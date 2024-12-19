https://crimea.ria.ru/20241219/vsu-atakovali-administratsiyu-vasilevki-v-zaporozhskoy-oblasti-1142771368.html

ВСУ атаковали администрацию Васильевки в Запорожской области

ВСУ атаковали администрацию Васильевки в Запорожской области - РИА Новости Крым, 19.12.2024

ВСУ атаковали администрацию Васильевки в Запорожской области

Украинский беспилотник атаковал администрацию в центре города Васильевка в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T15:47

2024-12-19T15:47

2024-12-19T16:02

запорожская область

васильевка

евгений балицкий

обстрелы всу

новые регионы россии

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал администрацию в центре города Васильевка в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его словам, вражеский беспилотник попытался нанести удар по зданию администрации, но попал по гражданскому автомобилю.При этом он отметил, что рядом с местом взрыва находятся детская площадка и церковь, по счастливой случайности никто из мирных жителей не ранен."Так что последствия этих чудовищных действий противника могли быть тяжелые. Это очередное прямое доказательство, что киевские террористы прицельно бьют в гражданскую инфраструктуру, что видно на кадрах, снятых камерами видеонаблюдения", – добавил глава региона.На месте, куда пришелся удар беспилотника, работают оперативные службы.Накануне над Запорожской областью были сбиты четыре ракеты Storm Shadow, осколки одной из них упали в Азовское море. 14 декабря украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Пологовском муниципальном округе на Запорожье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:84 беспилотника ВСУ уничтожены ночью над семью регионами РоссииПосле массированного удара ВСУ по Ростовской области горит нефтезаводУдары по Украине нанесены в ответ за атаку на Таганрог – заявление

запорожская область

васильевка

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, васильевка, евгений балицкий, обстрелы всу, новые регионы россии, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости