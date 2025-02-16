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Снежный шторм на юге Крыма и землетрясение под Полтавой: главное за день - РИА Новости Крым, 16.02.2025
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Снежный шторм на юге Крыма и землетрясение под Полтавой: главное за день
Снежный шторм на юге Крыма и землетрясение под Полтавой: главное за день - РИА Новости Крым, 16.02.2025
Снежный шторм на юге Крыма и землетрясение под Полтавой: главное за день
Сильные снегопады накрыли южный берег Крыма. В Полтаве произошло второе землетрясение с начала месяца – СМИ пишут о ядерных испытаниях в шахтах. В Кремле... РИА Новости Крым, 16.02.2025
2025-02-16T22:15
2025-02-16T22:27
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СИМФЕРОПОЛЬ,16 фев - РИА Новости Крым. Сильные снегопады накрыли южный берег Крыма. В Полтаве произошло второе землетрясение с начала месяца – СМИ пишут о ядерных испытаниях в шахтах. В Кремле рассказали подробности судьбоносного телефонного разговора президентов России и США. В Киевской и Николаевской областях Украины сильные пожары после ночных ударов. В Греции рабочие заблокировали 18 грузовиков с тротилом, который везли на производство снарядов для Украины. Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Снежный шторм накрыл ЮБК – закрыта дорога на Ай-ПетриНа дорогах южного берега Крыма без перерывов работает снегоуборочная техника. Ялту и пригороды накрыло снегопадами, сообщили в Крымавтодоре."На автодороге Ялта – Гурзуф убираем снег, посыпаем противогололедными материалами. Особое внимание – подъемам и спускам. Техника и бригады работают без остановки", – сказано в сообщении.По данным мэра Ялты Янина Павленко, на расчистке задействованы 10 единиц техники, дополнительно из Симферополя и Бахчисарая едут еще четыре. В приоритете направления к важным социальным объектам – хлебокомбинату, больницам, пожарной части, скорой помощи и другим. Дорога на Ай-Петри закрыта. В Ялте из-за плохой погоды дети могут не идти завтра в школу.Землетрясение под ПолтавойВторое за месяц землетрясение магнитудой 3,1 произошло в ночь на воскресенье в Полтавской области, сообщили в главном центре специального контроля Украины. Некоторые СМИ и Telegram-каналы предположили, что это последствия ядерных испытаний.Однако военный эксперт Алексей Анпилогов сказал РИА Новости Крым, что к подобным высказываниям следует относиться скептически."Шаблон землетрясения, которое вызывает ядерный взрыв, отличается от таких шаблонов, которые несут в себе естественные или техногенные землетрясения. Поэтому, если бы Украина действительно произвела подземные ядерные испытания, я думаю, что сейсмические лаборатории в РФ легко бы отличили его от любых других сейсмических явлений", – сказал Алексей Анпилогов.В Кремле рассказали подробности о разговоре Путина и ТрампаТон телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был конструктивным с обеих сторон, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Пресс-секретаря также спросили, кто был рядом с Путиным во время его телефонного разговора с Трампом."Обычно президент ведет телефонные разговоры и ему в этот момент никто не составляет компанию. Обычно так происходит. Но при необходимости, конечно, глава государства приглашает тех помощников, которые, он считает, необходимы для обсуждения тех или иных вопросов", – ответил пресс-секретарь президента.Удары по Украине: масштабные пожары в Николаеве и БорисполеЗа ночь были зафиксированы "прилеты" в Николаеве, где поврежден инфраструктурный объект, и в Борисполе Киевской области. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).В Николаеве в результате ночной атаки произошел взрыв на инфраструктурном объекте с последующим возгоранием."Для тушения было задействовано 11 единиц техники и 58 спасателей, работали химики, пиротехники и правоохранители", – сказано в сообщении ГСЧС.В Греции рабочие заблокировали поставку тротила для "украинских" снарядовСотрудники Рабочего центра в порту греческого города Лаврио в Восточной Аттике заблокировали 18 грузовиков, перевозивших 350 тонн тротила на оборонный завод. Груз предназначался для производства снарядов на нужды Киева, сообщил информационный портал Компартии Греции."Рабочий центр осуждает тот факт, что грузовики с взрывчатыми материалами будут проезжать по городу, улицам и жилым кварталам без какой-либо защиты и мер безопасности, подвергая опасности жизни жителей. Согласно информации, взрывчатое вещество предназначалось для хранения на открытой площадке завода с целью производства 155-мм снарядов, которые отправляются на Украину", – говорится в сообщении.Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июляМестом проведения следующего саммита БРИКС станет столица Бразилии РИО-де-Жанейро, он состоится 6-7 июля, сообщила пресс-служба объединения."Подтверждены дата и место проведения саммита БРИКС в 2025 году. Он пройдет в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля", – говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях.БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Снежный шторм на юге Крыма и землетрясение под Полтавой: главное за день

