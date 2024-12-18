https://crimea.ria.ru/20241218/zaversheno-perevooruzhenie-gruppirovki-strategicheskikh-yadernykh-sil-rossii-1142721756.html

Завершено перевооружение группировки стратегических ядерных сил России

Завершено перевооружение группировки стратегических ядерных сил России - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Завершено перевооружение группировки стратегических ядерных сил России

Министерство обороны Российской Федерации продолжает плановую деятельность по укреплению обороноспособности страны. В течение года решались задачи по повышению... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T13:36

2024-12-18T13:36

2024-12-18T14:00

министерство обороны рф

валерий герасимов

генштаб мо рф

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россия

ядерное сдерживание

ядерная доктрина

ядерная триада

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Министерство обороны Российской Федерации продолжает плановую деятельность по укреплению обороноспособности страны. В течение года решались задачи по повышению боевого потенциала Вооруженных Сил, совершенствованию подготовки личного состава, методов управления войсками и оружием. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств.Основой безопасности страны является ядерная "триада", отметил Герасимов.В морских стратегических ядерных силах завершаются государственные испытания новой ракетной подводной лодки стратегического назначения (РПЛСН) проекта "Борей-А" "Князь Пожарский". Кроме того, в стадии строительства находятся еще два атомных подводных крейсера "Борей-А", которые до 2028 года будут включены в боевой состав Военно-Морского Флота, перечислил Герасимов.В авиационные стратегические ядерные силы в текущем году начаты поставки первых модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160м. Продолжается модернизация находящихся в боевом составе самолетов Ту-160 и Ту-95мс за счет оснащения их более мощными двигателями, новым бортовым оборудованием, а также расширения номенклатуры применяемых авиационных средств поражения, отметил начальник Генштаба.На сегодняшний день доля современного вооружения в стратегических ядерных силах составляет 95%, заявил замминистра обороны РФ.И подчеркнул, что так называемый "порог сдерживания" не определен никакими международными обязательствами нашей страны и определяется необходимостью удержания агрессора и нейтрализации угроз, исходящих от потенциального противника. В доктрине США порог применения ядерного оружия обозначен не четко и существенно ниже, чем в российских обновленных документах, отметил Герасимов.При этом ни у кого не должно быть сомнений, что на любые угрозы безопасности России последует ответ, подчеркнул он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240925/rossiya-mozhet-primenit-yadernoe-oruzhie-v-sluchae-ugrozy-suverenitetu-strany-1140627271.html

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министерство обороны рф, валерий герасимов, генштаб мо рф, новости, россия, ядерное сдерживание, ядерная доктрина, ядерная триада