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На Крым обрушатся 14-градусные морозы и холодный штормовой ветер
На Крым обрушатся 14-градусные морозы и холодный штормовой ветер - РИА Новости Крым, 17.02.2025
На Крым обрушатся 14-градусные морозы и холодный штормовой ветер
В Крыму текущая неделя будет морозной, с температурными значениями до -14 градусов, а к ее финалу на полуостров обрушатся ветра. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T16:07
2025-02-17T16:07
2025-02-17T16:07
татьяна любецкая
погода в крыму
крымская погода
крым
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крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В Крыму текущая неделя будет морозной, с температурными значениями до -14 градусов, а к ее финалу на полуостров обрушатся ветра. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.В ночь на вторник, по ее прогнозу, на полуострове столбики термометров опустятся до отметок -6…-11, на Южнобережье ожидается до 3…5 градусов мороза, днем 0…-5. В столице республики ночью 6…8 мороза, днем от 0 до -2.В среду и четверг ночью ожидаются морозы от -8 до -13 градусов, на побережье 2…7 мороза, днем -1…-6. В пятницу, субботу и воскресенье временами снег, на дорогах гололедица. Ночью 9…14 градусов мороза, на побережье -2…-7, днем -1…-6. В Симферополе ночью 8…10 мороза, днем -3…-5 и очень сильный северо-восточный ветер с порывами до 22 метров в секунду.При этом дневные положительные температуры, по расчетам специалистов гидрометцентра, могут вернуться на полуостров с 26 февраля. Ночью морозы тоже ослабнут с середины следующей недели, но пока еще столбики термометров будут держаться на отметках -1…-4.Холодный атмосферный фронт с дождями, мокрым снегом и ветром накрыл полуостров в субботу. Местами прошли сильные осадки, которые привели к образованию гололеда и отложениям мокрого снега. Южный берег Крыма накрыл сильный снегопад. Дорога на Ай-Петри закрыта. В Ялте из-за плохой погоды детям разрешили не идти в школу. По погодным условиям на 17 и 18 февраля в Ялте закрыли Никитский ботанический сад.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда потеплеет в КрымуВласти оценили обстановку в Алуште после сильного снегопадаСугробы во дворе и гололед у подъезда: кто уберет и как этого добиться
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татьяна любецкая, погода в крыму, крымская погода, крым, прогноз, новости крыма, крымский гидрометцентр
На Крым обрушатся 14-градусные морозы и холодный штормовой ветер
Сильные морозы и холодный штормовой ветер в Крыму ожидаются на текущей неделе
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым.
В Крыму текущая неделя будет морозной, с температурными значениями до -14 градусов, а к ее финалу на полуостров обрушатся ветра. Об этом РИА Новости Крым
сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"На текущей рабочей неделе, в предстоящие выходные сохранится зимняя погода, морозная, со средними суточными температурами воздуха на 3-5 градусов ниже многолетней нормы", – констатирует Любецкая.
В ночь на вторник, по ее прогнозу, на полуострове столбики термометров опустятся до отметок -6…-11, на Южнобережье ожидается до 3…5 градусов мороза, днем 0…-5. В столице республики ночью 6…8 мороза, днем от 0 до -2.
В среду и четверг ночью ожидаются морозы от -8 до -13 градусов, на побережье 2…7 мороза, днем -1…-6. В пятницу, субботу и воскресенье временами снег, на дорогах гололедица. Ночью 9…14 градусов мороза, на побережье -2…-7, днем -1…-6. В Симферополе ночью 8…10 мороза, днем -3…-5 и очень сильный северо-восточный ветер с порывами до 22 метров в секунду.
"Но это не рекорд. Ничего страшного нет. В разные годы в это время бывали и очень морозные дни. Например, в 1940 году в Нижнегорском было 37 градусов мороза, а в Евпатории -28. В Симферополе самая низкая температура в -30 градусов зафиксирована в 1911 году. Поэтому ничего не случилось. Февраль – зимний месяц. Так и должно быть", – говорит Любецкая.
При этом дневные положительные температуры, по расчетам специалистов гидрометцентра, могут вернуться на полуостров с 26 февраля. Ночью морозы тоже ослабнут с середины следующей недели, но пока еще столбики термометров будут держаться на отметках -1…-4.
Холодный атмосферный фронт
с дождями, мокрым снегом и ветром накрыл полуостров в субботу. Местами прошли сильные осадки, которые привели к образованию гололеда и отложениям мокрого снега. Южный берег Крыма накрыл сильный снегопад. Дорога на Ай-Петри
закрыта. В Ялте из-за плохой погоды детям разрешили не идти в школу
. По погодным условиям на 17 и 18 февраля в Ялте закрыли Никитский ботанический сад.
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