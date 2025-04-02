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Россия готова построить АЭС во Вьетнаме и поставлять в страну нефть и газ

Россия готова построить АЭС во Вьетнаме и поставлять в страну нефть и газ - РИА Новости Крым, 02.04.2025

Россия готова построить АЭС во Вьетнаме и поставлять в страну нефть и газ

Госкорпорация "Росатом" готова подключиться к строительству атомной электростанции "Ниньтхуан-1" во Вьетнаме. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на... РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T15:38

2025-04-02T15:38

2025-04-02T15:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Госкорпорация "Росатом" готова подключиться к строительству атомной электростанции "Ниньтхуан-1" во Вьетнаме. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном.Он также сообщил о договоренностях по реализации совместных нефтегазовых проектов, по установлению кооперации в топливно-энергетической сфере, включая поставки нефти и сжиженного газа, строительства СПГ-терминалов во Вьетнаме, сооружение ветровых энергетических станций.Также, по словам Лаврова, стороны договорились о расширении географии авиарейсов между странами, о наращивании поставок российских продуктов на вьетнамский рынок, при том, что рост товарооборота в прошлом году уже превысил 20% и практически достиг 6 млрд доллара. Кроме того, РФ и Вьетнам будут сотрудничать по гуманитарным и научным линиям.Стороны также отметили заинтересованность в дальнейшем наращивании сотрудничества в области обороны и безопасности, в том числе в кибер-сфере."Товарищ То Лам (Генеральный секретарь Центрального комитета Компартии Вьетнама – ред.) нанесет официальный визит в Российскую Федерацию, подготовкой к которому мы сегодня активно занимались. Вырисовывается очень интересная программа и солидный пакет документов, которые, я надеюсь, будут успешно согласованы, подписаны и тем самым существенно обогатят договорно-правовую базу наших отношений", – подытожил глава российской дипломатии.В ходе переговоров с вице-премьером, министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном в среду российская сторона также подтвердила признательность Вьетнаму за последовательную, сбалансированную, объективную позицию в отношении причин украинского кризиса и в отношении развития событий вокруг этой темы на нынешнем этапе, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Вьетнам подпишут план сотрудничества до 2030 годаРоссия и Вьетнам - в чем связь и взаимные интересыПереговоры Путина и То Лама во Вьетнаме – главные заявления

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, вьетнам, росатом, россия, политика, экономика, нефть, газ