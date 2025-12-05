https://crimea.ria.ru/20251205/armiya-rossiya-unichtozhila-sem-ukrainskikh-bekov-v-chernom-more--1151429980.html
Армия Россия уничтожила семь украинских БЭКов в Черном море
Армия Россия уничтожила семь украинских БЭКов в Черном море - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Армия Россия уничтожила семь украинских БЭКов в Черном море
Силы Черноморского флота за неделю уничтожили семь украинских БЭКов в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T12:55
2025-12-05T12:55
2025-12-05T12:55
россия
новости сво
черное море
безэкипажные катера
министерство обороны рф
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
чф рф (черноморский флот российской федерации)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота за неделю уничтожили семь украинских БЭКов в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как сообщалось, ранее безэкипажные катера совершили террористическую атаку на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском, повреждено одно из причальных устройств, пострадавших нет. Дальнейшая эксплуатация поврежденного выносного причала не представляется возможной.
россия
черное море
Армия Россия уничтожила семь украинских БЭКов в Черном море
Армия России уничтожила семь безэкипажных катеров ВСУ в Черном море за неделю