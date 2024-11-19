https://crimea.ria.ru/20241119/telefonnye-moshenniki-pridumali-novuyu-skhemu-obmana-rossiyan-1141977459.html
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян
Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана, предлагая услуги "инкассаторов", сообщили в пресс-службе Банка России. РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T17:49
2024-11-19T17:49
2024-11-19T17:49
центробанк рф
банк россии
мошенничество
общество
новости
цифровая безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана, предлагая услуги "инкассаторов", сообщили в пресс-службе Банка России.Аферисты предлагают воспользоваться бесплатной услугой инкассаторов для того, чтобы "обезопасить сбережения". Они, по версии мошенников, смогут забрать наличные и перевезти их в другой банк для временного хранения якобы на "специальном счете", который защищен от мошеннических атак, пояснили в ЦБ.Чтобы защититься от такой схемы, в Центробанке советуют не реагировать на подобные звонки или сообщения и не передавать деньги неизвестным лицам ни под каким предлогом, ведь услугами инкассации могут пользоваться юридические и физические лица только после заключения специального договора об оказании инкассаторских услуг, пояснили в Банке."Банк России не работает с гражданами как с клиентами, не ведет их счета и не совершает звонков людям", - пояснили в ЦБ.Ранее "Почта России" предупредила о мошеннических звонках от имени компании. Злоумышленники звонят с просьбой сообщить код из смс для оформления реестра или доставки.В Отделении Социального фонда России по Республике Крым ранее также предупредили о новой схеме дистанционного мошенничества через предложение социальных услуг. По информации фонда, аферисты звонят и запрашивают личные документы, коды смс-сообщений, паспортные данные, номера и коды банковских карт, иногда посещают дома или отправляют электронные письма с просьбами предоставить персональные данные. Также они рассылают письма с предложениями перейти по ссылке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не фальшивка: в Крым поступили новые "уральские" пятитысячные банкнотыКурьер мошенников в Крыму похитил 1,4 млн у пенсионеровКрымчанам рассылают фейковые сообщения с просьбами о помощи следкому
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РИА Новости Крым
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центробанк рф, банк россии, мошенничество, общество, новости, цифровая безопасность
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян
Телефонные мошенники стали обманывать россиян под видом "инкассаторов" Центробанка
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана, предлагая услуги "инкассаторов", сообщили в пресс-службе Банка России.
"Злоумышленники стали чаще похищать деньги у граждан с помощью "инкассаторов" — подставных курьеров. Обычно мошенники звонят жертве, представляются сотрудниками Банка России и сообщают, что на банковские счета совершается массовая атака, которая может привести к хищению денег", - говорится в сообщении.
Аферисты предлагают воспользоваться бесплатной услугой инкассаторов для того, чтобы "обезопасить сбережения". Они, по версии мошенников, смогут забрать наличные и перевезти их в другой банк для временного хранения якобы на "специальном счете", который защищен от мошеннических атак, пояснили в ЦБ.
Чтобы защититься от такой схемы, в Центробанке советуют не реагировать на подобные звонки или сообщения и не передавать деньги неизвестным лицам ни под каким предлогом, ведь услугами инкассации могут пользоваться юридические и физические лица только после заключения специального договора об оказании инкассаторских услуг, пояснили в Банке.
"Банк России не работает с гражданами как с клиентами, не ведет их счета и не совершает звонков людям", - пояснили в ЦБ.
Ранее "Почта России" предупредила о мошеннических звонках
от имени компании. Злоумышленники звонят с просьбой сообщить код из смс для оформления реестра или доставки.
В Отделении Социального фонда России по Республике Крым ранее также предупредили о новой схеме дистанционного мошенничества
через предложение социальных услуг. По информации фонда, аферисты звонят и запрашивают личные документы, коды смс-сообщений, паспортные данные, номера и коды банковских карт, иногда посещают дома или отправляют электронные письма с просьбами предоставить персональные данные. Также они рассылают письма с предложениями перейти по ссылке.
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