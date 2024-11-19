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Защищали Курскую область: в Севастополе простились с героями СВО
Защищали Курскую область: в Севастополе простились с героями СВО - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Защищали Курскую область: в Севастополе простились с героями СВО
В Севастополе простились с гвардии лейтенантом, командиром десантно-штурмовой роты Иваном Бережным и гвардии младшим сержантом, командиром гранатометного... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T19:18
2024-11-19T19:18
2024-11-19T19:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с гвардии лейтенантом, командиром десантно-штурмовой роты Иваном Бережным и гвардии младшим сержантом, командиром гранатометного отделения взвода огневой поддержки Валерием Плюхиным, геройски погибшими в Курской области. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Иван Юрьевич Бережной родился и вырос в селе Нагорье Ровеньского района Белгородской области. Срочную службу проходил в 810-й бригаде морской пехоты в Севастополе, где и остался после подписания контаркта с Вооруженными силами России.В десантно-штурмовом подразделении он участвовал в возвращении Севастополя и Крыма в родную гавань в 2014 году, принимал участие в боях в Сирийской арабской республике. Валерий Владимирович Плюхин — из известного рода южноуральских казаков. Он родился и вырос в городе Учалы в Башкирии. После школы получил высшее образование в Уральском государственном университете, открыл свое дело, был предпринимателем. А после построил дом и переехал с семьей под Севастополь.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, утраты, герои сво, новости сво, общество, михаил развожаев, курская область
Защищали Курскую область: в Севастополе простились с героями СВО
В Севастополе простились с погибшими в Курской области героями Бережным и Плюхиным
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с гвардии лейтенантом, командиром десантно-штурмовой роты Иваном Бережным и гвардии младшим сержантом, командиром гранатометного отделения взвода огневой поддержки Валерием Плюхиным, геройски погибшими в Курской области. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Иван Юрьевич Бережной родился и вырос в селе Нагорье Ровеньского района Белгородской области. Срочную службу проходил в 810-й бригаде морской пехоты в Севастополе, где и остался после подписания контаркта с Вооруженными силами России.
В десантно-штурмовом подразделении он участвовал в возвращении Севастополя и Крыма в родную гавань в 2014 году, принимал участие в боях в Сирийской арабской республике.
"С первых дней специальной военной операции Иван Юрьевич в составе своего подразделения воевал на всех направлениях, где наши морпехи проявили себя как настоящие герои. За мужество и героизм, проявленные в боях, был награжден государственными и ведомственными наградами, ему было присвоено офицерское звание. Иван Юрьевич Бережной геройски погиб, освобождая Курскую область от укронацистских захватчиков", - написал Развожаев в Telegram-канале.
Валерий Владимирович Плюхин — из известного рода южноуральских казаков. Он родился и вырос в городе Учалы в Башкирии. После школы получил высшее образование в Уральском государственном университете, открыл свое дело, был предпринимателем. А после построил дом и переехал с семьей под Севастополь.
"В июле 2022 года он вместе с единомышленниками севастопольцами добровольно ушел воевать. Командовал орудийным расчетом, воевал на Херсонском, Марьинском направлении. Казачьи корни позволили ему в короткое время стать настоящим воином. После вражеской атаки на Курскую область его подразделение было переброшено под Коренево, где в ожесточенном бою с наемниками-НАТОвцами Валерий Владимирович геройски погиб", - отметил губернатор.
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