https://crimea.ria.ru/20250217/v-sevastopole-nachali-utilizirovat-zagryaznennyy-mazutom-grunt-1144241747.html
В Севастополе начали утилизировать загрязненный мазутом грунт
В Севастополе начали утилизировать загрязненный мазутом грунт - РИА Новости Крым, 17.02.2025
В Севастополе начали утилизировать загрязненный мазутом грунт
В Севастополе приступили к утилизации грунта, загрязненного мазутом после крушения в Черном море танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212". Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T13:37
2025-02-17T13:37
2025-02-17T13:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе приступили к утилизации грунта, загрязненного мазутом после крушения в Черном море танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212". Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве города сообщила руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова.В государственные контракты с подрядчиком были включены пункты, согласно которым после понижения класса опасности продукты переработки можно будет использовать как вторичное сырье."По завершении контракта вторичное сырье будет передано нашим севастопольским государственным учреждениям для использования в работе", - сказала Юлия Гаврилова.На данный момент с прибрежной полосы Севастополя вывезено уже 679 тонн загрязненного грунта, отчитался директор Департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский. Новых масштабных выбросов мазута на берег с 14 января не происходит."Мониторинг продолжаем. Насколько позволяла погода, в течение недели делали несколько рейсов, в том числе по вывозу загрязненного грунта из труднодоступных мест – это СТ "Берег", там, где полтора километра идти по пляжу, и пляжи Балаклавы", - уточнил он.На данный момент работы по ликвидации последствий катастрофы в Севастополе приближаются к завершению, отметил губернатор Михаил Развожаев. Планируется в ближайшее время закупить заградительные боны для дополнительной защиты прибрежной полосы от нефтепродуктов.В Крыму на сегодняшний день очистили от мазута 215 километров побережья, собрана 721 тонна загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в МЧС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В штаб Керчи за три дня привезли 97 пострадавших от мазута птицМожно ли есть черноморскую рыбу после разлива мазутаЛиквидация разлива мазута в Черном море: в МЧС рассказали о ситуации
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, экология
В Севастополе начали утилизировать загрязненный мазутом грунт
В Севастополе началась утилизация загрязненного мазутом грунта
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе приступили к утилизации грунта, загрязненного мазутом после крушения в Черном море танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212". Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве города сообщила руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова.
"В настоящее время продолжается обезвреживание отходов. Компания, имеющая лицензию на утилизацию отходов, приступила к выполнению работ по утилизации. Они проходят под контролем федеральных надзорных органов и нашего департамента природных ресурсов", - отметила она.
В государственные контракты с подрядчиком были включены пункты, согласно которым после понижения класса опасности продукты переработки можно будет использовать как вторичное сырье.
"По завершении контракта вторичное сырье будет передано нашим севастопольским государственным учреждениям для использования в работе", - сказала Юлия Гаврилова.
На данный момент с прибрежной полосы Севастополя вывезено уже 679 тонн загрязненного грунта, отчитался директор Департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский. Новых масштабных выбросов мазута на берег с 14 января не происходит.
"Мониторинг продолжаем. Насколько позволяла погода, в течение недели делали несколько рейсов, в том числе по вывозу загрязненного грунта из труднодоступных мест – это СТ "Берег", там, где полтора километра идти по пляжу, и пляжи Балаклавы", - уточнил он.
На данный момент работы по ликвидации последствий катастрофы в Севастополе приближаются к завершению, отметил губернатор Михаил Развожаев. Планируется в ближайшее время закупить заградительные боны для дополнительной защиты прибрежной полосы от нефтепродуктов.
В Крыму на сегодняшний день очистили от мазута 215 километров побережья
, собрана 721 тонна загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в МЧС России.
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