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Количество жертв землетрясения в Мьянме достигло 2719
Количество жертв землетрясения в Мьянме достигло 2719 - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Количество жертв землетрясения в Мьянме достигло 2719
Число жертв мощного землетрясения в Мьянме достигло 2791, еще 4521 человек пострадал, с более чем 400 потеряна связь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T10:23
2025-04-01T10:23
2025-04-01T10:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Число жертв мощного землетрясения в Мьянме достигло 2791, еще 4521 человек пострадал, с более чем 400 потеряна связь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах. Ранее в сводках сообщали о 3,4 тысячах раненых и 139 пропавших без вести. За последние сутки их число возросло.К ликвидации последствий бедствия привлечены 264 российских спасателя. Среди них - кинологические расчеты и медицинские работники. Они будут направлены в наиболее пострадавшие районы, где уже работают ранее прибывшие специалисты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Мьянме: на помощь прибыли более 260 спасателей МЧС РоссииВ Индонезии снова произошло землетрясениеЧисло жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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мьянма, землетрясение, новости, в мире, происшествия
Количество жертв землетрясения в Мьянме достигло 2719
Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2719 - Центральное телевидение Китая