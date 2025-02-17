https://crimea.ria.ru/20250217/chego-zhdet-rossiya-ot-peregovorov-s-ssha-v-er-riyade-1144242086.html

Чего ждет Россия от переговоров с США в Эр-Рияде

Чего ждет Россия от переговоров с США в Эр-Рияде - РИА Новости Крым, 17.02.2025

Чего ждет Россия от переговоров с США в Эр-Рияде

Российские участники переговоров в Эр-Рияде выслушают своих американских коллег, решения о дальнейших шагах будут принимать главы двух государств. Об этом... РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T13:47

2025-02-17T13:47

2025-02-17T13:47

сергей лавров

саудовская аравия

переговоры

россия

сша

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Российские участники переговоров в Эр-Рияде выслушают своих американских коллег, решения о дальнейших шагах будут принимать главы двух государств. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос об ожиданиях от предстоящих переговоров в Саудовской Аравии.Глава российского дипведомства отметил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп ранее в ходе телефонного разговора "договорились о необходимости оставить позади абсолютно ненормальный период в отношении двух великих держав, когда они по сути дела не общались, кроме как по отдельным техническим и гуманитарным вопросам"."И президенты договорились, что нужно диалог возобновлять по всем вопросам, которые так или иначе могут быть урегулированы при участии России и США. Упоминалось и украинское урегулирование, и ситуация на Ближнем Востоке, и ряд других регионов мира, которые сейчас находятся в не очень спокойном состоянии", - добавил Лавров.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник проведут встречу с представителями США в Саудовской Аравии.12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 1,5-часовой телефонный разговор, во время которого в том числе обсудили ситуацию на Украине. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами, а Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит.В понедельник, 17 февраля, в Эр-Рияд прибыл госсекретарь США Марк Рубио. Также в этот день в Саудовскую Аравию прибыл глава киевского режима Владимир Зеленский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп хочет добиться прекращения огня на Украине до Пасхи"Красные линии" по-украински: в офисе Зеленского озвучили позицию КиеваЕвропы не будет за столом переговоров по Украине – КеллогПутин поговорил с Трампом - чего ожидать Зеленскому

саудовская аравия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, саудовская аравия, переговоры, россия, сша, политика, новости