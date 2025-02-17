https://crimea.ria.ru/20250217/skandinavskiy-antitsiklon-nad-krymom-chego-zhdat-ot-pogody-v-ponedelnik-1144194841.html
Скандинавский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
Скандинавский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Скандинавский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией Скандинавского антициклона. В отдельных районах вероятен снег, туман. На отдельных... РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T00:01
2025-02-17T00:01
2025-02-17T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией Скандинавского антициклона. В отдельных районах вероятен снег, туман. На отдельных участках дорог гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами снег, гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8, днем -2…-4 градуса.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем +2...+4. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, снег. Ночью от -6 до -1 градуса, днем столбики термометров покажут от -3 до +2.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Скандинавский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
В Крыму в понедельник местами снег и до 10 градусов мороза
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией Скандинавского антициклона. В отдельных районах вероятен снег, туман. На отдельных участках дорог гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10, днем -1..-6 градусов, на южном побережье ночью -1…-4, днем 0…+2 градуса", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Временами снег, гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8, днем -2…-4 градуса.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем +2...+4. На дорогах местами гололедица.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, снег. Ночью от -6 до -1 градуса, днем столбики термометров покажут от -3 до +2.
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