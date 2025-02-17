https://crimea.ria.ru/20250217/skandinavskiy-antitsiklon-nad-krymom-chego-zhdat-ot-pogody-v-ponedelnik-1144194841.html

Скандинавский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник

Скандинавский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник - РИА Новости Крым, 17.02.2025

Скандинавский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник

В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией Скандинавского антициклона. В отдельных районах вероятен снег, туман. На отдельных... РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T00:01

2025-02-17T00:01

2025-02-17T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией Скандинавского антициклона. В отдельных районах вероятен снег, туман. На отдельных участках дорог гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами снег, гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8, днем -2…-4 градуса.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем +2...+4. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, снег. Ночью от -6 до -1 градуса, днем столбики термометров покажут от -3 до +2.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250216/krepkie-morozy-i-oblozhnye-snegopady-v-krymu--kogda-zhdat-pika-stikhii-1144171712.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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