Снежный шторм на Южном берегу Крыма и землетрясение под Полтавой: главное за день

22:15 16.02.2025 (обновлено: 22:27 16.02.2025)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоСнег в Ялте
Снег в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ,16 фев - РИА Новости Крым. Сильные снегопады накрыли южный берег Крыма. В Полтаве произошло второе землетрясение с начала месяца – СМИ пишут о ядерных испытаниях в шахтах. В Кремле рассказали подробности судьбоносного телефонного разговора президентов России и США. В Киевской и Николаевской областях Украины сильные пожары после ночных ударов. В Греции рабочие заблокировали 18 грузовиков с тротилом, который везли на производство снарядов для Украины. Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Снежный шторм накрыл ЮБК – закрыта дорога на Ай-Петри

На дорогах южного берега Крыма без перерывов работает снегоуборочная техника. Ялту и пригороды накрыло снегопадами, сообщили в Крымавтодоре.
"На автодороге Ялта – Гурзуф убираем снег, посыпаем противогололедными материалами. Особое внимание – подъемам и спускам. Техника и бригады работают без остановки", – сказано в сообщении.
По данным мэра Ялты Янина Павленко, на расчистке задействованы 10 единиц техники, дополнительно из Симферополя и Бахчисарая едут еще четыре. В приоритете направления к важным социальным объектам – хлебокомбинату, больницам, пожарной части, скорой помощи и другим. Дорога на Ай-Петри закрыта. В Ялте из-за плохой погоды дети могут не идти завтра в школу.
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Землетрясение под Полтавой

Второе за месяц землетрясение магнитудой 3,1 произошло в ночь на воскресенье в Полтавской области, сообщили в главном центре специального контроля Украины. Некоторые СМИ и Telegram-каналы предположили, что это последствия ядерных испытаний.
Однако военный эксперт Алексей Анпилогов сказал РИА Новости Крым, что к подобным высказываниям следует относиться скептически.
"Шаблон землетрясения, которое вызывает ядерный взрыв, отличается от таких шаблонов, которые несут в себе естественные или техногенные землетрясения. Поэтому, если бы Украина действительно произвела подземные ядерные испытания, я думаю, что сейсмические лаборатории в РФ легко бы отличили его от любых других сейсмических явлений", – сказал Алексей Анпилогов.
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В Кремле рассказали подробности о разговоре Путина и Трампа

Тон телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был конструктивным с обеих сторон, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Пресс-секретаря также спросили, кто был рядом с Путиным во время его телефонного разговора с Трампом.
"Обычно президент ведет телефонные разговоры и ему в этот момент никто не составляет компанию. Обычно так происходит. Но при необходимости, конечно, глава государства приглашает тех помощников, которые, он считает, необходимы для обсуждения тех или иных вопросов", – ответил пресс-секретарь президента.
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Удары по Украине: масштабные пожары в Николаеве и Борисполе

За ночь были зафиксированы "прилеты" в Николаеве, где поврежден инфраструктурный объект, и в Борисполе Киевской области. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В Николаеве в результате ночной атаки произошел взрыв на инфраструктурном объекте с последующим возгоранием.
"Для тушения было задействовано 11 единиц техники и 58 спасателей, работали химики, пиротехники и правоохранители", – сказано в сообщении ГСЧС.
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В Греции рабочие заблокировали поставку тротила для "украинских" снарядов

Сотрудники Рабочего центра в порту греческого города Лаврио в Восточной Аттике заблокировали 18 грузовиков, перевозивших 350 тонн тротила на оборонный завод. Груз предназначался для производства снарядов на нужды Киева, сообщил информационный портал Компартии Греции.
"Рабочий центр осуждает тот факт, что грузовики с взрывчатыми материалами будут проезжать по городу, улицам и жилым кварталам без какой-либо защиты и мер безопасности, подвергая опасности жизни жителей. Согласно информации, взрывчатое вещество предназначалось для хранения на открытой площадке завода с целью производства 155-мм снарядов, которые отправляются на Украину", – говорится в сообщении.
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Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля

Местом проведения следующего саммита БРИКС станет столица Бразилии РИО-де-Жанейро, он состоится 6-7 июля, сообщила пресс-служба объединения.
"Подтверждены дата и место проведения саммита БРИКС в 2025 году. Он пройдет в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля", – говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях.
БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
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