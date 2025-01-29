https://crimea.ria.ru/20250129/nad-krymom-sbity-tri-bespilotnika-1143788480.html

Над Крымом сбиты три беспилотника

Над Крымом сбиты три беспилотника - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Над Крымом сбиты три беспилотника

Средства противовоздушной обороны вечером в среду сбили над территорией Крыма три украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T19:37

2025-01-29T19:37

2025-01-29T19:51

министерство обороны рф

новости крыма

крым

безопасность республики крым и севастополя

пво

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны вечером в среду сбили над территорией Крыма три украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ.Также в этот промежуток времени был уничтожен вражеский дрон над Белгородской областью.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на среду средства ПВО сбили над российскими регионами 104 беспилотника, в том числе 47 – над Курской областью и 27 – над Брянской областью. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)