https://crimea.ria.ru/20241111/dolg-krymchan-za-otoplenie-priblizhaetsya-k-milliardu-1141763415.html
Долг крымчан за отопление приближается к миллиарду
Долг крымчан за отопление приближается к миллиарду - РИА Новости Крым, 11.11.2024
Долг крымчан за отопление приближается к миллиарду
Долги населения Крыма за услуги теплоснабжения продолжают расти и составляют на сегодняшний день 916 млн рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T14:37
2024-11-11T14:37
2024-11-11T14:37
отопление
жкх крыма и севастополя
крымтеплокоммунэнерго
новости крыма
олег бышук
дмитрий прилипко
долги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Долги населения Крыма за услуги теплоснабжения продолжают расти и составляют на сегодняшний день 916 млн рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил генеральный директор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко."Объем дебиторской задолженности населения за услуги теплоснабжения на сегодня составляет 916 миллионов рублей. Просим всех гасить долги. Предприятие идет навстречу потребителям: при погашении суммы задолженности проводим мероприятие по списанию пеней", - сказал Прилипко.Он уточнил, что при погашении основного долга, потребитель освобождается от штрафных санкций. Важно, чтобы абонент понимал: если он добровольно не оплачивает сумму задолженности, начинается уже претензионно-исковая работа, а именно обращение в суд, вынесение судебного приказа и принудительное его исполнение. Последнее осуществляется через Федеральную службу судебных приставов путем накладывания ограничений на счет должника, через направление информации в кредитную организацию, которая будет снимать средства в счет погашения задолженности.Член штаба исполкома Общественного народного фронта Олег Бышук в свою очередь обратил внимание, что в случае доведения дела до суда должнику придется платить и долг, и пени, и госпошлину."Сумма госпошлины за взыскание задолженности сейчас увеличилась. Если раньше, например, при 5000 тысячах задолженности госпошлина была 200 рублей. Но теперь это 2000 рублей - за судебный приказ и 4000 рублей - за исковое производство. То есть это больше, чем сама сумма долга", - пояснил Бышук.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начала работу горячая линия по запуску отопительного сезонаДолги крымчан за жилищно-коммунальные услуги приблизились к 7 млрд рублей"Вода Крыма" прощает пени должникам – условия
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отопление, жкх крыма и севастополя, крымтеплокоммунэнерго, новости крыма, олег бышук, дмитрий прилипко, долги
Долг крымчан за отопление приближается к миллиарду
Жители Крыма задолжали за услуги теплоснабжения 916 миллионов рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Долги населения Крыма за услуги теплоснабжения продолжают расти и составляют на сегодняшний день 916 млн рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил генеральный директор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.
"Объем дебиторской задолженности населения за услуги теплоснабжения на сегодня составляет 916 миллионов рублей. Просим всех гасить долги. Предприятие идет навстречу потребителям: при погашении суммы задолженности проводим мероприятие по списанию пеней", - сказал Прилипко.
Он уточнил, что при погашении основного долга, потребитель освобождается от штрафных санкций. Важно, чтобы абонент понимал: если он добровольно не оплачивает сумму задолженности, начинается уже претензионно-исковая работа, а именно обращение в суд, вынесение судебного приказа и принудительное его исполнение. Последнее осуществляется через Федеральную службу судебных приставов путем накладывания ограничений на счет должника, через направление информации в кредитную организацию, которая будет снимать средства в счет погашения задолженности.
"Если сумма большая, а у человека есть финансовые сложности, то при его личном обращении к нам подписывается договор о реструктуризации задолженности. И срок погашения растягивается на определенный период времени, решается вопрос и по списанию пеней", - отметил Дмитрий Прилипко.
Член штаба исполкома Общественного народного фронта Олег Бышук в свою очередь обратил внимание, что в случае доведения дела до суда должнику придется платить и долг, и пени, и госпошлину.
"Сумма госпошлины за взыскание задолженности сейчас увеличилась. Если раньше, например, при 5000 тысячах задолженности госпошлина была 200 рублей. Но теперь это 2000 рублей - за судебный приказ и 4000 рублей - за исковое производство. То есть это больше, чем сама сумма долга", - пояснил Бышук.
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