https://crimea.ria.ru/20241219/detskie-posobiya-v-rossii-vyplatyat-pered-novym-godom-dosrochno-1142751888.html

Детские пособия в России выплатят перед Новым годом досрочно

Детские пособия в России выплатят перед Новым годом досрочно - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Детские пособия в России выплатят перед Новым годом досрочно

Детские пособия и выплаты семьям перед Новым годом поступят досрочно, сообщили в пресс-службе Социального фонда России. РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T16:28

2024-12-19T16:28

2024-12-19T16:08

социальный фонд россии

новости

россия

господдержка

пособия и выплаты

соцвыплаты

семья

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c23e0aae185648d62731649c434af8f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Детские пособия и выплаты семьям перед Новым годом поступят досрочно, сообщили в пресс-службе Социального фонда России.Отмечается, что среди выплат единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, а также ежемесячные пособия: по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, на первого ребенка до 3 лет, на ребенка военнослужащего по призыву и по уходу за детьми до 1,5 лет, оформленное родителю в декрете или работающему родителю.Кроме того, до 25 декабря семьи получат ежемесячную выплату из материнского капитала на ребенка до 3 лет, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, которое выплачивается одному из родителей, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком.В СФР напомнили, что большинство детских пособий за прошедший месяц поступают через банк каждого третьего числа месяца, а ежемесячная выплата из средств материнского капитала – каждого пятого числа.Ранее в Отделении СФР по республике сообщали, что в Крыму более 10 тысяч семей получают ежемесячную выплату из материнского капитала. Отмечалось, что ежемесячная выплата из средств материнского капитала назначается семьям, размер среднедушевого дохода в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Остаток материнского капитала менее 10 000 можно получить на картуВ Крыму можно оформить ежемесячные выплаты из маткапитала – СФРЦифровой материнский капитал: как оформить и чем отличается

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный фонд россии, новости, россия, господдержка, пособия и выплаты, соцвыплаты, семья, дети