https://crimea.ria.ru/20250410/prorochestvo-putina-v-otnoshenii-trampa-sbyvaetsya--mnenie-1145571451.html

Пророчество Путина в отношении Трампа сбывается – мнение

Пророчество Путина в отношении Трампа сбывается – мнение - РИА Новости Крым, 10.04.2025

Пророчество Путина в отношении Трампа сбывается – мнение

На фоне беспрецедентного экономического давления США на большинство стран мира начинают обнаруживать себя вассалы американского лидера Дональда Трампа -... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T14:37

2025-04-10T14:37

2025-04-10T14:37

радио "спутник в крыму"

юрий светов

мнения

политика

экономика

сша

дональд трамп

владимир путин (политик)

торговые войны

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. На фоне беспрецедентного экономического давления США на большинство стран мира начинают обнаруживать себя вассалы американского лидера Дональда Трампа - сбывается пророчество президента России Владимира Путина. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, журналист Юрий Светов.По его словам, введением беспрецедентных пошлин США в отношении большого числа стран, как и другими действиями на геополитическом пространстве, Трамп "играет с миром в своем бизнес-стиле "кнут и пряник": сначала задрать ставки, всех напугать, а потом начинать где-то отступать"."Так было с Панамой, речь шла даже о возможности вооруженного захвата Панамского канала. Потом было сказано, что если Панама поведет себя по-другому, то и вопрос решится иначе, и он решился… Здесь Трамп делает то же самое. Он всех предупредил, вводя пошлины, что тем, кто будет возражать, он их увеличит", – отметил Светов.И это опять-таки дало свои результаты: руководители 75 стран уже готовы идти навстречу Трампу, таким образом сбывается пророчество российского президента, добавил он.Примечательно, что так ведут себя не только в Европе, но и далеко за ее пределами, заметил он."Когда еще только шли разговоры о введении пошлин, была проведена встреча министров Китая, Южной Кореи и Японии – довольно неожиданный блок конфликтующих стран, – в котором было сказано, что они будут согласованно действовать по поводу американских пошлин. И что? Премьер-министр Японии в числе первых позвонил Трампу и попросил у него приема", – напомнил Светов.Неприступным продолжает выглядеть только Китай, "который сам себя ощущает хозяином и хочет им оставаться, используя свои преимущества, и готовится противодействовать и побороться", сказал эксперт."Хотя китайцы не любят конфронтации, они вынуждены это делать", – заметил Светов.Тем не менее, как это было в том же Панамском канале, откуда под давлением США ушли китайские компании, контролировавшие порты, к договоренностям и здесь в конечном счете придут, считает он.Хотя далеко не все в США разделяют точку зрения Трампа, менять стратегию он не будет, считает Светов. "О серьезности его намерений говорит уже одно то, что он лично потерял несколько сотен миллионов из-за пошлин, его состояние сократилось", – указал эксперт.По его мнению, на это американского президента толкает безвыходное положение, и в некотором роде это игра ва-банк."36,7 триллионов долларов долг США, и триллион в год они должны тратить на его обслуживание. Президенты США один за одним менялись, а долг только рос. И Трамп пытается это изменить. Все экономисты дружно говорят, что это неправильно. А что правильно? Он завел игру и может все разрушить, а может выиграть", – рассуждает Светов.В этой связи эксперт не исключает, что эти же карты Трамп использует и в отношении России, если ему это будет выгодно.9 апреля Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран на 90 дней в связи с тем, что "эти страны по моему настоятельному предложению не приняли никаких ответных мер" и "обратились к представителям США".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евросоюз согласовал ответ на пошлины США Пошлины Трампа: кто больше всех проиграет в ЕС и что теряют сами США Почему Россия не попала под новые пошлины США

https://crimea.ria.ru/20250406/protesty-v-ssha-i-evrope-protiv-trampa-k-chemu-oni-privedut--mneniya-1145469935.html

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий светов, мнения, политика, экономика, сша, дональд трамп, владимир путин (политик), торговые войны