Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина прокомментировала слухи о заморозке депозитов в банках - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241119/nabiullina-prokommentirovala-slukhi-o-zamorozke-depozitov-v-bankakh-1141972709.html
Набиуллина прокомментировала слухи о заморозке депозитов в банках
Набиуллина прокомментировала слухи о заморозке депозитов в банках - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Набиуллина прокомментировала слухи о заморозке депозитов в банках
Разговоры о заморозке вкладов россиян и невозможности банков платить проценты по депозитам являются бессмыслицей, такие сценарии не обсуждаются. Об этом заявила РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T15:25
2024-11-19T15:25
эльвира набиуллина
банк россии
россия
экономика
банковские вклады
депозит
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140650393_0:0:3159:1777_1920x0_80_0_0_dbd2cef35b1ef38ec65a14f3772be635.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Разговоры о заморозке вкладов россиян и невозможности банков платить проценты по депозитам являются бессмыслицей, такие сценарии не обсуждаются. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.По словам главы регулятора, "нас действительно пугают этим и говорят о том, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам". Также ходят слухи, что вкладов якобы уже так много, что когда ЦБ начнет снижать процентную ставку, все эти деньги выйдут на рынок, и это приведет к резкому ускорению инфляции."В профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются, потому что они начисто лишены смысла", - подчеркнула Набиуллина.Банк России на заседании в конце октября утвердил решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта – с 19% до 21%. Повышение призвано привести к снижению инфляционных ожиданий, которые пока только растут, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снизится ли ключевая ставка в 2025 году – ответ НабиуллинойЗачем Банк России стремится убрать с рынка "свободные" деньгиКогда Центробанк начнет снижать ключевую ставку – Набиуллина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140650393_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_a9ad4e6dd9c78bd2738637780296df9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльвира набиуллина, банк россии, россия, экономика, банковские вклады, депозит, новости
Набиуллина прокомментировала слухи о заморозке депозитов в банках

Набиуллина опровергла слухи о заморозке вкладов россиян в банках

15:25 19.11.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Разговоры о заморозке вкладов россиян и невозможности банков платить проценты по депозитам являются бессмыслицей, такие сценарии не обсуждаются. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Могу сказать, что, наверное, большей бессмыслицы, чем эта идея, придумать сложно", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос депутата Госдумы в ходе пленарного заседания.
По словам главы регулятора, "нас действительно пугают этим и говорят о том, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам". Также ходят слухи, что вкладов якобы уже так много, что когда ЦБ начнет снижать процентную ставку, все эти деньги выйдут на рынок, и это приведет к резкому ускорению инфляции.
"В профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются, потому что они начисто лишены смысла", - подчеркнула Набиуллина.
Банк России на заседании в конце октября утвердил решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта – с 19% до 21%. Повышение призвано привести к снижению инфляционных ожиданий, которые пока только растут, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Снизится ли ключевая ставка в 2025 году – ответ Набиуллиной
Зачем Банк России стремится убрать с рынка "свободные" деньги
Когда Центробанк начнет снижать ключевую ставку – Набиуллина
 
Эльвира НабиуллинаБанк РоссииРоссияЭкономикаБанковские вкладыДепозитНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:04Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20 – Лавров
16:57Участникам СВО могут списать долги по кредитам до 10 миллионов рублей
16:48Крымчанин осужден за развращение детей
16:30В Крыму и Белоруссии пройдет большой автопробег к 80-летию Победы
16:19В Севастополь привезут мироточивую икону – заступницу Донбасса
16:11Продукты ВТБ стали доступны во всех офисах РНКБ в Крыму
16:03Штормовой ветер три дня будет бушевать в Севастополе
15:49Бои в Курской области – актуальные данные Минобороны
15:37В Крыму после обрушения моста обновляют объездной маршрут
15:25Набиуллина прокомментировала слухи о заморозке депозитов в банках
15:13Отставка президента Абхазии принята парламентом страны
15:08Движение пассажирских автобусов на Крымском мосту открыто в обе стороны
15:00ВСУ атаковали военный объект в Брянской области шестью ракетами ATACMS
14:50За укус ребенка собакой с администрации в Крыму взыскали 20 тысяч
14:34Разрыв кабеля связи между Финляндией и Германией – диверсия
14:23Новый план Зеленского: без выборов и с "культурным Рамштайном"
14:14Что происходит на Крымском мосту после частичного ограничения движения
13:55Когда Центробанк начнет снижать ключевую ставку в России – условие
13:44Кому в Крыму планируют выдавать жилищный сертификат на 1 миллион
13:24На Крымском мосту восстановлено движение только для легковых автомобилей
Лента новостейМолния