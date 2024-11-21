https://crimea.ria.ru/20241121/zakharova-plan-zelenskogo--otdelnaya-stranitsa-v-uchebnike-po-psikhiatrii-1142022336.html

Захарова: план Зеленского – отдельная страница в учебнике по психиатрии

Захарова: план Зеленского – отдельная страница в учебнике по психиатрии - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Захарова: план Зеленского – отдельная страница в учебнике по психиатрии

Новый "план стойкости" утратившего легитимность главы киевского режима Владимира Зеленского является очередным набором болезненных фантазий с целью удержаться... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T10:53

2024-11-21T10:53

2024-11-21T11:06

мария захарова

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владимир зеленский

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Новый "план стойкости" утратившего легитимность главы киевского режима Владимира Зеленского является очередным набором болезненных фантазий с целью удержаться во власти. Такое заявление сделала в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.Во вторник Зеленский в Верховной раде презентовал основные пункты так называемого "плана стойкости" Украины, который якобы должен "привести страну от войны к миру". В частности он заявил, что Киев не откажется от "прав на свою территорию" и "не торгует суверенитетом". Зеленский также сообщил, что выборов на Украине до завершения боевых действий не будет.По ее мнению, Зеленский и его команда понимают собственные антирейтинги и усталость на Украине от войны. Ответом на это становится "дальнейшее закручивание гаек внутри страны"."Уже сейчас понятно, что "план стойкости" нацелен на дальнейшую мобилизацию ресурсов Украины для продолжения боевых действий и нанесения военного поражения России – той цели, которую поставил перед Киевом Запад", – констатировала официальный представитель МИД России.Новый "план стойкости" Владимира Зеленского говорит об осознании киевским режимом невозможности победы над Россией. При этом он призван понравиться победившему на выборах в США Дональду Трампу и задекларировать перед Западом намерение сохранять милитаризованную и антироссийскую Украину, заявлял ранее политолог Денис Батурин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Зеленского созрел новый планУкраина – это дрон-камикадзе: эксперт оценил план стойкости от Зеленского"Киеву нужно протрезветь": в Кремле оценили "мирный план" Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, мнения, украина, владимир зеленский, политика