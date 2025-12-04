https://crimea.ria.ru/20251204/putin-podvedet-itogi-goda-v-pryamom-efire-19-dekabrya-1151396245.html
Путин подведет итоги года в прямом эфире 19 декабря
Путин подведет итоги года в прямом эфире 19 декабря - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Путин подведет итоги года в прямом эфире 19 декабря
04.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", объединяющая в едином формате прямую линию и большую пресс-конференцию, выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.Каждый желающий может задать вопрос через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40. Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение.Текстовые и видеовопросы президенту могут быть отправлены через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Официальные группы программы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX – max.ru/moskvaputinu.Прием вопросов будет осуществляться с 15:00 4 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря.В 2024 году "Итоги года" длились почти 4,5 часа. За это время российский лидер ответил на более чем 70 вопросов, сделав ряд заявлений о социально-экономической ситуации в России, крушении танкеров с мазутом в Керченском проливе, ситуации в Сирии, ходе СВО и освобождении Курской области, переговорах с Киевом и судьбе Зеленского, возможной встрече с Дональдом Трампом, семейной ипотеке, блокировке YouTube и многом другом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
