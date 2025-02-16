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В Ялте из-за плохой погоды дети могут не идти завтра в школу - РИА Новости Крым, 16.02.2025
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В Ялте из-за плохой погоды дети могут не идти завтра в школу
В Ялте из-за плохой погоды дети могут не идти завтра в школу - РИА Новости Крым, 16.02.2025
В Ялте из-за плохой погоды дети могут не идти завтра в школу
Отсутствие ребенка завтра в школе из-за плохой погоды не будет считаться прогулом. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. Кроме того, она... РИА Новости Крым, 16.02.2025
2025-02-16T20:11
2025-02-16T20:11
ялта
янина павленко
новости крыма
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погода в крыму
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Отсутствие ребенка завтра в школе из-за плохой погоды не будет считаться прогулом. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. Кроме того, она попросила работодателей по возможности перевести ялтинцев на удаленку.В школах первые классы ушли на плановые недельные каникулы, для остальных детей образовательный процесс будет организован, но отсутствие ребенка не будет считаться прогулом. В детских садах будут организованы дежурные группы, сообщила Павленко.Администрации школ откорректируют учебный план, а административные контрольные работы будут перенесены на другой день, отметила мэр.И напомнила, что в случае любой чрезвычайной ситуации можно звонить по телефонам ЕДДС: +7 978 9014112, +7 3654 239383, а также 112.Вечером 16 февраля и ночью 17 февраля на южном берегу Крыма и в горах полуострова ожидается очень сильный мокрый снег, предупредили в республиканском Главке МЧС России.В воскресенье снежный шторм накрыл южный берег Крыма. С ночи 16 февраля дорожные службы проводят обработку опасных участков на дорогах Белогорск-Феодосия, Грушевка – Судак, Зеленогорье – выезд на дорогу Алушта – Судак – Феодосия.Накануне полуостров накрыл холодный атмосферный фронт, который принес дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег. Местами прошли сильные осадки, которые привели к образованию гололеда и отложениям мокрого снега. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый снежный удар ждет крымчан в выходные - прогноз ФОБОССугробы во дворе и гололед у подъезда: кто уберет и как этого добитьсяВ Симферополе установлен "снежный" рекорд – такого не было 15 лет
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РИА Новости Крым
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В Ялте из-за плохой погоды дети могут не идти завтра в школу

Из-за снежного шторма в Ялте дети могут завтра не идти в школу

20:11 16.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Ещенко / Перейти в фотобанкПустой школьный класс
Пустой школьный класс - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости . Сергей Ещенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Отсутствие ребенка завтра в школе из-за плохой погоды не будет считаться прогулом. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. Кроме того, она попросила работодателей по возможности перевести ялтинцев на удаленку.

"В связи с ухудшением погодных условий в Ялте решение о посещении детьми учебных заведений завтра принимают родители. Прошу работодателей по возможности перевести работников на удаленный режим работы", – сказано в сообщении.

В школах первые классы ушли на плановые недельные каникулы, для остальных детей образовательный процесс будет организован, но отсутствие ребенка не будет считаться прогулом. В детских садах будут организованы дежурные группы, сообщила Павленко.
Администрации школ откорректируют учебный план, а административные контрольные работы будут перенесены на другой день, отметила мэр.
И напомнила, что в случае любой чрезвычайной ситуации можно звонить по телефонам ЕДДС: +7 978 9014112, +7 3654 239383, а также 112.
Вечером 16 февраля и ночью 17 февраля на южном берегу Крыма и в горах полуострова ожидается очень сильный мокрый снег, предупредили в республиканском Главке МЧС России.
В воскресенье снежный шторм накрыл южный берег Крыма. С ночи 16 февраля дорожные службы проводят обработку опасных участков на дорогах Белогорск-Феодосия, Грушевка – Судак, Зеленогорье – выезд на дорогу Алушта – Судак – Феодосия.
Накануне полуостров накрыл холодный атмосферный фронт, который принес дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег. Местами прошли сильные осадки, которые привели к образованию гололеда и отложениям мокрого снега. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
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