https://crimea.ria.ru/20250402/rossiya-gotova-postroit-aes-vo-vetname-i-postavlyat-v-stranu-neft-i-gaz-1145389896.html
Россия готова построить АЭС во Вьетнаме и поставлять в страну нефть и газ
Россия готова построить АЭС во Вьетнаме и поставлять в страну нефть и газ - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Россия готова построить АЭС во Вьетнаме и поставлять в страну нефть и газ
Госкорпорация "Росатом" готова подключиться к строительству атомной электростанции "Ниньтхуан-1" во Вьетнаме. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T15:38
2025-04-02T15:38
2025-04-02T15:38
сергей лавров
вьетнам
росатом
россия
политика
экономика
нефть
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/02/1145389685_0:0:2609:1468_1920x0_80_0_0_007fa7361745f9fdfc840ce4d2acd56d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Госкорпорация "Росатом" готова подключиться к строительству атомной электростанции "Ниньтхуан-1" во Вьетнаме. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном.Он также сообщил о договоренностях по реализации совместных нефтегазовых проектов, по установлению кооперации в топливно-энергетической сфере, включая поставки нефти и сжиженного газа, строительства СПГ-терминалов во Вьетнаме, сооружение ветровых энергетических станций.Также, по словам Лаврова, стороны договорились о расширении географии авиарейсов между странами, о наращивании поставок российских продуктов на вьетнамский рынок, при том, что рост товарооборота в прошлом году уже превысил 20% и практически достиг 6 млрд доллара. Кроме того, РФ и Вьетнам будут сотрудничать по гуманитарным и научным линиям.Стороны также отметили заинтересованность в дальнейшем наращивании сотрудничества в области обороны и безопасности, в том числе в кибер-сфере."Товарищ То Лам (Генеральный секретарь Центрального комитета Компартии Вьетнама – ред.) нанесет официальный визит в Российскую Федерацию, подготовкой к которому мы сегодня активно занимались. Вырисовывается очень интересная программа и солидный пакет документов, которые, я надеюсь, будут успешно согласованы, подписаны и тем самым существенно обогатят договорно-правовую базу наших отношений", – подытожил глава российской дипломатии.В ходе переговоров с вице-премьером, министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном в среду российская сторона также подтвердила признательность Вьетнаму за последовательную, сбалансированную, объективную позицию в отношении причин украинского кризиса и в отношении развития событий вокруг этой темы на нынешнем этапе, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Вьетнам подпишут план сотрудничества до 2030 годаРоссия и Вьетнам - в чем связь и взаимные интересыПереговоры Путина и То Лама во Вьетнаме – главные заявления
вьетнам
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/02/1145389685_0:0:2609:1958_1920x0_80_0_0_5142658187749a26aa7c8a2417a3825a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, вьетнам, росатом, россия, политика, экономика, нефть, газ
Россия готова построить АЭС во Вьетнаме и поставлять в страну нефть и газ
Россия готова построить АЭС во Вьетнаме и поставлять в страну нефть и газ - Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Госкорпорация "Росатом" готова подключиться к строительству атомной электростанции "Ниньтхуан-1" во Вьетнаме. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном.
"Руководство Вьетнама недавно приняло решение о развитии национальной атомной энергетики, и госкорпорация "Росатом" будет готова подключиться к строительству атомной электростанции "Ниньтхуан-1", – сказал министр.
Он также сообщил о договоренностях по реализации совместных нефтегазовых проектов, по установлению кооперации в топливно-энергетической сфере, включая поставки нефти и сжиженного газа, строительства СПГ-терминалов во Вьетнаме, сооружение ветровых энергетических станций.
Также, по словам Лаврова, стороны договорились о расширении географии авиарейсов между странами, о наращивании поставок российских продуктов на вьетнамский рынок, при том, что рост товарооборота в прошлом году уже превысил 20% и практически достиг 6 млрд доллара. Кроме того, РФ и Вьетнам будут сотрудничать по гуманитарным и научным линиям.
"Высоко ценим многолетнее сотрудничество в сферах науки, образования, подготовки кадров. Считаем важным реализацию проекта по созданию во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий, а также обеспечение стабильной деятельности совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра. Россия готовит передачу в дар этому центру, для участия в реализации его программ, научно-исследовательское судно", – сказал глава МИД РФ.
Стороны также отметили заинтересованность в дальнейшем наращивании сотрудничества в области обороны и безопасности, в том числе в кибер-сфере.
"Товарищ То Лам (Генеральный секретарь Центрального комитета Компартии Вьетнама – ред.) нанесет официальный визит в Российскую Федерацию, подготовкой к которому мы сегодня активно занимались. Вырисовывается очень интересная программа и солидный пакет документов, которые, я надеюсь, будут успешно согласованы, подписаны и тем самым существенно обогатят договорно-правовую базу наших отношений", – подытожил глава российской дипломатии.
В ходе переговоров с вице-премьером, министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном в среду российская сторона также подтвердила признательность Вьетнаму за последовательную, сбалансированную, объективную позицию
в отношении причин украинского кризиса и в отношении развития событий вокруг этой темы на нынешнем этапе, сообщалось ранее.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: