https://crimea.ria.ru/20250210/v-rossii-izmenitsya-poryadok-oplaty-za-otoplenie-1144052880.html
В России изменится порядок оплаты за отопление
В России изменится порядок оплаты за отопление - РИА Новости Крым, 10.02.2025
В России изменится порядок оплаты за отопление
C 1 марта россияне будут платить за отопление только в период отопительного сезона - раскидывать плату на все месяцы года будет запрещено. Об этом рассказал... РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T10:41
2025-02-10T10:41
2025-02-10T10:41
отопление
жкх крыма и севастополя
россия
новости
государственная дума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/09/1121688778_0:140:3176:1927_1920x0_80_0_0_ee2a93247aa1b31b64aee58b226cdf3d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. C 1 марта россияне будут платить за отопление только в период отопительного сезона - раскидывать плату на все месяцы года будет запрещено. Об этом рассказал член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.Это позволит сделать оплату за тепло прозрачнее, поскольку потребитель сможет соотнести стоимость услуги с ее фактическим исполнением, и снимет вопросы относительно необходимости платить за отопление летом, когда фактически оно в квартиры не поступает.При этом платежи в зимний период станут значительно выше, констатировал Якубовский.Долги крымчан за жилищно-коммунальные услуги к концу 2024 года исчисляются миллиардами, сообщал ранее директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров. В частности 916 млн жители региона должны за услуги теплоснабжения. В пресс-службе Минстроя России информировали, о планах уведомлять должников о всех этапах судебного разбирательства через портал "Госуслуги", эксперимент продлится до 1 октября 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России модернизируют коммунальную инфраструктуру на 4,5 трлнУтечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблемуВ Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/09/1121688778_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_46b23cbead7ff614141471dc80ee2dc2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отопление, жкх крыма и севастополя, россия, новости, государственная дума рф
В России изменится порядок оплаты за отопление
Порядок оплаты за отопление изменится с 1 марта - Комитет по строительству и ЖКХ