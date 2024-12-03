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На Украине назначили главу нового Министерства национального единства - РИА Новости Крым, 03.12.2024
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На Украине назначили главу нового Министерства национального единства
На Украине назначили главу нового Министерства национального единства - РИА Новости Крым, 03.12.2024
На Украине назначили главу нового Министерства национального единства
Министерство национального единства Украины, создание которого ранее анонсировал Владимир Зеленский, возглавит нынешний руководитель компании "Нефтегаз Украина" РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T16:48
2024-12-03T16:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Министерство национального единства Украины, создание которого ранее анонсировал Владимир Зеленский, возглавит нынешний руководитель компании "Нефтегаз Украина" Алексей Чернышов. Его кандидатуру во вторник утвердила Верховная рада Украины, сообщил нардеп Артем Дмитрук.Также сообщается, что Чернышов будет совмещать этот пост с должностью вице-премьера украинского кабмина.Кандидатуру Чернышева представил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "За" это назначение проголосовали 237 депутатов.Алексей Чернышов — уроженец Харькова. В 2019-2020 годах возглавлял Киевскую облгосдаминистрацию, затем два года проработал министром развития общин и территорий Украины. С ноября 2022 года занимает должность председателя правления "Нефтегаза Украины".Ранее Зеленский презентовал в Верховной раде основные пункты так называемого "плана стойкости" Украины, который якобы должен "привести страну от войны к миру". Одним из его пунктов значится создание Министерства национального единства Украины, главной задачей которого должна стать поддержка украинцев за рубежом, укрепление их связей с родиной и защита национальных интересов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Зеленского созрел новый планУкраина – это дрон-камикадзе: эксперт оценил план стойкости от ЗеленскогоЗахарова: план Зеленского – отдельная страница в учебнике по психиатрии
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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украина, новости, политика, в мире, верховная рада украины
На Украине назначили главу нового Министерства национального единства

Рада назначила главу "Нефтегаза Украины" Чернышова министром национального единства

16:48 03.12.2024
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Министерство национального единства Украины, создание которого ранее анонсировал Владимир Зеленский, возглавит нынешний руководитель компании "Нефтегаз Украина" Алексей Чернышов. Его кандидатуру во вторник утвердила Верховная рада Украины, сообщил нардеп Артем Дмитрук.
"Верховная рада назначила главой будущего Министерства национального единства главу "Нафтогаза" Алексея Чернышова", - написал он в своем Telegram-канале.
Также сообщается, что Чернышов будет совмещать этот пост с должностью вице-премьера украинского кабмина.
Кандидатуру Чернышева представил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "За" это назначение проголосовали 237 депутатов.
Алексей Чернышов — уроженец Харькова. В 2019-2020 годах возглавлял Киевскую облгосдаминистрацию, затем два года проработал министром развития общин и территорий Украины. С ноября 2022 года занимает должность председателя правления "Нефтегаза Украины".
Ранее Зеленский презентовал в Верховной раде основные пункты так называемого "плана стойкости" Украины, который якобы должен "привести страну от войны к миру". Одним из его пунктов значится создание Министерства национального единства Украины, главной задачей которого должна стать поддержка украинцев за рубежом, укрепление их связей с родиной и защита национальных интересов.
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