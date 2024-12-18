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Завершено перевооружение группировки стратегических ядерных сил России - РИА Новости Крым, 18.12.2024
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Завершено перевооружение группировки стратегических ядерных сил России
Завершено перевооружение группировки стратегических ядерных сил России - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Завершено перевооружение группировки стратегических ядерных сил России
Министерство обороны Российской Федерации продолжает плановую деятельность по укреплению обороноспособности страны. В течение года решались задачи по повышению... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T13:36
2024-12-18T14:00
министерство обороны рф
валерий герасимов
генштаб мо рф
новости
россия
ядерное сдерживание
ядерная доктрина
ядерная триада
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Министерство обороны Российской Федерации продолжает плановую деятельность по укреплению обороноспособности страны. В течение года решались задачи по повышению боевого потенциала Вооруженных Сил, совершенствованию подготовки личного состава, методов управления войсками и оружием. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств.Основой безопасности страны является ядерная "триада", отметил Герасимов.В морских стратегических ядерных силах завершаются государственные испытания новой ракетной подводной лодки стратегического назначения (РПЛСН) проекта "Борей-А" "Князь Пожарский". Кроме того, в стадии строительства находятся еще два атомных подводных крейсера "Борей-А", которые до 2028 года будут включены в боевой состав Военно-Морского Флота, перечислил Герасимов.В авиационные стратегические ядерные силы в текущем году начаты поставки первых модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160м. Продолжается модернизация находящихся в боевом составе самолетов Ту-160 и Ту-95мс за счет оснащения их более мощными двигателями, новым бортовым оборудованием, а также расширения номенклатуры применяемых авиационных средств поражения, отметил начальник Генштаба.На сегодняшний день доля современного вооружения в стратегических ядерных силах составляет 95%, заявил замминистра обороны РФ.И подчеркнул, что так называемый "порог сдерживания" не определен никакими международными обязательствами нашей страны и определяется необходимостью удержания агрессора и нейтрализации угроз, исходящих от потенциального противника. В доктрине США порог применения ядерного оружия обозначен не четко и существенно ниже, чем в российских обновленных документах, отметил Герасимов.При этом ни у кого не должно быть сомнений, что на любые угрозы безопасности России последует ответ, подчеркнул он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240925/rossiya-mozhet-primenit-yadernoe-oruzhie-v-sluchae-ugrozy-suverenitetu-strany-1140627271.html
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министерство обороны рф, валерий герасимов, генштаб мо рф, новости, россия, ядерное сдерживание, ядерная доктрина, ядерная триада
Завершено перевооружение группировки стратегических ядерных сил России

Завершено перевооружение наземной группировки стратегических ядерных сил России – МО

13:36 18.12.2024 (обновлено: 14:00 18.12.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчета ракетных войск стратегического назначения РФ перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс"
Работа расчета ракетных войск стратегического назначения РФ перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 Ярс
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Министерство обороны Российской Федерации продолжает плановую деятельность по укреплению обороноспособности страны. В течение года решались задачи по повышению боевого потенциала Вооруженных Сил, совершенствованию подготовки личного состава, методов управления войсками и оружием. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств.
Основой безопасности страны является ядерная "триада", отметил Герасимов.
"На сегодняшний день в наземной группировке СЯС (стратегических ядерных сил – ред.) полностью завершено перевооружение на современные подвижные грунтовые ракетные комплексы. Продолжается плановое переоснащение стационарной группировки на ракетный комплекс стратегического назначения "Ярс", – сообщил начальник Генштаба.
В морских стратегических ядерных силах завершаются государственные испытания новой ракетной подводной лодки стратегического назначения (РПЛСН) проекта "Борей-А" "Князь Пожарский". Кроме того, в стадии строительства находятся еще два атомных подводных крейсера "Борей-А", которые до 2028 года будут включены в боевой состав Военно-Морского Флота, перечислил Герасимов.
В авиационные стратегические ядерные силы в текущем году начаты поставки первых модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160м. Продолжается модернизация находящихся в боевом составе самолетов Ту-160 и Ту-95мс за счет оснащения их более мощными двигателями, новым бортовым оборудованием, а также расширения номенклатуры применяемых авиационных средств поражения, отметил начальник Генштаба.
На сегодняшний день доля современного вооружения в стратегических ядерных силах составляет 95%, заявил замминистра обороны РФ.
И подчеркнул, что так называемый "порог сдерживания" не определен никакими международными обязательствами нашей страны и определяется необходимостью удержания агрессора и нейтрализации угроз, исходящих от потенциального противника. В доктрине США порог применения ядерного оружия обозначен не четко и существенно ниже, чем в российских обновленных документах, отметил Герасимов.
При этом ни у кого не должно быть сомнений, что на любые угрозы безопасности России последует ответ, подчеркнул он.
"На любые угрозы безопасности нами будут предприняты все необходимые ответные меры, применено то оружие, которое посчитаем целесообразным", – заявил начальник Генштаба.
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Министерство обороны РФВалерий ГерасимовГенштаб МО РФНовостиРоссияЯдерное сдерживаниеЯдерная доктринаЯдерная триада
 
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