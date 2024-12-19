https://crimea.ria.ru/20241219/rf-gotova-k-peregovoram-po-ukraine-bez-predvaritelnykh-usloviy---putin-1142766469.html

РФ готова к переговорам по Украине без предварительных условий - Путин

РФ готова к переговорам по Украине без предварительных условий - Путин - РИА Новости Крым, 19.12.2024

РФ готова к переговорам по Украине без предварительных условий - Путин

Москва готова вести переговоры по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле сегодня. Об этом... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T14:44

2024-12-19T14:44

2024-12-19T15:00

владимир путин (политик)

прямая линия с владимиром путиным

переговоры

россия

украина

эксклюзивы риа новости крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Москва готова вести переговоры по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле сегодня. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе Прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.При этом российский лидер в очередной раз подчеркнул, что Конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента страны без выборов даже в условиях военного положения, а значит глава киевского режима Владимир Зеленский не является легитимным лидером."Вы знаете, если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским. Но сейчас, если Украина действительно хочет идти по пути мирного урегулирования, - они в состоянии это сделать… Это чисто формальный юридический вопрос - внутри могут организовывать как хотят, но подписывать - если мы дойдем когда-то до подписания документа, - подписывать мы можем только с представителями легитимных органов власти ", - констатировал президент.Россия добивается не перемирия на Украине, а мира, который наступит после того, как будут выполнены условия Москвы, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:России есть, с кем разговаривать на Украине – ПутинРоссия добивается мира - КремльКоманда Трампа обсудила с Белым домом и Киевом урегулирование конфликта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), прямая линия с владимиром путиным, переговоры, россия, украина, эксклюзивы риа новости крым