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ВСУ разбомбили мост в Курской области: людей отселяют из опасной зоны - РИА Новости Крым, 12.04.2025
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ВСУ разбомбили мост в Курской области: людей отселяют из опасной зоны
ВСУ разбомбили мост в Курской области: людей отселяют из опасной зоны - РИА Новости Крым, 12.04.2025
ВСУ разбомбили мост в Курской области: людей отселяют из опасной зоны
В Курской области после атак ВСУ на мост через реку Обеста в Рыльском районе начали отселять жителей двух близлежащих сел. Об этом сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T19:59
2025-04-12T19:59
курская область
обстрелы курской области
ситуация в курской области после нападения всу
александр хинштейн
общество
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. В Курской области после атак ВСУ на мост через реку Обеста в Рыльском районе начали отселять жителей двух близлежащих сел. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.Он отметил, что жители села Козино, к которому ведет поврежденный мост, ранее уже покинули свои дома. Люди остаются в селе Городище и хуторе Ряза.По словам Хинштейна, сотрудники районной администрации совместно с подразделениями "Барс-Курск" организовали отселение людей из этих населенных пунктов."На данный момент четверо жителей уже вывезены. Двоих разместим в ПВР, еще двоих - временно забирают родственники в Курске. К сожалению, несмотря на все угрозы, кое-кто из жителей отказывается выезжать", - констатировал врио губернатора и призвал жителей не подвергать свои жизни опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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курская область, обстрелы курской области, ситуация в курской области после нападения всу, александр хинштейн, общество, обстрелы всу, новости
ВСУ разбомбили мост в Курской области: людей отселяют из опасной зоны

В Курской области жителей приграничных с Украиной сел отселяют из-за обстрелов - Хинштейн

19:59 12.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВид из автомобиля военнослужащих в Курской области
Вид из автомобиля военнослужащих в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. В Курской области после атак ВСУ на мост через реку Обеста в Рыльском районе начали отселять жителей двух близлежащих сел. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Он отметил, что жители села Козино, к которому ведет поврежденный мост, ранее уже покинули свои дома. Люди остаются в селе Городище и хуторе Ряза.

"За последние два дня ВСУ несколько раз атаковали мост через реку Обеста в селе Козино Рыльского района, который располагается в двух километрах от границы с Украиной. В результате удара мост получил частичные повреждения", - написал он в Telegram.

По словам Хинштейна, сотрудники районной администрации совместно с подразделениями "Барс-Курск" организовали отселение людей из этих населенных пунктов.
"На данный момент четверо жителей уже вывезены. Двоих разместим в ПВР, еще двоих - временно забирают родственники в Курске. К сожалению, несмотря на все угрозы, кое-кто из жителей отказывается выезжать", - констатировал врио губернатора и призвал жителей не подвергать свои жизни опасности.
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Курская областьОбстрелы Курской областиСитуация в Курской области после нападения ВСУАлександр ХинштейнОбществоОбстрелы ВСУНовости
 
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