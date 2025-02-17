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На Крым обрушатся 14-градусные морозы и холодный штормовой ветер

На Крым обрушатся 14-градусные морозы и холодный штормовой ветер - РИА Новости Крым, 17.02.2025

На Крым обрушатся 14-градусные морозы и холодный штормовой ветер

В Крыму текущая неделя будет морозной, с температурными значениями до -14 градусов, а к ее финалу на полуостров обрушатся ветра. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T16:07

2025-02-17T16:07

2025-02-17T16:07

татьяна любецкая

погода в крыму

крымская погода

крым

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крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В Крыму текущая неделя будет морозной, с температурными значениями до -14 градусов, а к ее финалу на полуостров обрушатся ветра. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.В ночь на вторник, по ее прогнозу, на полуострове столбики термометров опустятся до отметок -6…-11, на Южнобережье ожидается до 3…5 градусов мороза, днем 0…-5. В столице республики ночью 6…8 мороза, днем от 0 до -2.В среду и четверг ночью ожидаются морозы от -8 до -13 градусов, на побережье 2…7 мороза, днем -1…-6. В пятницу, субботу и воскресенье временами снег, на дорогах гололедица. Ночью 9…14 градусов мороза, на побережье -2…-7, днем -1…-6. В Симферополе ночью 8…10 мороза, днем -3…-5 и очень сильный северо-восточный ветер с порывами до 22 метров в секунду.При этом дневные положительные температуры, по расчетам специалистов гидрометцентра, могут вернуться на полуостров с 26 февраля. Ночью морозы тоже ослабнут с середины следующей недели, но пока еще столбики термометров будут держаться на отметках -1…-4.Холодный атмосферный фронт с дождями, мокрым снегом и ветром накрыл полуостров в субботу. Местами прошли сильные осадки, которые привели к образованию гололеда и отложениям мокрого снега. Южный берег Крыма накрыл сильный снегопад. Дорога на Ай-Петри закрыта. В Ялте из-за плохой погоды детям разрешили не идти в школу. По погодным условиям на 17 и 18 февраля в Ялте закрыли Никитский ботанический сад.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда потеплеет в КрымуВласти оценили обстановку в Алуште после сильного снегопадаСугробы во дворе и гололед у подъезда: кто уберет и как этого добиться

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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