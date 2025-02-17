https://crimea.ria.ru/20250217/ekspert-otsenil-buduschee-kriptovalyut-v-rossii-1144188444.html

Эксперт оценил будущее криптовалют в России

Эксперт оценил будущее криптовалют в России - РИА Новости Крым, 17.02.2025

Эксперт оценил будущее криптовалют в России

У негосударственных криптоактивов в России, несмотря на высокую волатильность, есть интересные перспективы, в том числе как одного из инструментов расчета в... РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T06:40

2025-02-17T06:40

2025-02-17T06:40

криптовалюта

радио "спутник в крыму"

мнения

андрей вершицкий

экономика

россия

деньги

внешняя торговля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0e/1125367399_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_ba634e46dcaf2da9529e8e4acc89fef1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. У негосударственных криптоактивов в России, несмотря на высокую волатильность, есть интересные перспективы, в том числе как одного из инструментов расчета в международной торговле. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил кандидат экономических наук, завкафедрой государственного и муниципального управления КФУ им. Вернадского Андрей Вершицкий.По словам Вершицкого, современная практика показывает, что негосударственные и, следовательно, независимые от ряда процессов в стране (в отличие от рубля) криптоактивы могут сосуществовать с национальной валютой, при этом быть нужным и важным элементом финансовой системы.В частности, в настоящее время криптовалюты довольно активно используются для обеспечения международных платежей, добавил Вершицкий."Потому что необходимо обеспечивать платежи между странами, и это один из элементов. Особенно когда существуют проблемы оплаты с помощью стандартных инструментов, того же SWIFT, от которого банки периодически отключаются", – пояснил он.При этом очень важным параметром криптовалюты является ее капитализация, то есть связь между "сколько денег в нее вложено и сколько она сейчас стоит", подчеркнул Вершицкий. И от того, как и что вложено, будут зависеть перспективы развития криптовалютных проектов."Если туда вложены уже миллиарды или триллионы, то, безусловно, есть много людей, кто эти деньги вложил и хотят изъять. И они обеспечивают стабильность. А если там суммы, которые вложил один человек, а потом он хочет попытаться оттуда их быстро изъять, то можно понять, что это рискованный актив и с ним опасно работать", – подытожил эксперт.Напомним, в марте 2024 года президент России Владимир Путин разрешил использовать цифровые активы в международных расчетах. В июле Госудма приняла закон, согласно которому майнинг криптовалют в России легализовался с ноября 2024.Как заявлял соавтор инициативы, зампедседателя комитета ГД по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, криптовалюты рассматривают как инструмент обхода санкций и точку высокотехнологичного экспорта.Также отмечалось, что Россия сегодня находится на втором месте по майнингу, а после регулирования этой сферы может выйти на первое место, обогнав США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Майнинг криптовалют легализован в России – Путин подписал законПоможет ли легализация майнинга "крипты" обойти санкцииКриптовалюта Трампа менее чем за сутки выросла в четыре раза

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

криптовалюта, мнения, андрей вершицкий, экономика, россия, деньги, внешняя торговля