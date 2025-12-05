Рейтинг@Mail.ru
Армия Россия уничтожила семь украинских БЭКов в Черном море - РИА Новости Крым, 05.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251205/armiya-rossiya-unichtozhila-sem-ukrainskikh-bekov-v-chernom-more--1151429980.html
Армия Россия уничтожила семь украинских БЭКов в Черном море
Армия Россия уничтожила семь украинских БЭКов в Черном море - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Армия Россия уничтожила семь украинских БЭКов в Черном море
Силы Черноморского флота за неделю уничтожили семь украинских БЭКов в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота за неделю уничтожили семь украинских БЭКов в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как сообщалось, ранее безэкипажные катера совершили террористическую атаку на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском, повреждено одно из причальных устройств, пострадавших нет. Дальнейшая эксплуатация поврежденного выносного причала не представляется возможной.
РИА Новости Крым
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота за неделю уничтожили семь украинских БЭКов в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУ", - говорится в недельной сводке российского ведомства.

Как сообщалось, ранее безэкипажные катера совершили террористическую атаку на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском, повреждено одно из причальных устройств, пострадавших нет. Дальнейшая эксплуатация поврежденного выносного причала не представляется возможной.
