https://crimea.ria.ru/20250402/devyat-trillionov-rubley-napravyat-v-rossii-na-remont-dorog-za-shest-let-1145392336.html

Девять триллионов рублей за шесть лет направят на ремонт дорог в России

Девять триллионов рублей за шесть лет направят на ремонт дорог в России - РИА Новости Крым, 02.04.2025

Девять триллионов рублей за шесть лет направят на ремонт дорог в России

Кабмин направит более девяти триллионов рублей на строительство дорог в ближайшие шесть лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства... РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T16:28

2025-04-02T16:28

2025-04-02T16:36

михаил мишустин

правительство россии

новости

дороги

ремонт и строительство дорог

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Кабмин направит более девяти триллионов рублей на строительство дорог в ближайшие шесть лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в среду.По словам премьера, до 2030 года в стране должно быть построено и реконструировано свыше 3,5 тысяч километров дорог. Минтрансу РФ поручено строго следить за расходованием средств, ходом и сроками реализации работ.В дороги Крыма за десять лет вложили более 470 миллиардов рублей за 10 лет, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. В Симферополе до конца 2025 года будут отремонтированы участки дорог на 24 улицах общей протяженностью 14 километров, что вдвое больше ранее заявленного объема работ, сообщил ранее начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять дорог в Евпатории отремонтируют к концу летаПолмиллиарда рублей направят на ремонт дорог КерчиФеодосии выделили 450 миллионов на ремонт дорог – Аксенов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, правительство россии, новости, дороги, ремонт и строительство дорог