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ВСУ атаковали администрацию Васильевки в Запорожской области
ВСУ атаковали администрацию Васильевки в Запорожской области - РИА Новости Крым, 19.12.2024
ВСУ атаковали администрацию Васильевки в Запорожской области
Украинский беспилотник атаковал администрацию в центре города Васильевка в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T15:47
2024-12-19T15:47
2024-12-19T16:02
запорожская область
васильевка
евгений балицкий
обстрелы всу
новые регионы россии
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал администрацию в центре города Васильевка в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его словам, вражеский беспилотник попытался нанести удар по зданию администрации, но попал по гражданскому автомобилю.При этом он отметил, что рядом с местом взрыва находятся детская площадка и церковь, по счастливой случайности никто из мирных жителей не ранен."Так что последствия этих чудовищных действий противника могли быть тяжелые. Это очередное прямое доказательство, что киевские террористы прицельно бьют в гражданскую инфраструктуру, что видно на кадрах, снятых камерами видеонаблюдения", – добавил глава региона.На месте, куда пришелся удар беспилотника, работают оперативные службы.Накануне над Запорожской областью были сбиты четыре ракеты Storm Shadow, осколки одной из них упали в Азовское море. 14 декабря украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Пологовском муниципальном округе на Запорожье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:84 беспилотника ВСУ уничтожены ночью над семью регионами РоссииПосле массированного удара ВСУ по Ростовской области горит нефтезаводУдары по Украине нанесены в ответ за атаку на Таганрог – заявление
запорожская область
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запорожская область, васильевка, евгений балицкий, обстрелы всу, новые регионы россии, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
ВСУ атаковали администрацию Васильевки в Запорожской области
В Васильевке Запорожской области атаковано здание администрации – Балицкий
15:47 19.12.2024 (обновлено: 16:02 19.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал администрацию в центре города Васильевка в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, вражеский беспилотник попытался нанести удар по зданию администрации, но попал по гражданскому автомобилю.
"Благо в автомобиле, как и рядом с ним, людей не было, пострадавших нет… Здание администрации получило повреждения", – сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.
При этом он отметил, что рядом с местом взрыва находятся детская площадка и церковь, по счастливой случайности никто из мирных жителей не ранен.
"Так что последствия этих чудовищных действий противника могли быть тяжелые. Это очередное прямое доказательство, что киевские террористы прицельно бьют в гражданскую инфраструктуру, что видно на кадрах, снятых камерами видеонаблюдения", – добавил глава региона.
На месте, куда пришелся удар беспилотника, работают оперативные службы.
Накануне над Запорожской областью были сбиты четыре ракеты Storm Shadow
, осколки одной из них упали в Азовское море. 14 декабря украинский беспилотник атаковал школьный автобус
в Пологовском муниципальном округе на Запорожье.
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