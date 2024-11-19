https://crimea.ria.ru/20241119/nabiullina-prokommentirovala-slukhi-o-zamorozke-depozitov-v-bankakh-1141972709.html
Набиуллина прокомментировала слухи о заморозке депозитов в банках
Набиуллина прокомментировала слухи о заморозке депозитов в банках - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Набиуллина прокомментировала слухи о заморозке депозитов в банках
Разговоры о заморозке вкладов россиян и невозможности банков платить проценты по депозитам являются бессмыслицей, такие сценарии не обсуждаются. Об этом заявила РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T15:25
2024-11-19T15:25
2024-11-19T15:25
эльвира набиуллина
банк россии
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банковские вклады
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Разговоры о заморозке вкладов россиян и невозможности банков платить проценты по депозитам являются бессмыслицей, такие сценарии не обсуждаются. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.По словам главы регулятора, "нас действительно пугают этим и говорят о том, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам". Также ходят слухи, что вкладов якобы уже так много, что когда ЦБ начнет снижать процентную ставку, все эти деньги выйдут на рынок, и это приведет к резкому ускорению инфляции."В профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются, потому что они начисто лишены смысла", - подчеркнула Набиуллина.Банк России на заседании в конце октября утвердил решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта – с 19% до 21%. Повышение призвано привести к снижению инфляционных ожиданий, которые пока только растут, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снизится ли ключевая ставка в 2025 году – ответ НабиуллинойЗачем Банк России стремится убрать с рынка "свободные" деньгиКогда Центробанк начнет снижать ключевую ставку – Набиуллина
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эльвира набиуллина, банк россии, россия, экономика, банковские вклады, депозит, новости
Набиуллина прокомментировала слухи о заморозке депозитов в банках
Набиуллина опровергла слухи о заморозке вкладов россиян в банках
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Разговоры о заморозке вкладов россиян и невозможности банков платить проценты по депозитам являются бессмыслицей, такие сценарии не обсуждаются. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Могу сказать, что, наверное, большей бессмыслицы, чем эта идея, придумать сложно", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос депутата Госдумы в ходе пленарного заседания.
По словам главы регулятора, "нас действительно пугают этим и говорят о том, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам". Также ходят слухи, что вкладов якобы уже так много, что когда ЦБ начнет снижать процентную ставку, все эти деньги выйдут на рынок, и это приведет к резкому ускорению инфляции.
"В профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются, потому что они начисто лишены смысла", - подчеркнула Набиуллина.
Банк России на заседании в конце октября утвердил решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта – с 19% до 21%. Повышение призвано привести к снижению инфляционных ожиданий, которые пока только растут, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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