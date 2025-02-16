https://crimea.ria.ru/20250216/v-boy-idut-odni-stariki-v-simferopole-zhil-prototip-filma-bykova-1144090662.html

В бой идут одни старики: в Симферополе жил прототип фильма Быкова

В бой идут одни старики: в Симферополе жил прототип фильма Быкова - РИА Новости Крым, 16.02.2025

В бой идут одни старики: в Симферополе жил прототип фильма Быкова

Есть в Симферополе ничем не примечательная пятиэтажка. Ничем, кроме того, что в ней много лет прожил Герой Советского Союза, один из прототипов героя фильма "В... РИА Новости Крым, 16.02.2025

2025-02-16T20:41

2025-02-16T20:41

2025-02-16T20:41

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Есть в Симферополе ничем не примечательная пятиэтажка. Ничем, кроме того, что в ней много лет прожил Герой Советского Союза, один из прототипов героя фильма "В бой идут одни старики" Игорь Шардаков. Симферопольцы в год 80-летия хотят увековечить память этого незаурядного человека.Из Прикамья в КрымИгорь Шардаков родился 19 апреля 1922 года в Пермском крае в семье комсомольцев, в небольшом городке Оханск, но среднюю школу заканчивал уже в Симферополе, куда приехала работать его мама. Пока ходил в школу, параллельно занимался в Симферопольском аэроклубе. Вероятно, там мог встречаться с прославленным асом крымской земли Амет-Ханом Султаном – тоже учеником и аэроклуба, и Качинской летной школы, выпускником которой Шардаков стал через год после Амет-Хана, в 1941.Перед войной получил назначение в 129-й (с декабря 1941 года – 5-й гвардейский) истребительный авиационный полк, базировавшийся у западных границ страны. Там же, в 30 километрах от западной границы, встретил войну.Уже 22 июня у Шардакова было шесть боевых вылетов, и в первых же боях под Белостоком молодой летчик одержал первую победу – на МиГ-3 сбил вражеский истребитель Ме-109.В составе полка участвовал в Смоленском сражении, отбивая налеты вражеской авиации, защищал Москву. К августу 1942 года на счету Шардакова уже было пять сбитых немецких самолетов. С декабря того же года воевал на Юго-Западном фронте под Сталинградом, участвовал в боях за освобождение Донбасса.К июлю 1943 года заместитель командира эскадрильи 5-го гвардейского истребительного авиационного полка гвардии старший лейтенант Шардаков совершил 156 боевых вылетов и в 48 воздушных боях сбил 16 самолетов противника.8 сентября 1943 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшему лейтенанту Шардакову Игорю Александровичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Ему было всего 22 года.За всю войну Герой сделал 483 успешных боевых вылета, на его счету – 76 воздушных боев. Лично сбил 20 и в составе группы шесть самолетов фашистских оккупантов. Кроме того, Шардаков летал в разведку в тыл врага, проводил аэрофотосъемку движущихся колонн противника.Последнюю "зарубку" гвардии капитан Шардаков поставил 14 марта 1945 года, "уронив", как он выражался в письме матери, немецкий истребитель.После войны командование направило его на учебу в Военно-Воздушную Академию. 24 Июня 1945 года Игорь Александрович Шардаков принял участие в Параде Победы в составе сводного батальона слушателей академии.С 1956 года Герой СССР подполковник Шардаков, обладатель ордена Ленина и медали "Золотая звезда", трижды обладатель Ордена Красного Знамени, дважды – ордена "Красной Звезды", медалей "За боевые заслуги" и "За победу над Германией" – в запасе. Жил и работал в Симферополе. Умер 2 августа 1982 года и похоронен в Симферополе.Супруга Игоря Александровича, с которой он познакомился на одном из медосмотров, – военврач 3-го ранга Надежда Трушко, прошла советско-финскую войну и всю Великую Отечественную, участница Сталинградской битвы. Парашютистка-десантница, она воевала в составе 23-й бригады ВДВ. В партизанском отряде в белорусских лесах была военврачом. Надежда Прокофьевна долгое время работала врачом в больницах Крыма, пишет о ветеранах-симферопольцах однофамилец ее мужа, пермяк Максим Шардаков в книге "PRO героев".В бой идут одни "старики"Полк, в котором воевал Игорь Александрович – необычный, легендарный. Не только лучший истребительный, летчики которого сбили в воздушных боях 739 самолетов противника (второй результат среди полков советских ВВС), но и увековеченный в искусстве: герои полка и некоторые события, происшедшие с ними во время войны, стали прототипом и прообразом героев и событий фильма "В бой идут одни старики" Леонида Быкова.Интересно, что так называемых "поющих эскадрилий" в советской авиации было несколько – ансамбли периодически организовывали в авиачастях, но прославилась именно эта.Консультировал Быкова лично командир эскадрильи 5-го гвардейского истребительного авиаполка, дважды Герой Советского Союза Виталий Попков (в фильме – капитан Титаренко). Как вспоминал сам Попков в одном из своих интервью, в конце 60-х годов в Венгрии, где дислоцировалась его авиационная часть, на День авиации к летчикам приехала группа деятелей искусства, среди которых был и Быков."Он сразу заинтересовался историей нашей части, пошел в музей авиаполка, где и узнал о поющей эскадрилье. Леня (Леонид Быков – ред.) буквально накинулся на командира полка с расспросами, что да как, а тот представил Быкову меня: "Вот вам настоящий командир поющей", – в начале 2000-х журналистам рассказывал сам Виталий Иванович.