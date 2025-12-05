https://crimea.ria.ru/20251205/armiya-rossiya-unichtozhila-sem-ukrainskikh-bekov-v-chernom-more--1151429980.html

Армия Россия уничтожила семь украинских БЭКов в Черном море

Армия Россия уничтожила семь украинских БЭКов в Черном море

Силы Черноморского флота за неделю уничтожили семь украинских БЭКов в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота за неделю уничтожили семь украинских БЭКов в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как сообщалось, ранее безэкипажные катера совершили террористическую атаку на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском, повреждено одно из причальных устройств, пострадавших нет. Дальнейшая эксплуатация поврежденного выносного причала не представляется возможной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безэкипажный катер взорвался у берега Туапсе - поврежден дом и ангар В Туапсе людей призвали срочно покинуть пляжи из-за украинских БЭКовБезэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море

