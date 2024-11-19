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Штормовой ветер три дня будет бушевать в Севастополе

Штормовой ветер три дня будет бушевать в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Штормовой ветер три дня будет бушевать в Севастополе

Усиление ветра до 25 метров в секунду ожидается в Севастополе в течение трех дней. Об этом предупредили в МЧС региона. РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T16:03

2024-11-19T16:03

2024-11-19T16:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Усиление ветра до 25 метров в секунду ожидается в Севастополе в течение трех дней. Об этом предупредили в МЧС региона.В Крыму также ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться сильными ливнями и усилением ветра до 25-30 метров в секунду, сообщили ранее в республиканском главке МЧС России.На полуострове ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег.В реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 метра, без достижения опасных отметок.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, особенно на участках горных перевалов, предупреждают в МЧС. Также возможны подтопления территорий. Спасатели предупреждают об угрозе жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм века в Крыму в ноябре 2024 - есть ли угрозаУраганы и засухи в России происходят в два раза чаще - в чем причинаХолод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потепление

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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