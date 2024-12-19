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Детские пособия в России выплатят перед Новым годом досрочно - РИА Новости Крым, 19.12.2024
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Детские пособия в России выплатят перед Новым годом досрочно
Детские пособия в России выплатят перед Новым годом досрочно - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Детские пособия в России выплатят перед Новым годом досрочно
Детские пособия и выплаты семьям перед Новым годом поступят досрочно, сообщили в пресс-службе Социального фонда России. РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T16:28
2024-12-19T16:08
социальный фонд россии
новости
россия
господдержка
пособия и выплаты
соцвыплаты
семья
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Детские пособия и выплаты семьям перед Новым годом поступят досрочно, сообщили в пресс-службе Социального фонда России.Отмечается, что среди выплат единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, а также ежемесячные пособия: по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, на первого ребенка до 3 лет, на ребенка военнослужащего по призыву и по уходу за детьми до 1,5 лет, оформленное родителю в декрете или работающему родителю.Кроме того, до 25 декабря семьи получат ежемесячную выплату из материнского капитала на ребенка до 3 лет, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, которое выплачивается одному из родителей, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком.В СФР напомнили, что большинство детских пособий за прошедший месяц поступают через банк каждого третьего числа месяца, а ежемесячная выплата из средств материнского капитала – каждого пятого числа.Ранее в Отделении СФР по республике сообщали, что в Крыму более 10 тысяч семей получают ежемесячную выплату из материнского капитала. Отмечалось, что ежемесячная выплата из средств материнского капитала назначается семьям, размер среднедушевого дохода в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Остаток материнского капитала менее 10 000 можно получить на картуВ Крыму можно оформить ежемесячные выплаты из маткапитала – СФРЦифровой материнский капитал: как оформить и чем отличается
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социальный фонд россии, новости, россия, господдержка, пособия и выплаты, соцвыплаты, семья, дети
Детские пособия в России выплатят перед Новым годом досрочно

Детские пособия и выплаты семьи получат досрочно перед Новым годом – СФР

16:28 19.12.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Детские пособия и выплаты семьям перед Новым годом поступят досрочно, сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

"В связи с приближающимися новогодними праздниками Социальный фонд до конца декабря перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале января. Уже 25 декабря родители получат следующие выплаты за декабрь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди выплат единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, а также ежемесячные пособия: по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, на первого ребенка до 3 лет, на ребенка военнослужащего по призыву и по уходу за детьми до 1,5 лет, оформленное родителю в декрете или работающему родителю.
"Зачисление средств 25 декабря коснется семей, которые выбрали безналичное получение через банк. Если пособие доставляет почта, выплата пройдет в январе и продлится до 25-го числа по графику работы отделений Почты России в каждом регионе", – уточнили в Соцфонде.
Кроме того, до 25 декабря семьи получат ежемесячную выплату из материнского капитала на ребенка до 3 лет, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, которое выплачивается одному из родителей, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком.
В СФР напомнили, что большинство детских пособий за прошедший месяц поступают через банк каждого третьего числа месяца, а ежемесячная выплата из средств материнского капитала – каждого пятого числа.

"В тех случаях, когда дни выплаты приходятся на праздники и выходные, фонд заранее перечисляет средства. Если родители получают детские пособия через "Почту России", доставка идет с 1-го по 25-е число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения", – добавили в фонде.

Ранее в Отделении СФР по республике сообщали, что в Крыму более 10 тысяч семей получают ежемесячную выплату из материнского капитала. Отмечалось, что ежемесячная выплата из средств материнского капитала назначается семьям, размер среднедушевого дохода в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения.
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