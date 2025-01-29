https://crimea.ria.ru/20250129/povtornaya-ataka-na-krym-nad-poluostrovom-sbity-bespilotniki-1143792760.html

Повторная атака на Крым: над полуостровом сбиты беспилотники

Повторная атака на Крым: над полуостровом сбиты беспилотники - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Повторная атака на Крым: над полуостровом сбиты беспилотники

Средства российской ПВО вечером в среду сбили над Крымом еще два украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T22:37

2025-01-29T22:37

2025-01-29T22:48

крым

министерство обороны рф

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пво

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО вечером в среду сбили над Крымом еще два украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ.Ранее в среду вечером средства противовоздушной обороны РФ сбили над территорией Крыма три украинских беспилотника.В ночь на среду средства российской ПВО сбили над регионами РФ 104 беспилотника, в том числе 47 – над Курской областью и 27 – над Брянской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, министерство обороны рф, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)