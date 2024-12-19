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Когда и против кого Россия может применить ядерное оружие – ответ Путина
Когда и против кого Россия может применить ядерное оружие – ответ Путина - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Когда и против кого Россия может применить ядерное оружие – ответ Путина
Россия вправе применить ядерное оружие против ядерных стран и их союзников, создающих угрозу существованию РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T13:27
2024-12-19T13:27
2024-12-19T13:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Россия вправе применить ядерное оружие против ядерных стран и их союзников, создающих угрозу существованию РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".Он также обозначил ключевые положения в обновленном документе, которые прописаны в связи с новыми военными опасностями, которые могут перерасти в военные угрозы. В частности, это появление западных систем ПРО в опасной близости от границ России.Еще две компоненты связаны с управлением ядерным оружием и с безопасностью Белоруссии, угрозы в адрес которой Москва будет рассматривать как аналогичные угрозы в свой адрес.19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Согласно документу, Россия осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциального противника. Под ним понимаются отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы), рассматривающие Россию в качестве потенциального противника и обладающие ядерным и (или) другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил Западу провести технологическую дуэль с "Орешником"Завершено перевооружение группировки стратегических ядерных сил РоссииНовая ядерная доктрина РФ исключает победу над ней на поле боя - Нарышкин
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прямая линия с владимиром путиным, новости, россия, ядерное сдерживание, ядерная доктрина, ядерная триада, ядерное оружие
Когда и против кого Россия может применить ядерное оружие – ответ Путина
Россия может применить ядерное оружие против неядерных государств – Путин
13:27 19.12.2024 (обновлено: 13:50 19.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Россия вправе применить ядерное оружие против ядерных стран и их союзников, создающих угрозу существованию РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".
"Не знаю, как они поняли, это надо у них спросить. Я знаю, что за содержанием этих изменений. Это не новая доктрина. Это изменения", – ответил президент на вопрос о реакции западных стран на изменения в ядерной доктрине России.
Он также обозначил ключевые положения в обновленном документе, которые прописаны в связи с новыми военными опасностями, которые могут перерасти в военные угрозы. В частности, это появление западных систем ПРО в опасной близости от границ России.
"Затем, мы говорим о повышении ответственности неядерных государств, которые могут принимать участие в агрессии против РФ вместе со странами, которые обладают ядерным оружием. И если такие страны также будут, как и их союзники, создавать угрозу ядерному суверенитету, существованию России, то тогда мы считаем себя вправе применять и против них наше ядерное оружие", – сказал российский лидер.
Еще две компоненты связаны с управлением ядерным оружием и с безопасностью Белоруссии, угрозы в адрес которой Москва будет рассматривать как аналогичные угрозы в свой адрес.
"Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии. Это делается по согласованию с белорусским руководством, по согласованию с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и это очень важная компонента обновленной ядерной стратегии Российской Федерации", – подытожил Путин.
19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания
. Согласно документу, Россия осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциального противника. Под ним понимаются отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы), рассматривающие Россию в качестве потенциального противника и обладающие ядерным и (или) другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения.
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