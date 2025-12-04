https://crimea.ria.ru/20251204/rossiya-v-krymu-prishla-na-pomosch-lyudyam--putin-1151418414.html
Россия в Крыму пришла на помощь людям и не могла поступить иначе – Путин
Россия в Крыму пришла на помощь людям и не могла поступить иначе – Путин - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Россия в Крыму пришла на помощь людям и не могла поступить иначе – Путин
Россия не аннексировала Крым, а пришла на помощь жителям полуострова. Иначе поступить было невозможно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью... РИА Новости Крым, 04.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Россия не аннексировала Крым, а пришла на помощь жителям полуострова. Иначе поступить было невозможно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью India Today.Владимир Путин в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Это первый за 4 года визит президента РФ в эту страну. Путина у трапа лично встретил премьер-министр страны Нарендра Моди.Кроме того, Путин отметил, что России не нужно было присоединять порт в Севастополе, он и так был российским.Владимир Путин отметил, что Российская Федерация всегда будет защищать свои интересы и своих людей.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Россия в Крыму пришла на помощь людям и не могла поступить иначе – Путин
Россия в Крыму пришла на помощь людям после госпереворота в Киеве – Путин
19:35 04.12.2025 (обновлено: 19:45 04.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Россия не аннексировала Крым, а пришла на помощь жителям полуострова. Иначе поступить было невозможно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью India Today.
Владимир Путин в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Это первый за 4 года визит президента РФ в эту страну. Путина у трапа лично встретил премьер-министр страны Нарендра Моди.
"Россия не аннексировала Крым, а пришла на помощь людям, которые не приняли переворот в Киеве", – цитирует публикацию РИА Новости.
Кроме того, Путин отметил, что России не нужно было присоединять порт в Севастополе, он и так был российским.
"Нам не нужно было получать важный порт в Крыму, потому что он уже был наш. Наш военно-морской флот по договору с Украиной уже находился в этом порту в Севастополе. Это по факту", – подчеркнул глава государства.
Владимир Путин отметил, что Российская Федерация всегда будет защищать свои интересы и своих людей.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
