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Повторная атака на Крым: над полуостровом сбиты беспилотники - РИА Новости Крым, 29.01.2025
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Повторная атака на Крым: над полуостровом сбиты беспилотники
Повторная атака на Крым: над полуостровом сбиты беспилотники - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Повторная атака на Крым: над полуостровом сбиты беспилотники
Средства российской ПВО вечером в среду сбили над Крымом еще два украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T22:37
2025-01-29T22:48
крым
министерство обороны рф
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО вечером в среду сбили над Крымом еще два украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ.Ранее в среду вечером средства противовоздушной обороны РФ сбили над территорией Крыма три украинских беспилотника.В ночь на среду средства российской ПВО сбили над регионами РФ 104 беспилотника, в том числе 47 – над Курской областью и 27 – над Брянской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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крым, министерство обороны рф, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Повторная атака на Крым: над полуостровом сбиты беспилотники

При повторной атаке на Крым в среду вечером сбиты еще два украинских беспилотника

22:37 29.01.2025 (обновлено: 22:48 29.01.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный дивизион
Зенитно-ракетный дивизион - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО вечером в среду сбили над Крымом еще два украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ.

"Около 20:45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым.", – сказано в сообщении.

Ранее в среду вечером средства противовоздушной обороны РФ сбили над территорией Крыма три украинских беспилотника.
В ночь на среду средства российской ПВО сбили над регионами РФ 104 беспилотника, в том числе 47 – над Курской областью и 27 – над Брянской областью.
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КрымМинистерство обороны РФНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяПВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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