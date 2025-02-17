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В Симферополе около 150 домов остались без отопления - РИА Новости Крым, 17.02.2025
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В Симферополе около 150 домов остались без отопления
В Симферополе около 150 домов остались без отопления - РИА Новости Крым, 17.02.2025
В Симферополе около 150 домов остались без отопления
В Симферополе около 150 домов отключены от горячего водоснабжения и отопления из-за ремонтных работ, сообщает администрация города со ссылкой на предприятие... РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T08:57
2025-02-17T08:57
отопление
происшествия
крымтеплокоммунэнерго
симферополь
жкх
новости крыма
крым
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе около 150 домов отключены от горячего водоснабжения и отопления из-за ремонтных работ, сообщает администрация города со ссылкой на предприятие "Крымтеплокоммунэнерго"."В связи с проведением ремонтных работ на сетях горячего водоснабжения по улице 1-й Конной Армии, 37а, временно отключены от горячего водоснабжения и отопления абоненты по следующим адресам", - говорится в сообщении.В списке – около 150 домов на улицах 1-й Конной Армии, 60 лет Октября, Залесская, Русская, Севастопольская, Аральская, Гавена и других.О времени завершения ремонтных работ пока не сообщается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России модернизируют коммунальную инфраструктуру на 4,5 трлнУтечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблемуВ России изменится порядок оплаты за отопление
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РИА Новости Крым
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отопление, происшествия, крымтеплокоммунэнерго, симферополь, жкх, новости крыма, крым, жкх крыма и севастополя
В Симферополе около 150 домов остались без отопления

В Симферополе около 150 домов отключены от отопления из-за ремонта на сетях

08:57 17.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОтопление
Отопление - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе около 150 домов отключены от горячего водоснабжения и отопления из-за ремонтных работ, сообщает администрация города со ссылкой на предприятие "Крымтеплокоммунэнерго".
"В связи с проведением ремонтных работ на сетях горячего водоснабжения по улице 1-й Конной Армии, 37а, временно отключены от горячего водоснабжения и отопления абоненты по следующим адресам", - говорится в сообщении.
В списке – около 150 домов на улицах 1-й Конной Армии, 60 лет Октября, Залесская, Русская, Севастопольская, Аральская, Гавена и других.
О времени завершения ремонтных работ пока не сообщается.
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