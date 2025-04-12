https://crimea.ria.ru/20250412/vstrechi-lavrova-na-peregovorakh-v-antale--glavnye-tezisy-1145623084.html
Встречи Лаврова на форуме в Анталье – главные тезисы
Встречи Лаврова на форуме в Анталье – главные тезисы - РИА Новости Крым, 12.04.2025
Встречи Лаврова на форуме в Анталье – главные тезисы
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в субботу на переговорах в Анталье провел ряд встреч с коллегами из Турции, Ирака, Судана и... РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T17:40
2025-04-12T17:40
2025-04-12T17:58
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
турция
политика
внешняя политика
в мире
новости
черное море
боливия
венесуэла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0c/1145622968_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_f40fe8b00b41f716ca88d23f652ee559.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в субботу на переговорах в Анталье провел ряд встреч с коллегами из Турции, Ирака, Судана и Венесуэллы. Стороны обсудили ситуацию с судоходством в Черном море, украинское урегулирование и общую безопасность. Главные тезисы встреч - в материале РИА Новости Крым.Безопасность в Черном мореЛавров обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом ситуацию с судоходством в Черном море. Также министры оценили двусторонние отношения Турции и России и обговорили вопросы сотрудничества в области энергетики.Единственный способ разрешить конфликт на УкраинеГлава российского МИД подчеркнул, что позиция президента США Дональда Трампа о решении первопричин украинского конфликта согласуется с требованием Москвы. Безопасность ЕвразииСейчас вопрос формирования безопасности в Евразии находится на начальном этапе, Россия хотела бы, чтобы "все вступили в свободные дискуссии и представили свои точки зрения", при этом торопить события не будет, сказал Лавров.О чем договорились РФ и ИракКроме того, Лавров поговорил с президентом Курдского автономного района (КАР) Республики Ирак Нечирваном Барзани."Условились о планах по их всестороннему укреплению с акцентом на углубление политического диалога, наращивание торгово-инвестиционных и научно-технических связей, расширение культурных и гуманитарных обменов", подчеркнули в МИД РФ.Кризис в СуданеТакже в Антальи Лавров провел беседу с и.о. министра иностранных дел Республики Судан Али Юсефом Ахмедом Аш-Шарифом. Министры подняли вопрос военно-политического кризиса в этой стране."С российской стороны подтверждена настоятельная необходимость скорейшего прекращения вооруженного противостояния между подразделениями регулярной армии и Сил быстрого реагирования, и запуска широкого национального диалога в целях установления прочного мира в Судане", – сообщили в пресс-службе российского МИД.Поддержка БоливииНа полях форума Лавров обсудил вопросы многополярного мира на принципах уважения суверенитета и равенства с главой МИД Боливарианской Республики Венесуэла Иваном Хилем."Россия поддерживает боливарианские власти в обеспечению внутриполитической стабильности, включая урегулирование ситуации в сфере миграции", – рассказали в внешнеполитическом ведомстве РФ.Высокие гости на параде Победы в МосквеПозже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Россию 9 мая.Четвертый дипломатический форум проходит в Анталье с 11 по 13 апреля. Тема этого года "Возвращение дипломатии в раздробленный мир".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ передала Турции список атак Киева на энергообъекты с начала мораторияЛавров назвал единственное решение украинского урегулированияЛавров оценил развитие российско-американских отношений
турция
черное море
боливия
венесуэла
судан
ирак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0c/1145622968_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_47963b7c0664fa5a621d88a908121ea8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), турция, политика, внешняя политика, в мире, новости, черное море, боливия, венесуэла, судан, ирак, безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в субботу на переговорах в Анталье провел ряд встреч с коллегами из Турции, Ирака, Судана и Венесуэллы. Стороны обсудили ситуацию с судоходством в Черном море, украинское урегулирование и общую безопасность.
Главные тезисы встреч - в материале РИА Новости Крым.
Безопасность в Черном море
Лавров обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом ситуацию с судоходством в Черном море.
"В ходе беседы были подробно рассмотрены ключевые аспекты международной и региональной повестки дня, включая положение дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Закавказье и Черноморском регионе", – сказано в сообщении МИД.
Также министры оценили двусторонние отношения Турции и России и обговорили вопросы сотрудничества в области энергетики.
Единственный способ разрешить конфликт на Украине
Глава российского МИД подчеркнул, что позиция президента США Дональда Трампа о решении первопричин украинского конфликта согласуется с требованием Москвы.
"Единственный способ решить проблему и достичь устойчивого мира — устранить первопричины (конфликта — ред.). Президент Трамп стал первым и пока, думаю, чуть ли не единственным западным лидером, который неоднократно повторял, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой. И это одна из первопричин, на которую мы указывали так много раз".
Безопасность Евразии
Сейчас вопрос формирования безопасности в Евразии находится на начальном этапе, Россия хотела бы, чтобы "все вступили в свободные дискуссии и представили свои точки зрения", при этом торопить события не будет, сказал Лавров.
"Я убежден, что у нас должны быть дискуссии относительно Евразийской безопасности в контексте движения к многополярности", - подчеркнул министр.
О чем договорились РФ и Ирак
Кроме того, Лавров поговорил с президентом Курдского автономного района (КАР) Республики Ирак Нечирваном Барзани.
"Условились о планах по их всестороннему укреплению с акцентом на углубление политического диалога, наращивание торгово-инвестиционных и научно-технических связей, расширение культурных и гуманитарных обменов", подчеркнули в МИД РФ.
Кризис в Судане
Также в Антальи Лавров провел беседу
с и.о. министра иностранных дел Республики Судан Али Юсефом Ахмедом Аш-Шарифом. Министры подняли вопрос военно-политического кризиса в этой стране.
"С российской стороны подтверждена настоятельная необходимость скорейшего прекращения вооруженного противостояния между подразделениями регулярной армии и Сил быстрого реагирования, и запуска широкого национального диалога в целях установления прочного мира в Судане", – сообщили в пресс-службе российского МИД.
Поддержка Боливии
На полях форума Лавров обсудил вопросы многополярного мира на принципах уважения суверенитета и равенства с главой МИД Боливарианской Республики Венесуэла Иваном Хилем.
"Россия поддерживает боливарианские власти в обеспечению внутриполитической стабильности, включая урегулирование ситуации в сфере миграции", – рассказали в внешнеполитическом ведомстве РФ.
Высокие гости на параде Победы в Москве
Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Россию 9 мая
.
"Мы ценим, что президент Мадуро будет с нами на День Победы", – сказал Лавров в ходе встречи с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем на полях Анатолийского дипломатического форума.
Четвертый дипломатический форум проходит в Анталье с 11 по 13 апреля. Тема этого года "Возвращение дипломатии в раздробленный мир".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: