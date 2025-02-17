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Чего ждет Россия от переговоров с США в Эр-Рияде - РИА Новости Крым, 17.02.2025
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Чего ждет Россия от переговоров с США в Эр-Рияде
Чего ждет Россия от переговоров с США в Эр-Рияде - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Чего ждет Россия от переговоров с США в Эр-Рияде
Российские участники переговоров в Эр-Рияде выслушают своих американских коллег, решения о дальнейших шагах будут принимать главы двух государств. Об этом... РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T13:47
2025-02-17T13:47
сергей лавров
саудовская аравия
переговоры
россия
сша
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Российские участники переговоров в Эр-Рияде выслушают своих американских коллег, решения о дальнейших шагах будут принимать главы двух государств. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос об ожиданиях от предстоящих переговоров в Саудовской Аравии.Глава российского дипведомства отметил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп ранее в ходе телефонного разговора "договорились о необходимости оставить позади абсолютно ненормальный период в отношении двух великих держав, когда они по сути дела не общались, кроме как по отдельным техническим и гуманитарным вопросам"."И президенты договорились, что нужно диалог возобновлять по всем вопросам, которые так или иначе могут быть урегулированы при участии России и США. Упоминалось и украинское урегулирование, и ситуация на Ближнем Востоке, и ряд других регионов мира, которые сейчас находятся в не очень спокойном состоянии", - добавил Лавров.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник проведут встречу с представителями США в Саудовской Аравии.12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 1,5-часовой телефонный разговор, во время которого в том числе обсудили ситуацию на Украине. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами, а Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит.В понедельник, 17 февраля, в Эр-Рияд прибыл госсекретарь США Марк Рубио. Также в этот день в Саудовскую Аравию прибыл глава киевского режима Владимир Зеленский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп хочет добиться прекращения огня на Украине до Пасхи"Красные линии" по-украински: в офисе Зеленского озвучили позицию КиеваЕвропы не будет за столом переговоров по Украине – КеллогПутин поговорил с Трампом - чего ожидать Зеленскому
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сергей лавров, саудовская аравия, переговоры, россия, сша, политика, новости
Чего ждет Россия от переговоров с США в Эр-Рияде

Россия послушает коллег из США на переговорах в Эр-Рияде – Лавров

13:47 17.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Российские участники переговоров в Эр-Рияде выслушают своих американских коллег, решения о дальнейших шагах будут принимать главы двух государств. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос об ожиданиях от предстоящих переговоров в Саудовской Аравии.
"Мы всегда, когда отправляемся на переговоры по предложению наших партнеров, мы прежде всего хотим их послушать… Мы послушаем наших американских собеседников и, конечно, готовы будем отреагировать. Затем доложим нашим руководителям, которые будут принимать решения о дальнейших шагах", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем.
Глава российского дипведомства отметил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп ранее в ходе телефонного разговора "договорились о необходимости оставить позади абсолютно ненормальный период в отношении двух великих держав, когда они по сути дела не общались, кроме как по отдельным техническим и гуманитарным вопросам".
"И президенты договорились, что нужно диалог возобновлять по всем вопросам, которые так или иначе могут быть урегулированы при участии России и США. Упоминалось и украинское урегулирование, и ситуация на Ближнем Востоке, и ряд других регионов мира, которые сейчас находятся в не очень спокойном состоянии", - добавил Лавров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник проведут встречу с представителями США в Саудовской Аравии.
12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 1,5-часовой телефонный разговор, во время которого в том числе обсудили ситуацию на Украине. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами, а Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.
Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит.
В понедельник, 17 февраля, в Эр-Рияд прибыл госсекретарь США Марк Рубио. Также в этот день в Саудовскую Аравию прибыл глава киевского режима Владимир Зеленский.
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