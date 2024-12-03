https://crimea.ria.ru/20241203/na-ukraine-naznachili-glavu-novogo-ministerstva-natsionalnogo-edinstva-1142344701.html

На Украине назначили главу нового Министерства национального единства

На Украине назначили главу нового Министерства национального единства - РИА Новости Крым, 03.12.2024

На Украине назначили главу нового Министерства национального единства

Министерство национального единства Украины, создание которого ранее анонсировал Владимир Зеленский, возглавит нынешний руководитель компании "Нефтегаз Украина" РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T16:48

2024-12-03T16:48

2024-12-03T16:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Министерство национального единства Украины, создание которого ранее анонсировал Владимир Зеленский, возглавит нынешний руководитель компании "Нефтегаз Украина" Алексей Чернышов. Его кандидатуру во вторник утвердила Верховная рада Украины, сообщил нардеп Артем Дмитрук.Также сообщается, что Чернышов будет совмещать этот пост с должностью вице-премьера украинского кабмина.Кандидатуру Чернышева представил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "За" это назначение проголосовали 237 депутатов.Алексей Чернышов — уроженец Харькова. В 2019-2020 годах возглавлял Киевскую облгосдаминистрацию, затем два года проработал министром развития общин и территорий Украины. С ноября 2022 года занимает должность председателя правления "Нефтегаза Украины".Ранее Зеленский презентовал в Верховной раде основные пункты так называемого "плана стойкости" Украины, который якобы должен "привести страну от войны к миру". Одним из его пунктов значится создание Министерства национального единства Украины, главной задачей которого должна стать поддержка украинцев за рубежом, укрепление их связей с родиной и защита национальных интересов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Зеленского созрел новый планУкраина – это дрон-камикадзе: эксперт оценил план стойкости от ЗеленскогоЗахарова: план Зеленского – отдельная страница в учебнике по психиатрии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, политика, в мире, верховная рада украины