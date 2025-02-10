https://crimea.ria.ru/20250210/v-rossii-izmenitsya-poryadok-oplaty-za-otoplenie-1144052880.html

В России изменится порядок оплаты за отопление

В России изменится порядок оплаты за отопление - РИА Новости Крым, 10.02.2025

В России изменится порядок оплаты за отопление

C 1 марта россияне будут платить за отопление только в период отопительного сезона - раскидывать плату на все месяцы года будет запрещено. Об этом рассказал... РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T10:41

2025-02-10T10:41

2025-02-10T10:41

отопление

жкх крыма и севастополя

россия

новости

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. C 1 марта россияне будут платить за отопление только в период отопительного сезона - раскидывать плату на все месяцы года будет запрещено. Об этом рассказал член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.Это позволит сделать оплату за тепло прозрачнее, поскольку потребитель сможет соотнести стоимость услуги с ее фактическим исполнением, и снимет вопросы относительно необходимости платить за отопление летом, когда фактически оно в квартиры не поступает.При этом платежи в зимний период станут значительно выше, констатировал Якубовский.Долги крымчан за жилищно-коммунальные услуги к концу 2024 года исчисляются миллиардами, сообщал ранее директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров. В частности 916 млн жители региона должны за услуги теплоснабжения. В пресс-службе Минстроя России информировали, о планах уведомлять должников о всех этапах судебного разбирательства через портал "Госуслуги", эксперимент продлится до 1 октября 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России модернизируют коммунальную инфраструктуру на 4,5 трлнУтечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблемуВ Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отопление, жкх крыма и севастополя, россия, новости, государственная дума рф