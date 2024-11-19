https://crimea.ria.ru/20241119/nabiullina-prokommentirovala-slukhi-o-zamorozke-depozitov-v-bankakh-1141972709.html

Набиуллина прокомментировала слухи о заморозке депозитов в банках

Набиуллина прокомментировала слухи о заморозке депозитов в банках - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Набиуллина прокомментировала слухи о заморозке депозитов в банках

Разговоры о заморозке вкладов россиян и невозможности банков платить проценты по депозитам являются бессмыслицей, такие сценарии не обсуждаются. Об этом заявила РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T15:25

2024-11-19T15:25

2024-11-19T15:25

эльвира набиуллина

банк россии

россия

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банковские вклады

депозит

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Разговоры о заморозке вкладов россиян и невозможности банков платить проценты по депозитам являются бессмыслицей, такие сценарии не обсуждаются. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.По словам главы регулятора, "нас действительно пугают этим и говорят о том, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам". Также ходят слухи, что вкладов якобы уже так много, что когда ЦБ начнет снижать процентную ставку, все эти деньги выйдут на рынок, и это приведет к резкому ускорению инфляции."В профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются, потому что они начисто лишены смысла", - подчеркнула Набиуллина.Банк России на заседании в конце октября утвердил решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта – с 19% до 21%. Повышение призвано привести к снижению инфляционных ожиданий, которые пока только растут, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снизится ли ключевая ставка в 2025 году – ответ НабиуллинойЗачем Банк России стремится убрать с рынка "свободные" деньгиКогда Центробанк начнет снижать ключевую ставку – Набиуллина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльвира набиуллина, банк россии, россия, экономика, банковские вклады, депозит, новости