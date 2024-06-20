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Переговоры Путина и То Лама во Вьетнаме – главные заявления

Переговоры Путина и То Лама во Вьетнаме – главные заявления - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Переговоры Путина и То Лама во Вьетнаме – главные заявления

Россия и Вьетнам договорились о невступлении в союзы, направленные против друг друга, решили укреплять стратегическое партнерство, сотрудничество в сфере... РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T11:35

2024-06-20T11:35

2024-06-20T11:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Россия и Вьетнам договорились о невступлении в союзы, направленные против друг друга, решили укреплять стратегическое партнерство, сотрудничество в сфере экономики и энергетики, достигнута договоренность вместе решать проблемы, связанные с международной обстановкой. Главные заявления президента РФ Владимира Путин и вьетнамского лидера То Лама по итогам переговоров - в подборке РИА Новости Крым.Заявления ПутинаПрезидент России напомнил, что в эти дни отмечается 30-летие договора об основах дружественных отношений. "Все это время между нами поддерживаются регулярные и содержательные политические контакты ", - добавил он.По итогам переговоров российский лидер заявил о перспективах сотрудничества по развитию транспортного коридора Владивосток — Хошимин: компании из РФ в качестве соинвесторов и поставщиков готовы к проектам по производству СПГ. Путин также отметил повышение товарооборота между странами на 8% за прошлый год и подчеркнул важность последовательного перехода на нацвалюты во взаимных расчетах."В прошлом году доля транзакция в российских рублях и вьетнамских донгах обеспеила более 40% объема двусторонних коммерческих сделок. В первом квартале этого года уже почти 60%", - констатировал президент РФ.Глава российского государства также подчеркнул, что отношения РФ и Вьетнама продолжают поступательно развиваться в духе равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга, подчеркнул важность развития культурных и туристических связей между странами.Вьетнамская сторона"Вьетнам рассматривает Россию в качестве одного из приоритетов внешней политики, - сказал То Лам по итогам двусторонней встречи. - Мы желаем вместе с Россией развивать отношения традиционной дружбы, которая строилась многими поколениями руководителей и жителей наших стран".По его словам, Россия и Вьетнам будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, вместе бороться с новыми и традиционными вызовами международной стабильности, стороны выступают за обеспечение мира в регионе Южно-Китайского моря, безопасность судоходства и решение конфликтов.Кроме того, Ханой выступает за равную и неделимую архитектуру безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе с центральной ролью АСЕАН, за создание инклюзивной и открытой торговой системы на основе ВТО.По итогам встречи РФ и Вьетнам договорились вместе искать решение проблем, вызванных международной обстановкой, подписали более десяти документов, в том числе приняли заявление "О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений". Путин с 19 июня находится во Вьетнаме с государственным визитом, который продлится два дня. Российский лидер проводит встречи со всей четверкой руководителей Вьетнама — генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. Двусторонние переговоры с То Лам прошли в четверг в Ханое в Большом зале президентского дворца.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Вьетнам приступили к реализации проекта Центра ядерной медициныПереговоры Путина и Ким Чен Ына в КНДР – первые заявленияСевастополь-Вьетнам: ученые ИнБЮМ расширяют географические горизонты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), вьетнам, то лам, политика, внешняя политика, новости