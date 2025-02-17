Зеленский отказался признавать результаты переговоров в Саудовской Аравии
Зеленский отказывается признавать результаты переговоров в Саудовской Аравии
© Telegram Владимир ЗеленскийОнлайн-пресс-конференция Владимира Зеленского
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Глава киевского режима не будет признавать результаты переговоров России и США в Саудовской Аравии. Об этом он заявил во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами из Абу-Даби, пишет РИА Новости.
"Украина не будет принимать (участие – ред.). Украина об этом ничего не знала, а Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать какие-либо вещи или договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", – сказал Зеленский.
И заявил, что украинская делегация прибудет в Саудовскую Аравию, но этот визит якобы никак не связан со встречей США и РФ.
"Это не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей США и РФ. Безусловно, я спрошу у его Высочества принца Мухаммеда бен Сальмана, когда буду в Саудовской Аравии, что он про это знает. Просто интересно", – добавил Зеленский.
Накануне сразу два министра Украины заявили о том, что они находятся в Саудовской Аравии и готовятся к визиту в страну Владимира Зеленского. Об этом в своих Telegram-каналах написали министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак 16 февраля заявил, что Украина определила свои "красные линии", через которые они не будут переступать в ходе переговоров. Он также подчеркнул, что во время встречи вице-президентом США Джей-Ди Венсом и спецпредставителем президента США Китом Келлогом обсуждал вопрос разработки украинских месторождений редкоземельных металлов американскими компаниями. Ермак отметил, что он "требует доработки".
Вопрос добычи этих металлов – один из ключевых в предстоящих переговорах для американской стороны. США хотят от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную и финансовую помощь, заявил на этой неделе американский президент Дональд Трамп.
Стратегию российской делегации на предстоящих переговорах в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде обозначил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, участники переговоров выслушают друг друга, после чего окончательные решения по урегулированию украинского конфликта будут принимать главы двух государств.
2 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 1,5-часовой телефонный разговор, во время которого в том числе обсудили ситуацию на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии.
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