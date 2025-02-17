https://crimea.ria.ru/20250217/v-sevastopole-nachali-utilizirovat-zagryaznennyy-mazutom-grunt-1144241747.html

В Севастополе начали утилизировать загрязненный мазутом грунт

В Севастополе начали утилизировать загрязненный мазутом грунт - РИА Новости Крым, 17.02.2025

В Севастополе начали утилизировать загрязненный мазутом грунт

В Севастополе приступили к утилизации грунта, загрязненного мазутом после крушения в Черном море танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212". Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T13:37

2025-02-17T13:37

2025-02-17T13:37

севастополь

новости севастополя

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

черное море

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/07/1143155979_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_848a761a8419c42e5d84c0d36c06572a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе приступили к утилизации грунта, загрязненного мазутом после крушения в Черном море танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212". Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве города сообщила руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова.В государственные контракты с подрядчиком были включены пункты, согласно которым после понижения класса опасности продукты переработки можно будет использовать как вторичное сырье."По завершении контракта вторичное сырье будет передано нашим севастопольским государственным учреждениям для использования в работе", - сказала Юлия Гаврилова.На данный момент с прибрежной полосы Севастополя вывезено уже 679 тонн загрязненного грунта, отчитался директор Департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский. Новых масштабных выбросов мазута на берег с 14 января не происходит."Мониторинг продолжаем. Насколько позволяла погода, в течение недели делали несколько рейсов, в том числе по вывозу загрязненного грунта из труднодоступных мест – это СТ "Берег", там, где полтора километра идти по пляжу, и пляжи Балаклавы", - уточнил он.На данный момент работы по ликвидации последствий катастрофы в Севастополе приближаются к завершению, отметил губернатор Михаил Развожаев. Планируется в ближайшее время закупить заградительные боны для дополнительной защиты прибрежной полосы от нефтепродуктов.В Крыму на сегодняшний день очистили от мазута 215 километров побережья, собрана 721 тонна загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в МЧС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В штаб Керчи за три дня привезли 97 пострадавших от мазута птицМожно ли есть черноморскую рыбу после разлива мазутаЛиквидация разлива мазута в Черном море: в МЧС рассказали о ситуации

севастополь

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, экология