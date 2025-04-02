Девять триллионов рублей за шесть лет направят на ремонт дорог в России
На дорожное строительство в России направят девять триллионов рублей за шесть лет
16:28 02.04.2025 (обновлено: 16:36 02.04.2025)
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаРемонт и строительство дорог
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Кабмин направит более девяти триллионов рублей на строительство дорог в ближайшие шесть лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в среду.
"Продолжится также обустройство трасс и магистралей мостами, пешеходными переходами, тротуарами, путепроводами. Конечно, они должны быть хорошо освещены. В ближайшие шесть лет из федерального бюджет на эти цели предполагается направить свыше 9 триллионов рублей", – цитирует Мишустина РИА Новости.
По словам премьера, до 2030 года в стране должно быть построено и реконструировано свыше 3,5 тысяч километров дорог. Минтрансу РФ поручено строго следить за расходованием средств, ходом и сроками реализации работ.
В дороги Крыма за десять лет вложили более 470 миллиардов рублей за 10 лет, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. В Симферополе до конца 2025 года будут отремонтированы участки дорог на 24 улицах общей протяженностью 14 километров, что вдвое больше ранее заявленного объема работ, сообщил ранее начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: