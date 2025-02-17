https://crimea.ria.ru/20250217/zelenskiy-otkazalsya-priznavat-rezultaty-peregovorov-v-saudovskoy-aravii-1144246901.html

Зеленский отказался признавать результаты переговоров в Саудовской Аравии

Зеленский отказался признавать результаты переговоров в Саудовской Аравии - РИА Новости Крым, 17.02.2025

Зеленский отказался признавать результаты переговоров в Саудовской Аравии

Глава киевского режима не будет признавать результаты переговоров России и США в Саудовской Аравии. Об этом он заявил во время онлайн-пресс-конференции с... РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T16:25

2025-02-17T16:25

2025-02-17T16:25

владимир зеленский

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саудовская аравия

переговоры

россия

политика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Глава киевского режима не будет признавать результаты переговоров России и США в Саудовской Аравии. Об этом он заявил во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами из Абу-Даби, пишет РИА Новости.И заявил, что украинская делегация прибудет в Саудовскую Аравию, но этот визит якобы никак не связан со встречей США и РФ."Это не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей США и РФ. Безусловно, я спрошу у его Высочества принца Мухаммеда бен Сальмана, когда буду в Саудовской Аравии, что он про это знает. Просто интересно", – добавил Зеленский.Накануне сразу два министра Украины заявили о том, что они находятся в Саудовской Аравии и готовятся к визиту в страну Владимира Зеленского. Об этом в своих Telegram-каналах написали министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.Глава офиса Зеленского Андрей Ермак 16 февраля заявил, что Украина определила свои "красные линии", через которые они не будут переступать в ходе переговоров. Он также подчеркнул, что во время встречи вице-президентом США Джей-Ди Венсом и спецпредставителем президента США Китом Келлогом обсуждал вопрос разработки украинских месторождений редкоземельных металлов американскими компаниями. Ермак отметил, что он "требует доработки".Вопрос добычи этих металлов – один из ключевых в предстоящих переговорах для американской стороны. США хотят от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную и финансовую помощь, заявил на этой неделе американский президент Дональд Трамп.Стратегию российской делегации на предстоящих переговорах в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде обозначил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, участники переговоров выслушают друг друга, после чего окончательные решения по урегулированию украинского конфликта будут принимать главы двух государств.2 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 1,5-часовой телефонный разговор, во время которого в том числе обсудили ситуацию на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не пойдет на территориальные уступки по Украине - ЛавровЛавров и Ушаков встретятся с представителями США в Саудовской АравииТрамп хочет добиться прекращения огня на Украине до Пасхи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, новости, саудовская аравия, переговоры, россия, политика, украина