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Над Крымом сбиты три беспилотника - РИА Новости Крым, 29.01.2025
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Над Крымом сбиты три беспилотника
Над Крымом сбиты три беспилотника - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Над Крымом сбиты три беспилотника
Средства противовоздушной обороны вечером в среду сбили над территорией Крыма три украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T19:37
2025-01-29T19:51
министерство обороны рф
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны вечером в среду сбили над территорией Крыма три украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ.Также в этот промежуток времени был уничтожен вражеский дрон над Белгородской областью.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на среду средства ПВО сбили над российскими регионами 104 беспилотника, в том числе 47 – над Курской областью и 27 – над Брянской областью. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Над Крымом сбиты три беспилотника

При атаке на Крым средства ПВО сбили три украинских беспилотника – Минобороны

19:37 29.01.2025 (обновлено: 19:51 29.01.2025)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны вечером в среду сбили над территорией Крыма три украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ.
"В период с 17:45 до 18:55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым", – говорится в сообщении.
Также в этот промежуток времени был уничтожен вражеский дрон над Белгородской областью.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на среду средства ПВО сбили над российскими регионами 104 беспилотника, в том числе 47 – над Курской областью и 27 – над Брянской областью.
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Министерство обороны РФНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяПВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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