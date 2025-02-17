https://crimea.ria.ru/20250217/v-simferopole-okolo-150-domov-ostalis-bez-otopleniya-1144232726.html

В Симферополе около 150 домов остались без отопления

В Симферополе около 150 домов остались без отопления - РИА Новости Крым, 17.02.2025

В Симферополе около 150 домов остались без отопления

В Симферополе около 150 домов отключены от горячего водоснабжения и отопления из-за ремонтных работ, сообщает администрация города со ссылкой на предприятие... РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T08:57

2025-02-17T08:57

2025-02-17T08:57

отопление

происшествия

крымтеплокоммунэнерго

симферополь

жкх

новости крыма

крым

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе около 150 домов отключены от горячего водоснабжения и отопления из-за ремонтных работ, сообщает администрация города со ссылкой на предприятие "Крымтеплокоммунэнерго"."В связи с проведением ремонтных работ на сетях горячего водоснабжения по улице 1-й Конной Армии, 37а, временно отключены от горячего водоснабжения и отопления абоненты по следующим адресам", - говорится в сообщении.В списке – около 150 домов на улицах 1-й Конной Армии, 60 лет Октября, Залесская, Русская, Севастопольская, Аральская, Гавена и других.О времени завершения ремонтных работ пока не сообщается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России модернизируют коммунальную инфраструктуру на 4,5 трлнУтечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблемуВ России изменится порядок оплаты за отопление

симферополь

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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