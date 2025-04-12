https://crimea.ria.ru/20250412/vstrechi-lavrova-na-peregovorakh-v-antale--glavnye-tezisy-1145623084.html

Встречи Лаврова на форуме в Анталье – главные тезисы

Встречи Лаврова на форуме в Анталье – главные тезисы - РИА Новости Крым, 12.04.2025

Встречи Лаврова на форуме в Анталье – главные тезисы

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в субботу на переговорах в Анталье провел ряд встреч с коллегами из Турции, Ирака, Судана и... РИА Новости Крым, 12.04.2025

2025-04-12T17:40

2025-04-12T17:40

2025-04-12T17:58

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

турция

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черное море

боливия

венесуэла

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в субботу на переговорах в Анталье провел ряд встреч с коллегами из Турции, Ирака, Судана и Венесуэллы. Стороны обсудили ситуацию с судоходством в Черном море, украинское урегулирование и общую безопасность. Главные тезисы встреч - в материале РИА Новости Крым.Безопасность в Черном мореЛавров обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом ситуацию с судоходством в Черном море. Также министры оценили двусторонние отношения Турции и России и обговорили вопросы сотрудничества в области энергетики.Единственный способ разрешить конфликт на УкраинеГлава российского МИД подчеркнул, что позиция президента США Дональда Трампа о решении первопричин украинского конфликта согласуется с требованием Москвы. Безопасность ЕвразииСейчас вопрос формирования безопасности в Евразии находится на начальном этапе, Россия хотела бы, чтобы "все вступили в свободные дискуссии и представили свои точки зрения", при этом торопить события не будет, сказал Лавров.О чем договорились РФ и ИракКроме того, Лавров поговорил с президентом Курдского автономного района (КАР) Республики Ирак Нечирваном Барзани."Условились о планах по их всестороннему укреплению с акцентом на углубление политического диалога, наращивание торгово-инвестиционных и научно-технических связей, расширение культурных и гуманитарных обменов", подчеркнули в МИД РФ.Кризис в СуданеТакже в Антальи Лавров провел беседу с и.о. министра иностранных дел Республики Судан Али Юсефом Ахмедом Аш-Шарифом. Министры подняли вопрос военно-политического кризиса в этой стране."С российской стороны подтверждена настоятельная необходимость скорейшего прекращения вооруженного противостояния между подразделениями регулярной армии и Сил быстрого реагирования, и запуска широкого национального диалога в целях установления прочного мира в Судане", – сообщили в пресс-службе российского МИД.Поддержка БоливииНа полях форума Лавров обсудил вопросы многополярного мира на принципах уважения суверенитета и равенства с главой МИД Боливарианской Республики Венесуэла Иваном Хилем."Россия поддерживает боливарианские власти в обеспечению внутриполитической стабильности, включая урегулирование ситуации в сфере миграции", – рассказали в внешнеполитическом ведомстве РФ.Высокие гости на параде Победы в МосквеПозже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Россию 9 мая.Четвертый дипломатический форум проходит в Анталье с 11 по 13 апреля. Тема этого года "Возвращение дипломатии в раздробленный мир".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ передала Турции список атак Киева на энергообъекты с начала мораторияЛавров назвал единственное решение украинского урегулированияЛавров оценил развитие российско-американских отношений

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черное море

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судан

ирак

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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