https://crimea.ria.ru/20241119/ukraina--eto-dron-kamikadze-ekspert-otsenil-plan-stoykosti-ot-zelenskogo-1141978473.html
Украина – это дрон-камикадзе: эксперт оценил план стойкости от Зеленского
Украина – это дрон-камикадзе: эксперт оценил план стойкости от Зеленского - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Украина – это дрон-камикадзе: эксперт оценил план стойкости от Зеленского
"План стойкости" Украины, презентованный Владимиром Зеленским, является заготовкой под эскалацию конфликта и демонстрирует готовность киевского режима... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T19:06
2024-11-19T19:06
2024-11-19T19:06
эксклюзивы риа новости крым
алексей живов
мнения
украина
владимир зеленский
политика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1e/1140014406_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_91303ae28ccbc7dae0196de3639ebc3b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. "План стойкости" Украины, презентованный Владимиром Зеленским, является заготовкой под эскалацию конфликта и демонстрирует готовность киевского режима бесконечно жертвовать жизнями украинцев. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный волонтер, блогер и политтехнолог Алексей Живов.Во вторник Зеленский в Верховной раде презентовал основные пункты так называемого "плана стойкости" Украины, который якобы должен "привести страну от войны к миру". В частности он заявил, что Киев не откажется от "прав на свою территорию" и "не торгует суверенитетом". Зеленский также сообщил, что выборов на Украине до завершения боевых действий не будет.По его словам, украинскому народу давно пора задать вопрос Зеленскому, в чьих интересах он работает, причем сделать это нужно максимально жестко для последнего, иначе глава киевского режима "просто полностью уничтожит Украину". Как отметил эксперт, из-за нынешнего киевского режима Украина фактически превратилась в "дрона-камикадзе", и "обратной дороги у нее нет"."Зеленский как кровосос, который не отвалится от Украины, пока не высосет из нее всю кровь. Безусловно, в итоге все закончится нашей победой, но жертв среди украинского населения будет очень много. Жертв, которых можно было бы избежать, если бы Зеленский думал о людях, а не о своих политических амбициях", - убежден политтехнолог.В то же время, по мнению Живова, Киев пойдет на переговоры с Москвой, если новая администрация США жестко на него надавит, пригрозив прекращением военной и финансовой помощи.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдеп рассматривает проведение выборов на Украине - СВРСША поддержат Зеленского в решении вступить в мирный диалог с РФ - госдепГде должна проходить граница Украины – ответ Путина
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1e/1140014406_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_c1ddd8b117bf498f93ee04f0e4913876.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей живов, мнения, украина, владимир зеленский, политика, общество
Украина – это дрон-камикадзе: эксперт оценил план стойкости от Зеленского
"План стойкости" от Зеленского является заготовкой под эскалацию конфликта – эксперт Живов
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
"План стойкости" Украины, презентованный Владимиром Зеленским, является заготовкой под эскалацию конфликта и демонстрирует готовность киевского режима бесконечно жертвовать жизнями украинцев. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал военный волонтер, блогер и политтехнолог Алексей Живов.
Во вторник Зеленский в Верховной раде презентовал основные пункты так называемого "плана стойкости" Украины, который якобы должен "привести страну от войны к миру". В частности он заявил, что Киев не откажется от "прав на свою территорию" и "не торгует суверенитетом". Зеленский также сообщил, что выборов на Украине до завершения боевых действий не будет.
"Этот план – явно текущая заготовка под эскалацию, под наблюдаемые сегодня ракетные атаки. Территориями они (власти Украины – ред.) "не торгуют", но жизнями украинцев они готовы жертвовать бесконечно. Сколько бы ни потребовалось убить украинцев, они готовы на это", - прокомментировал Живов.
По его словам, украинскому народу давно пора задать вопрос Зеленскому, в чьих интересах он работает, причем сделать это нужно максимально жестко для последнего, иначе глава киевского режима "просто полностью уничтожит Украину". Как отметил эксперт, из-за нынешнего киевского режима Украина фактически превратилась в "дрона-камикадзе", и "обратной дороги у нее нет".
"Зеленский как кровосос, который не отвалится от Украины, пока не высосет из нее всю кровь. Безусловно, в итоге все закончится нашей победой, но жертв среди украинского населения будет очень много. Жертв, которых можно было бы избежать, если бы Зеленский думал о людях, а не о своих политических амбициях", - убежден политтехнолог.
В то же время, по мнению Живова, Киев пойдет на переговоры с Москвой, если новая администрация США жестко на него надавит, пригрозив прекращением военной и финансовой помощи.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: