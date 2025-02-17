Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе начали утилизировать загрязненный мазутом грунт - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250217/v-sevastopole-nachali-utilizirovat-zagryaznennyy-mazutom-grunt-1144241747.html
В Севастополе начали утилизировать загрязненный мазутом грунт
В Севастополе начали утилизировать загрязненный мазутом грунт - РИА Новости Крым, 17.02.2025
В Севастополе начали утилизировать загрязненный мазутом грунт
В Севастополе приступили к утилизации грунта, загрязненного мазутом после крушения в Черном море танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212". Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T13:37
2025-02-17T13:37
севастополь
новости севастополя
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
черное море
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/07/1143155979_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_848a761a8419c42e5d84c0d36c06572a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе приступили к утилизации грунта, загрязненного мазутом после крушения в Черном море танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212". Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве города сообщила руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова.В государственные контракты с подрядчиком были включены пункты, согласно которым после понижения класса опасности продукты переработки можно будет использовать как вторичное сырье."По завершении контракта вторичное сырье будет передано нашим севастопольским государственным учреждениям для использования в работе", - сказала Юлия Гаврилова.На данный момент с прибрежной полосы Севастополя вывезено уже 679 тонн загрязненного грунта, отчитался директор Департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский. Новых масштабных выбросов мазута на берег с 14 января не происходит."Мониторинг продолжаем. Насколько позволяла погода, в течение недели делали несколько рейсов, в том числе по вывозу загрязненного грунта из труднодоступных мест – это СТ "Берег", там, где полтора километра идти по пляжу, и пляжи Балаклавы", - уточнил он.На данный момент работы по ликвидации последствий катастрофы в Севастополе приближаются к завершению, отметил губернатор Михаил Развожаев. Планируется в ближайшее время закупить заградительные боны для дополнительной защиты прибрежной полосы от нефтепродуктов.В Крыму на сегодняшний день очистили от мазута 215 километров побережья, собрана 721 тонна загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в МЧС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В штаб Керчи за три дня привезли 97 пострадавших от мазута птицМожно ли есть черноморскую рыбу после разлива мазутаЛиквидация разлива мазута в Черном море: в МЧС рассказали о ситуации
севастополь
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/07/1143155979_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_6a4ef5dcf576bbef794c8511efe36802.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, экология
В Севастополе начали утилизировать загрязненный мазутом грунт

В Севастополе началась утилизация загрязненного мазутом грунта

13:37 17.02.2025
 
© РИА Новости КрымУборка пляжей от мазута в Орловке, Севастополь
Уборка пляжей от мазута в Орловке, Севастополь - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе приступили к утилизации грунта, загрязненного мазутом после крушения в Черном море танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212". Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве города сообщила руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова.
"В настоящее время продолжается обезвреживание отходов. Компания, имеющая лицензию на утилизацию отходов, приступила к выполнению работ по утилизации. Они проходят под контролем федеральных надзорных органов и нашего департамента природных ресурсов", - отметила она.
В государственные контракты с подрядчиком были включены пункты, согласно которым после понижения класса опасности продукты переработки можно будет использовать как вторичное сырье.
"По завершении контракта вторичное сырье будет передано нашим севастопольским государственным учреждениям для использования в работе", - сказала Юлия Гаврилова.
На данный момент с прибрежной полосы Севастополя вывезено уже 679 тонн загрязненного грунта, отчитался директор Департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский. Новых масштабных выбросов мазута на берег с 14 января не происходит.
"Мониторинг продолжаем. Насколько позволяла погода, в течение недели делали несколько рейсов, в том числе по вывозу загрязненного грунта из труднодоступных мест – это СТ "Берег", там, где полтора километра идти по пляжу, и пляжи Балаклавы", - уточнил он.
На данный момент работы по ликвидации последствий катастрофы в Севастополе приближаются к завершению, отметил губернатор Михаил Развожаев. Планируется в ближайшее время закупить заградительные боны для дополнительной защиты прибрежной полосы от нефтепродуктов.
В Крыму на сегодняшний день очистили от мазута 215 километров побережья, собрана 721 тонна загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в МЧС России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В штаб Керчи за три дня привезли 97 пострадавших от мазута птиц
Можно ли есть черноморскую рыбу после разлива мазута
Ликвидация разлива мазута в Черном море: в МЧС рассказали о ситуации
 
СевастопольНовости СевастополяРазлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовЧерное мореЭкология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:16Из-за снегопада закрыли Воронцовский дворец в Алупке
17:05Реконструкция набережной в Балаклаве – куда увозят старинные орудия
16:52В Севастополе расследуют нападение на девочку-подростка
16:39Жителя Ялты будут судить за работу на военную разведку Украины
16:25Зеленский отказался признавать результаты переговоров в Саудовской Аравии
16:07На Крым обрушатся 14-градусные морозы и холодный штормовой ветер
15:57Билецкий: в начале года уровень доходности по вкладам в банках сохранится
15:40На Кубани в лобовом столкновении погибли водители автомобилей
15:18Земля в Ялте, Lamborghini и Bentley: суд арестовал имущество Блиновской
15:10На Крымском мосту начала расти очередь
15:00Жителей замерзающего Фиолента в Севастополе спасают генераторами
14:40В Севастополе на пожаре погиб мужчина
14:20Россия не пойдет на территориальные уступки по Украине - Лавров
14:14В Крыму выросло число заболевших COVID
13:47Чего ждет Россия от переговоров с США в Эр-Рияде
13:37В Севастополе начали утилизировать загрязненный мазутом грунт
13:26Российские бойцы сожгли сразу три танка Leopard за сутки
13:15Россия вернула под контроль Свердликово в Курской области
13:04Лавров и Ушаков встретятся с представителями США в Саудовской Аравии
12:59В Севастополе выделят гранты на строительство глэмпингов
Лента новостейМолния