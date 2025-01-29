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Повторная атака на Крым: над полуостровом сбиты беспилотники
Повторная атака на Крым: над полуостровом сбиты беспилотники - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Повторная атака на Крым: над полуостровом сбиты беспилотники
Средства российской ПВО вечером в среду сбили над Крымом еще два украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T22:37
2025-01-29T22:37
2025-01-29T22:48
крым
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новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО вечером в среду сбили над Крымом еще два украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ.Ранее в среду вечером средства противовоздушной обороны РФ сбили над территорией Крыма три украинских беспилотника.В ночь на среду средства российской ПВО сбили над регионами РФ 104 беспилотника, в том числе 47 – над Курской областью и 27 – над Брянской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, министерство обороны рф, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Повторная атака на Крым: над полуостровом сбиты беспилотники
При повторной атаке на Крым в среду вечером сбиты еще два украинских беспилотника
22:37 29.01.2025 (обновлено: 22:48 29.01.2025)