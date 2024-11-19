https://crimea.ria.ru/20241119/ukraina--eto-dron-kamikadze-ekspert-otsenil-plan-stoykosti-ot-zelenskogo-1141978473.html

Украина – это дрон-камикадзе: эксперт оценил план стойкости от Зеленского

Украина – это дрон-камикадзе: эксперт оценил план стойкости от Зеленского - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Украина – это дрон-камикадзе: эксперт оценил план стойкости от Зеленского

"План стойкости" Украины, презентованный Владимиром Зеленским, является заготовкой под эскалацию конфликта и демонстрирует готовность киевского режима... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T19:06

2024-11-19T19:06

2024-11-19T19:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. "План стойкости" Украины, презентованный Владимиром Зеленским, является заготовкой под эскалацию конфликта и демонстрирует готовность киевского режима бесконечно жертвовать жизнями украинцев. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный волонтер, блогер и политтехнолог Алексей Живов.Во вторник Зеленский в Верховной раде презентовал основные пункты так называемого "плана стойкости" Украины, который якобы должен "привести страну от войны к миру". В частности он заявил, что Киев не откажется от "прав на свою территорию" и "не торгует суверенитетом". Зеленский также сообщил, что выборов на Украине до завершения боевых действий не будет.По его словам, украинскому народу давно пора задать вопрос Зеленскому, в чьих интересах он работает, причем сделать это нужно максимально жестко для последнего, иначе глава киевского режима "просто полностью уничтожит Украину". Как отметил эксперт, из-за нынешнего киевского режима Украина фактически превратилась в "дрона-камикадзе", и "обратной дороги у нее нет"."Зеленский как кровосос, который не отвалится от Украины, пока не высосет из нее всю кровь. Безусловно, в итоге все закончится нашей победой, но жертв среди украинского населения будет очень много. Жертв, которых можно было бы избежать, если бы Зеленский думал о людях, а не о своих политических амбициях", - убежден политтехнолог.В то же время, по мнению Живова, Киев пойдет на переговоры с Москвой, если новая администрация США жестко на него надавит, пригрозив прекращением военной и финансовой помощи.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдеп рассматривает проведение выборов на Украине - СВРСША поддержат Зеленского в решении вступить в мирный диалог с РФ - госдепГде должна проходить граница Украины – ответ Путина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей живов, мнения, украина, владимир зеленский, политика, общество