Несмотря на то, что собственно войны, боев, в фильме немного, сам Попков называл ленту абсолютно правдивой и одновременно высокохудожественной. Образы в фильме были в большей части собирательными: что-то от одного летчика, что-то от другого. Общеизвестно, что сам Попков стал прообразом сразу двух персонажей – Кузнечика и Маэстро. "Маэстро" был позывным Попкова, который руководил джазовым оркестром в своей эскадрилье."Быков расспросил меня о чертах характера командира полка и моих друзей, хотел знать, о чем они говорили перед полетами, как взлетали, какими словами рассказывали о победах и неудачах. Я дал и название фильму, рассказав, как инспектирую – это было в конце 60-х – авиационные полки и дивизии от Министерства обороны", – вспоминал Попков.Неизвестно, служил ли Шардаков в эскадрилье Попкова, точных данных пока не найдено. Но исследователи-пермяки убеждены: по крайней мере одним из прототипов "лучшего тенора 1-го Украинского" старшего лейтенанта Скворцова стал именно пермяк и симферополец Игорь Шардаков."Личностью Игорь Александрович был творческой и разносторонней – отлично пел и играл на гитаре, писал недурные стихи и проникновенную прозу, – пишет журналист-однофамилец Максим Шардаков. – Видный красавец, образец офицерской выправки, он знал себе цену и, по мнению однополчан, был несколько замкнут, а порой и непредсказуем в своих действиях на земле".Летчик-ас был расчетлив в бою и одновременно бесстрашен, обладал аналитическим умом – именно поэтому ему так удавались разведывательные полеты.Другие же источники называют прототипом Скворцова летчика Владимира Барабанова. И эпизод фильма, в котором киношный Скворцов вышел из боя, бросив товарищей, – это реальный случай из биографии Володи Барабанова. О нем рассказывал Попков.Пермский журналист, ссылаясь на интервью с Попковым, описывает в своих статьях, что Шардаков не признавал тараны и считал их вредительством народного имущества. А в сюжете фильма Скворцов погибает, направляя свой горящий самолет в гущу вражеской техники, перед тараном выкрикивая в радиоэфир одну из самых сильных фраз фильма, ставшую крылатой: "Ребята, будем жить!"Память о героеВсего 13 лет прожившего в Пермском крае героя Игоря Александровича Шардакова широко почитают местные жители: в городском краеведческом музее Оханска в разделе, посвященном Великой Отечественной, информационный стенд с биографическими данными участника войны И.А.Шардакова – на видном месте. Там же хранятся письма летчика к матери в тыл. В краевых изданиях неоднократно публиковались статьи о нем, краеведы выискивают подробности биографии героя, издают о нем книги, организовывают передвижные выставки. Они убеждены, что именно Шардаков – истинный прототип Скворцова из "поющей эскадрильи".В Симферополе на доме, где жил герой, установлена ему памятная доска. Еще одна – на бывшей территории симферопольского аэроклуба, где фамилия пермяка перечислена среди 10 других героев СССР – воспитанников этого аэроклуба.В начале февраля один из жителей дома, где жил Игорь Александрович Шардаков, Геннадий Веретельников, написал публичное обращение к главе республики Крым Сергею Аксенову. Оно же продублировано главе администрации Симферополя, министру образования, науки и молодежи Республики Крым Валентине Лаврик и министру культуры Республики Крым Татьяне Манежиной.В своем обращении в связи с подготовкой страны к праздничным мероприятиям, посвященным 80-летию Победы над нацизмом, он предлагает на торце жилого дома Игоря Александровича Шардакова нарисовать мурал, посвященный легендарному фильму, предварительно приведя здание в порядок. Кроме того, у симферопольца родилась идея перед домом, где жил обладатель "Золотой Звезды", устроить сквер имени И.А. Шардакова."Место под сквер есть. Там сейчас находится установленная в 2010 году лично мной детская площадка, вокруг которой высажено около 30 различных деревьев, включая вечнозеленые", – пишет в обращении Веретельников.Кроме того, он считает логичным организовать всероссийский конкурс на лучшие граффити на тему фильма "В бой идут одни старики" и личного боевого пути Героя. Лучшие из этих граффити, считает Веретельников, могут послужить эскизами для мурала на доме на улице Никанорова."Дом очень протяженный и состоит из комплекса домов: 9, 11, 13 по улице Никанорова и 30 по улице Ростовской, потому граффити можно украсить весь дом. Этот дом виден при движении в сторону детских садов "Чебурашка", "Рябинушка", "Грибочек", школы № 18, также просматривается со стороны Симферопольской академической гимназии", – подчеркивает житель дома.Это, по его мнению, будет способствовать патриотическому воспитанию молодого поколения с самого малого возраста и украсит город.Помимо Игоря Шардакова, в списке Героев СССР – воспитанников Симферопольского аэроклуба, еще шесть фамилий летчиков, которые после войны жили в Симферополе: гвардии генерал-майор авиации, почетный крымчанин Анатолий Михайлович Расницов, полковник, заслуженный летчик-испытатель Бронислав Иванович Грузевич, гвардии капитан Александра Александрович Вильямсон, подполковник Абдраим Измаилович Решидов, гвардии лейтенант Михаил Павлович Мальченко, полковник Виктор Иванович Ерошенко. Имена некоторых из них увековечены в названиях улиц крымской столицы, присвоены школам, нанесены на памятные доски.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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