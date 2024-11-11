https://crimea.ria.ru/20241111/dolg-krymchan-za-otoplenie-priblizhaetsya-k-milliardu-1141763415.html

Долг крымчан за отопление приближается к миллиарду

Долг крымчан за отопление приближается к миллиарду - РИА Новости Крым, 11.11.2024

Долг крымчан за отопление приближается к миллиарду

Долги населения Крыма за услуги теплоснабжения продолжают расти и составляют на сегодняшний день 916 млн рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T14:37

2024-11-11T14:37

2024-11-11T14:37

отопление

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Долги населения Крыма за услуги теплоснабжения продолжают расти и составляют на сегодняшний день 916 млн рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил генеральный директор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко."Объем дебиторской задолженности населения за услуги теплоснабжения на сегодня составляет 916 миллионов рублей. Просим всех гасить долги. Предприятие идет навстречу потребителям: при погашении суммы задолженности проводим мероприятие по списанию пеней", - сказал Прилипко.Он уточнил, что при погашении основного долга, потребитель освобождается от штрафных санкций. Важно, чтобы абонент понимал: если он добровольно не оплачивает сумму задолженности, начинается уже претензионно-исковая работа, а именно обращение в суд, вынесение судебного приказа и принудительное его исполнение. Последнее осуществляется через Федеральную службу судебных приставов путем накладывания ограничений на счет должника, через направление информации в кредитную организацию, которая будет снимать средства в счет погашения задолженности.Член штаба исполкома Общественного народного фронта Олег Бышук в свою очередь обратил внимание, что в случае доведения дела до суда должнику придется платить и долг, и пени, и госпошлину."Сумма госпошлины за взыскание задолженности сейчас увеличилась. Если раньше, например, при 5000 тысячах задолженности госпошлина была 200 рублей. Но теперь это 2000 рублей - за судебный приказ и 4000 рублей - за исковое производство. То есть это больше, чем сама сумма долга", - пояснил Бышук.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начала работу горячая линия по запуску отопительного сезонаДолги крымчан за жилищно-коммунальные услуги приблизились к 7 млрд рублей"Вода Крыма" прощает пени должникам – условия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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