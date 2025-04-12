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ВСУ разбомбили мост в Курской области: людей отселяют из опасной зоны

ВСУ разбомбили мост в Курской области: людей отселяют из опасной зоны - РИА Новости Крым, 12.04.2025

ВСУ разбомбили мост в Курской области: людей отселяют из опасной зоны

В Курской области после атак ВСУ на мост через реку Обеста в Рыльском районе начали отселять жителей двух близлежащих сел. Об этом сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 12.04.2025

2025-04-12T19:59

2025-04-12T19:59

2025-04-12T19:59

курская область

обстрелы курской области

ситуация в курской области после нападения всу

александр хинштейн

общество

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. В Курской области после атак ВСУ на мост через реку Обеста в Рыльском районе начали отселять жителей двух близлежащих сел. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.Он отметил, что жители села Козино, к которому ведет поврежденный мост, ранее уже покинули свои дома. Люди остаются в селе Городище и хуторе Ряза.По словам Хинштейна, сотрудники районной администрации совместно с подразделениями "Барс-Курск" организовали отселение людей из этих населенных пунктов."На данный момент четверо жителей уже вывезены. Двоих разместим в ПВР, еще двоих - временно забирают родственники в Курске. К сожалению, несмотря на все угрозы, кое-кто из жителей отказывается выезжать", - констатировал врио губернатора и призвал жителей не подвергать свои жизни опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы курской области, ситуация в курской области после нападения всу, александр хинштейн, общество, обстрелы всу, новости