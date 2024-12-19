https://crimea.ria.ru/20241219/kogda-i-protiv-kogo-rossiya-mozhet-primenit-yadernoe-oruzhie--otvet-putina-1142759521.html

Когда и против кого Россия может применить ядерное оружие – ответ Путина

Когда и против кого Россия может применить ядерное оружие – ответ Путина - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Когда и против кого Россия может применить ядерное оружие – ответ Путина

Россия вправе применить ядерное оружие против ядерных стран и их союзников, создающих угрозу существованию РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T13:27

2024-12-19T13:27

2024-12-19T13:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Россия вправе применить ядерное оружие против ядерных стран и их союзников, создающих угрозу существованию РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".Он также обозначил ключевые положения в обновленном документе, которые прописаны в связи с новыми военными опасностями, которые могут перерасти в военные угрозы. В частности, это появление западных систем ПРО в опасной близости от границ России.Еще две компоненты связаны с управлением ядерным оружием и с безопасностью Белоруссии, угрозы в адрес которой Москва будет рассматривать как аналогичные угрозы в свой адрес.19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Согласно документу, Россия осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциального противника. Под ним понимаются отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы), рассматривающие Россию в качестве потенциального противника и обладающие ядерным и (или) другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил Западу провести технологическую дуэль с "Орешником"Завершено перевооружение группировки стратегических ядерных сил РоссииНовая ядерная доктрина РФ исключает победу над ней на поле боя - Нарышкин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прямая линия с владимиром путиным, новости, россия, ядерное сдерживание, ядерная доктрина, ядерная триада, ядерное оружие