https://crimea.ria.ru/20250217/v-sevastopole-dlya-teplosnabzheniya-fiolenta-ustanovili-5-novykh-generatorov-1144244061.html

Жителей замерзающего Фиолента в Севастополе спасают генераторами

Жителей замерзающего Фиолента в Севастополе спасают генераторами - РИА Новости Крым, 17.02.2025

Жителей замерзающего Фиолента в Севастополе спасают генераторами

В Севастополе в районе Фиолента для решения проблемы с энергоснабжением дополнительно установили пять дизельных генераторов, планируется установить еще два. Об... РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T15:00

2025-02-17T15:00

2025-02-17T15:05

севастополь

электросети

новости севастополя

михаил развожаев

энергосистема крыма

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе в районе Фиолента для решения проблемы с энергоснабжением дополнительно установили пять дизельных генераторов, планируется установить еще два. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве города сообщил первый заместитель губернатора Алексей Парикин.Ранее жители этого района Севастополя обратились с жалобой в Следственный комитет на отсутствие тепла в домах в связи с беспорядочными отключениями электричества.В работах задействовано 19 единиц техники, сотрудники оперативно-выездных бригад работают в круглосуточном режиме, подчеркнул он."Мы дополнительно сделали четыре бригады, которые непосредственно выезжают на переключение дизель-генераторов на технологические подстанции. Еще пять бригад находятся у дизель-генераторов. Создали еще резерв людей, которые выезжают на аварийные ситуации", - рассказал первый замгубернатора.По его словам, рабочая группа обходит дома в садовых товариществах и проверяет количество потребляемой энергии, поскольку для них установлены фиксированные объемы."Соответственно, где идет превышение фактического потребления, установленного договорными отношениями, то там может быть отключение по вине уже самой организации", - отметил Алексей Парикин.Проблема сверхнормативного потребления электроэнергии в этом районе Севастополя существует уже давно, подчеркнул губернатор Михаил Развожаев. Он напомнил, что электроснабжением этого района занимается две организации, которые не подчиняются правительству города – это 102-я сеть Министерства обороны и частная компания "Севастопольэнерго"."Еще раз хочу подчеркнуть, что 102 сеть - это организация, которая напрямую правительству не подчиняется. Она обеспечивает прежде всего военных, но так исторически сложилось, что она ответственна за электроснабжение Фиолента. "Севастопольэнерго" - частная компания", - сказал губернатор.Сейчас к работам по ликвидации последствий аварии максимально привлечены работники "Горсвета", но в дальнейшем ситуация требует планомерного и систематического решения, подытожил глава региона.6 февраля в связи с резким похолоданием и ростом потребления в этом районе вышло из строя сразу две подстанции. Последствия аварии были ликвидированы, однако чтобы избежать такой ситуации в будущем, потребовалось ввести жесткие графики веерных отключений. По словам губернатора, люди жалуются на их несоблюдение, поскольку мощностей 102-й линии не хватает для обеспечения этих работ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обесточены 139 подстанций – более 18 тысяч человек без светаЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииПо факту аварии на подстанции в Ялте прокуратура начала проверку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, электросети, новости севастополя, михаил развожаев, энергосистема крыма, отключение электроэнергии