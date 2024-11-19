https://crimea.ria.ru/20241119/zaschischali-kurskuyu-oblast-v-sevastopole-prostilis-s-geroyami-svo-1141979940.html

Защищали Курскую область: в Севастополе простились с героями СВО

Защищали Курскую область: в Севастополе простились с героями СВО - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Защищали Курскую область: в Севастополе простились с героями СВО

В Севастополе простились с гвардии лейтенантом, командиром десантно-штурмовой роты Иваном Бережным и гвардии младшим сержантом, командиром гранатометного... РИА Новости Крым, 19.11.2024

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с гвардии лейтенантом, командиром десантно-штурмовой роты Иваном Бережным и гвардии младшим сержантом, командиром гранатометного отделения взвода огневой поддержки Валерием Плюхиным, геройски погибшими в Курской области. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Иван Юрьевич Бережной родился и вырос в селе Нагорье Ровеньского района Белгородской области. Срочную службу проходил в 810-й бригаде морской пехоты в Севастополе, где и остался после подписания контаркта с Вооруженными силами России.В десантно-штурмовом подразделении он участвовал в возвращении Севастополя и Крыма в родную гавань в 2014 году, принимал участие в боях в Сирийской арабской республике. Валерий Владимирович Плюхин — из известного рода южноуральских казаков. Он родился и вырос в городе Учалы в Башкирии. После школы получил высшее образование в Уральском государственном университете, открыл свое дело, был предпринимателем. А после построил дом и переехал с семьей под Севастополь.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, утраты, герои сво, новости сво, общество, михаил развожаев, курская область