Рейтинг@Mail.ru
В России изменится порядок оплаты за отопление - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250210/v-rossii-izmenitsya-poryadok-oplaty-za-otoplenie-1144052880.html
В России изменится порядок оплаты за отопление
В России изменится порядок оплаты за отопление - РИА Новости Крым, 10.02.2025
В России изменится порядок оплаты за отопление
C 1 марта россияне будут платить за отопление только в период отопительного сезона - раскидывать плату на все месяцы года будет запрещено. Об этом рассказал... РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T10:41
2025-02-10T10:41
отопление
жкх крыма и севастополя
россия
новости
государственная дума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/09/1121688778_0:140:3176:1927_1920x0_80_0_0_ee2a93247aa1b31b64aee58b226cdf3d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. C 1 марта россияне будут платить за отопление только в период отопительного сезона - раскидывать плату на все месяцы года будет запрещено. Об этом рассказал член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.Это позволит сделать оплату за тепло прозрачнее, поскольку потребитель сможет соотнести стоимость услуги с ее фактическим исполнением, и снимет вопросы относительно необходимости платить за отопление летом, когда фактически оно в квартиры не поступает.При этом платежи в зимний период станут значительно выше, констатировал Якубовский.Долги крымчан за жилищно-коммунальные услуги к концу 2024 года исчисляются миллиардами, сообщал ранее директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров. В частности 916 млн жители региона должны за услуги теплоснабжения. В пресс-службе Минстроя России информировали, о планах уведомлять должников о всех этапах судебного разбирательства через портал "Госуслуги", эксперимент продлится до 1 октября 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России модернизируют коммунальную инфраструктуру на 4,5 трлнУтечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблемуВ Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/09/1121688778_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_46b23cbead7ff614141471dc80ee2dc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отопление, жкх крыма и севастополя, россия, новости, государственная дума рф
В России изменится порядок оплаты за отопление

Порядок оплаты за отопление изменится с 1 марта - Комитет по строительству и ЖКХ

10:41 10.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. C 1 марта россияне будут платить за отопление только в период отопительного сезона - раскидывать плату на все месяцы года будет запрещено. Об этом рассказал член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"С 1 марта 2025 года будет введен запрет на переход регионов на такую форму оплаты, когда платеж разбивался равномерно на весь год", — цитирует Якубовского РИА Новости.
Это позволит сделать оплату за тепло прозрачнее, поскольку потребитель сможет соотнести стоимость услуги с ее фактическим исполнением, и снимет вопросы относительно необходимости платить за отопление летом, когда фактически оно в квартиры не поступает.
При этом платежи в зимний период станут значительно выше, констатировал Якубовский.
Долги крымчан за жилищно-коммунальные услуги к концу 2024 года исчисляются миллиардами, сообщал ранее директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров. В частности 916 млн жители региона должны за услуги теплоснабжения. В пресс-службе Минстроя России информировали, о планах уведомлять должников о всех этапах судебного разбирательства через портал "Госуслуги", эксперимент продлится до 1 октября 2025 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России модернизируют коммунальную инфраструктуру на 4,5 трлн
Утечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблему
В Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках
 
ОтоплениеЖКХ Крыма и СевастополяРоссияНовостиГосударственная Дума РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:41В России изменится порядок оплаты за отопление
10:10В Симферополе на борьбу со снегом вышли 400 дворников
09:54Непогода снизила число ДТП на дорогах Крыма
09:35Роспотребнадзор оценил качество черноморской рыбы
09:22Ликвидация разлива мазута в Черном море: в МЧС рассказали о ситуации
09:12Крым и Севастополь оказались в конце рейтинга по цене на бензин
09:02В Крыму дворы и парки благоустроят на 5 миллиардов
08:45"Миротворцы" на Украине без мандата ООН станут законной целью - Небензя
08:33Какое жилье чаще покупают в Крыму и Севастополе и сколько это стоит
08:21Удары по Украине: взрывы гремели в Киеве и нескольких областях страны
08:05Бастрыкину доложат по делу о жестоком обращения с детьми в Крыму
07:54Оптимизация труда: как в Крыму повышают эффективность производств
07:2215 беспилотников сбиты над Крымом и еще пятью регионами России
07:17Дороги Крыма чистят 75 спецмашин - ситуация на утро понедельника
07:10Убрать пробки: улучшить обстановку на дорогах Крыма поможет новый закон
06:44Магнитная буря накрыла Землю
06:33При каких условиях могут начаться переговоры по Украине
06:17Что задумала зима в Крыму: когда ждать потепления
05:53Беспилотники атаковали Краснодар - повреждена многоэтажка
00:01В Крым идет антициклон: чего ждать от погоды в понедельник
Лента новостейМолния