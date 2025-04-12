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Встречи Лаврова на форуме в Анталье – главные тезисы - РИА Новости Крым, 12.04.2025
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Встречи Лаврова на форуме в Анталье – главные тезисы
Встречи Лаврова на форуме в Анталье – главные тезисы - РИА Новости Крым, 12.04.2025
Встречи Лаврова на форуме в Анталье – главные тезисы
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в субботу на переговорах в Анталье провел ряд встреч с коллегами из Турции, Ирака, Судана и... РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T17:40
2025-04-12T17:58
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
турция
политика
внешняя политика
в мире
новости
черное море
боливия
венесуэла
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в субботу на переговорах в Анталье провел ряд встреч с коллегами из Турции, Ирака, Судана и Венесуэллы. Стороны обсудили ситуацию с судоходством в Черном море, украинское урегулирование и общую безопасность. Главные тезисы встреч - в материале РИА Новости Крым.Безопасность в Черном мореЛавров обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом ситуацию с судоходством в Черном море. Также министры оценили двусторонние отношения Турции и России и обговорили вопросы сотрудничества в области энергетики.Единственный способ разрешить конфликт на УкраинеГлава российского МИД подчеркнул, что позиция президента США Дональда Трампа о решении первопричин украинского конфликта согласуется с требованием Москвы. Безопасность ЕвразииСейчас вопрос формирования безопасности в Евразии находится на начальном этапе, Россия хотела бы, чтобы "все вступили в свободные дискуссии и представили свои точки зрения", при этом торопить события не будет, сказал Лавров.О чем договорились РФ и ИракКроме того, Лавров поговорил с президентом Курдского автономного района (КАР) Республики Ирак Нечирваном Барзани."Условились о планах по их всестороннему укреплению с акцентом на углубление политического диалога, наращивание торгово-инвестиционных и научно-технических связей, расширение культурных и гуманитарных обменов", подчеркнули в МИД РФ.Кризис в СуданеТакже в Антальи Лавров провел беседу с и.о. министра иностранных дел Республики Судан Али Юсефом Ахмедом Аш-Шарифом. Министры подняли вопрос военно-политического кризиса в этой стране."С российской стороны подтверждена настоятельная необходимость скорейшего прекращения вооруженного противостояния между подразделениями регулярной армии и Сил быстрого реагирования, и запуска широкого национального диалога в целях установления прочного мира в Судане", – сообщили в пресс-службе российского МИД.Поддержка БоливииНа полях форума Лавров обсудил вопросы многополярного мира на принципах уважения суверенитета и равенства с главой МИД Боливарианской Республики Венесуэла Иваном Хилем."Россия поддерживает боливарианские власти в обеспечению внутриполитической стабильности, включая урегулирование ситуации в сфере миграции", – рассказали в внешнеполитическом ведомстве РФ.Высокие гости на параде Победы в МосквеПозже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Россию 9 мая.Четвертый дипломатический форум проходит в Анталье с 11 по 13 апреля. Тема этого года "Возвращение дипломатии в раздробленный мир".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ передала Турции список атак Киева на энергообъекты с начала мораторияЛавров назвал единственное решение украинского урегулированияЛавров оценил развитие российско-американских отношений
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), турция, политика, внешняя политика, в мире, новости, черное море, боливия, венесуэла, судан, ирак, безопасность
Встречи Лаврова на форуме в Анталье – главные тезисы

Лавров на форуме в Анталье обсудил ситуацию в Черном море и безопасность Евразии

17:40 12.04.2025 (обновлено: 17:58 12.04.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме. - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в субботу на переговорах в Анталье провел ряд встреч с коллегами из Турции, Ирака, Судана и Венесуэллы. Стороны обсудили ситуацию с судоходством в Черном море, украинское урегулирование и общую безопасность.
Главные тезисы встреч - в материале РИА Новости Крым.

Безопасность в Черном море

Лавров обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом ситуацию с судоходством в Черном море.

"В ходе беседы были подробно рассмотрены ключевые аспекты международной и региональной повестки дня, включая положение дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Закавказье и Черноморском регионе", – сказано в сообщении МИД.

Также министры оценили двусторонние отношения Турции и России и обговорили вопросы сотрудничества в области энергетики.

Единственный способ разрешить конфликт на Украине

Глава российского МИД подчеркнул, что позиция президента США Дональда Трампа о решении первопричин украинского конфликта согласуется с требованием Москвы.
"Единственный способ решить проблему и достичь устойчивого мира — устранить первопричины (конфликта — ред.). Президент Трамп стал первым и пока, думаю, чуть ли не единственным западным лидером, который неоднократно повторял, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой. И это одна из первопричин, на которую мы указывали так много раз".

Безопасность Евразии

Сейчас вопрос формирования безопасности в Евразии находится на начальном этапе, Россия хотела бы, чтобы "все вступили в свободные дискуссии и представили свои точки зрения", при этом торопить события не будет, сказал Лавров.
"Я убежден, что у нас должны быть дискуссии относительно Евразийской безопасности в контексте движения к многополярности", - подчеркнул министр.

О чем договорились РФ и Ирак

Кроме того, Лавров поговорил с президентом Курдского автономного района (КАР) Республики Ирак Нечирваном Барзани.
"Условились о планах по их всестороннему укреплению с акцентом на углубление политического диалога, наращивание торгово-инвестиционных и научно-технических связей, расширение культурных и гуманитарных обменов", подчеркнули в МИД РФ.

Кризис в Судане

Также в Антальи Лавров провел беседу с и.о. министра иностранных дел Республики Судан Али Юсефом Ахмедом Аш-Шарифом. Министры подняли вопрос военно-политического кризиса в этой стране.
"С российской стороны подтверждена настоятельная необходимость скорейшего прекращения вооруженного противостояния между подразделениями регулярной армии и Сил быстрого реагирования, и запуска широкого национального диалога в целях установления прочного мира в Судане", – сообщили в пресс-службе российского МИД.

Поддержка Боливии

На полях форума Лавров обсудил вопросы многополярного мира на принципах уважения суверенитета и равенства с главой МИД Боливарианской Республики Венесуэла Иваном Хилем.
"Россия поддерживает боливарианские власти в обеспечению внутриполитической стабильности, включая урегулирование ситуации в сфере миграции", – рассказали в внешнеполитическом ведомстве РФ.

Высокие гости на параде Победы в Москве

Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Россию 9 мая.
"Мы ценим, что президент Мадуро будет с нами на День Победы", – сказал Лавров в ходе встречи с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем на полях Анатолийского дипломатического форума.
Четвертый дипломатический форум проходит в Анталье с 11 по 13 апреля. Тема этого года "Возвращение дипломатии в раздробленный мир".
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