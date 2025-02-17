https://crimea.ria.ru/20250217/v-rade-potrebovali-reabilitatsii-zhertv-repressiy-zelenskogo-1144231860.html

В Раде потребовали реабилитации жертв репрессий Зеленского

В Раде потребовали реабилитации жертв репрессий Зеленского - РИА Новости Крым, 17.02.2025

В Раде потребовали реабилитации жертв репрессий Зеленского

Пункт о реабилитации всех жертв политических репрессий режима Владимира Зеленского необходимо заложить в проект будущего мирного соглашения по Украине. Такое... РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T07:45

2025-02-17T07:45

2025-02-17T07:45

украина

владимир зеленский

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Пункт о реабилитации всех жертв политических репрессий режима Владимира Зеленского необходимо заложить в проект будущего мирного соглашения по Украине. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по подозрению в госизмене.Политик также отметил, что в данном вопросе выборочный подход не сработает, поэтому амнистия и реабилитация должны быть "безоговорочными" и касаться всех жертв репрессий режима, начиная с 2019 года, когда Зеленский пришел к власти.По словам Дубинского, таких жертв тысячи, которые "были нужны Зеленскому для красивой статистики и запроса на еще больший объем денег на борьбу с русскими агентами".Парламентарий сообщил, что его команда готовится направить соответствующие рекомендации в адрес Верховной рады, спецпосланника США по Украине Кита Келлога и постоянных членов Совета Безопасности ООН.12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 1,5-часовой телефонный разговор, во время которого в том числе обсудили ситуацию на Украине. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами, а Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог ранее публично обязался добиться урегулирования украинского конфликта в течение 180 дней. По словам Келлога, первым этапом урегулирования должно стать прекращение огня, а также "определение стабильных условий безопасности".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп хочет добиться прекращения огня на Украине до ПасхиУкраинская делегация в Саудовской Аравии готовит визит ЗеленскогоЕвропы не будет за столом переговоров по Украине – Келлог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский, политика, александр дубинский, новости, в мире