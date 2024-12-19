https://crimea.ria.ru/20241219/detskie-posobiya-v-rossii-vyplatyat-pered-novym-godom-dosrochno-1142751888.html
Детские пособия в России выплатят перед Новым годом досрочно
Детские пособия в России выплатят перед Новым годом досрочно - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Детские пособия в России выплатят перед Новым годом досрочно
Детские пособия и выплаты семьям перед Новым годом поступят досрочно, сообщили в пресс-службе Социального фонда России. РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T16:28
2024-12-19T16:28
2024-12-19T16:08
социальный фонд россии
новости
россия
господдержка
пособия и выплаты
соцвыплаты
семья
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c23e0aae185648d62731649c434af8f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Детские пособия и выплаты семьям перед Новым годом поступят досрочно, сообщили в пресс-службе Социального фонда России.Отмечается, что среди выплат единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, а также ежемесячные пособия: по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, на первого ребенка до 3 лет, на ребенка военнослужащего по призыву и по уходу за детьми до 1,5 лет, оформленное родителю в декрете или работающему родителю.Кроме того, до 25 декабря семьи получат ежемесячную выплату из материнского капитала на ребенка до 3 лет, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, которое выплачивается одному из родителей, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком.В СФР напомнили, что большинство детских пособий за прошедший месяц поступают через банк каждого третьего числа месяца, а ежемесячная выплата из средств материнского капитала – каждого пятого числа.Ранее в Отделении СФР по республике сообщали, что в Крыму более 10 тысяч семей получают ежемесячную выплату из материнского капитала. Отмечалось, что ежемесячная выплата из средств материнского капитала назначается семьям, размер среднедушевого дохода в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Остаток материнского капитала менее 10 000 можно получить на картуВ Крыму можно оформить ежемесячные выплаты из маткапитала – СФРЦифровой материнский капитал: как оформить и чем отличается
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_9b99d5efcfa0224f3ce66e12b5c5b844.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный фонд россии, новости, россия, господдержка, пособия и выплаты, соцвыплаты, семья, дети
Детские пособия в России выплатят перед Новым годом досрочно
Детские пособия и выплаты семьи получат досрочно перед Новым годом – СФР
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Детские пособия и выплаты семьям перед Новым годом поступят досрочно, сообщили в пресс-службе Социального фонда России.
"В связи с приближающимися новогодними праздниками Социальный фонд до конца декабря перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале января. Уже 25 декабря родители получат следующие выплаты за декабрь", – говорится в сообщении.
Отмечается, что среди выплат единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, а также ежемесячные пособия: по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, на первого ребенка до 3 лет, на ребенка военнослужащего по призыву и по уходу за детьми до 1,5 лет, оформленное родителю в декрете или работающему родителю.
"Зачисление средств 25 декабря коснется семей, которые выбрали безналичное получение через банк. Если пособие доставляет почта, выплата пройдет в январе и продлится до 25-го числа по графику работы отделений Почты России в каждом регионе", – уточнили в Соцфонде.
Кроме того, до 25 декабря семьи получат ежемесячную выплату из материнского капитала на ребенка до 3 лет, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, которое выплачивается одному из родителей, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком.
В СФР напомнили, что большинство детских пособий за прошедший месяц поступают через банк каждого третьего числа месяца, а ежемесячная выплата из средств материнского капитала – каждого пятого числа.
"В тех случаях, когда дни выплаты приходятся на праздники и выходные, фонд заранее перечисляет средства. Если родители получают детские пособия через "Почту России", доставка идет с 1-го по 25-е число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения", – добавили в фонде.
Ранее в Отделении СФР по республике сообщали, что в Крыму более 10 тысяч семей
получают ежемесячную выплату из материнского капитала. Отмечалось, что ежемесячная выплата из средств материнского капитала назначается семьям, размер среднедушевого дохода в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: