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Штормовой ветер три дня будет бушевать в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.11.2024
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Штормовой ветер три дня будет бушевать в Севастополе
Штормовой ветер три дня будет бушевать в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Штормовой ветер три дня будет бушевать в Севастополе
Усиление ветра до 25 метров в секунду ожидается в Севастополе в течение трех дней. Об этом предупредили в МЧС региона. РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T16:03
2024-11-19T16:03
севастополь
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Усиление ветра до 25 метров в секунду ожидается в Севастополе в течение трех дней. Об этом предупредили в МЧС региона.В Крыму также ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться сильными ливнями и усилением ветра до 25-30 метров в секунду, сообщили ранее в республиканском главке МЧС России.На полуострове ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег.В реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 метра, без достижения опасных отметок.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, особенно на участках горных перевалов, предупреждают в МЧС. Также возможны подтопления территорий. Спасатели предупреждают об угрозе жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм века в Крыму в ноябре 2024 - есть ли угрозаУраганы и засухи в России происходят в два раза чаще - в чем причинаХолод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потепление
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РИА Новости Крым
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севастополь, мчс севастополя, новости, погода, штормовое предупреждение
Штормовой ветер три дня будет бушевать в Севастополе

Три дня штормового ветра ожидаются в Севастополе

16:03 19.11.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевШторм в Севастополе
Шторм в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Усиление ветра до 25 метров в секунду ожидается в Севастополе в течение трех дней. Об этом предупредили в МЧС региона.

"20, 21 и 22 ноября в регионе будет усиление ветра: его порывы в среду могут достигнуть 20 м/с, в четверг 25 м/с, в пятницу 22 м/с", – сказано в сообщении.

В Крыму также ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться сильными ливнями и усилением ветра до 25-30 метров в секунду, сообщили ранее в республиканском главке МЧС России.
На полуострове ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег.
В реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 метра, без достижения опасных отметок.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, особенно на участках горных перевалов, предупреждают в МЧС. Также возможны подтопления территорий. Спасатели предупреждают об угрозе жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.
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