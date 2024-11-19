https://crimea.ria.ru/20241119/telefonnye-moshenniki-pridumali-novuyu-skhemu-obmana-rossiyan-1141977459.html

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян

Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана, предлагая услуги "инкассаторов", сообщили в пресс-службе Банка России. РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T17:49

2024-11-19T17:49

2024-11-19T17:49

центробанк рф

банк россии

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цифровая безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана, предлагая услуги "инкассаторов", сообщили в пресс-службе Банка России.Аферисты предлагают воспользоваться бесплатной услугой инкассаторов для того, чтобы "обезопасить сбережения". Они, по версии мошенников, смогут забрать наличные и перевезти их в другой банк для временного хранения якобы на "специальном счете", который защищен от мошеннических атак, пояснили в ЦБ.Чтобы защититься от такой схемы, в Центробанке советуют не реагировать на подобные звонки или сообщения и не передавать деньги неизвестным лицам ни под каким предлогом, ведь услугами инкассации могут пользоваться юридические и физические лица только после заключения специального договора об оказании инкассаторских услуг, пояснили в Банке."Банк России не работает с гражданами как с клиентами, не ведет их счета и не совершает звонков людям", - пояснили в ЦБ.Ранее "Почта России" предупредила о мошеннических звонках от имени компании. Злоумышленники звонят с просьбой сообщить код из смс для оформления реестра или доставки.В Отделении Социального фонда России по Республике Крым ранее также предупредили о новой схеме дистанционного мошенничества через предложение социальных услуг. По информации фонда, аферисты звонят и запрашивают личные документы, коды смс-сообщений, паспортные данные, номера и коды банковских карт, иногда посещают дома или отправляют электронные письма с просьбами предоставить персональные данные. Также они рассылают письма с предложениями перейти по ссылке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не фальшивка: в Крым поступили новые "уральские" пятитысячные банкнотыКурьер мошенников в Крыму похитил 1,4 млн у пенсионеровКрымчанам рассылают фейковые сообщения с просьбами о помощи следкому

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центробанк рф, банк россии, мошенничество, общество, новости, цифровая безопасность