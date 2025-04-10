https://crimea.ria.ru/20250410/vzryvy-v-leninskom-rayone-kryma--zhiteley-prosyat-ne-panikovat-1145566774.html

Взрывы в Ленинском районе Крыма – жителей просят не паниковать

Взрывы в Ленинском районе Крыма – жителей просят не паниковать - РИА Новости Крым, 10.04.2025

Взрывы в Ленинском районе Крыма – жителей просят не паниковать

В Ленинском районе Крыма в четверг пройдут работы по утилизации боеприпасов, сообщает официальный Telegram-канал республиканского правительства. РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T12:37

2025-04-10T12:37

2025-04-10T12:33

ленинский район

новости крыма

безопасность

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/12/1144283312_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_bc0f1a0f2444623d22b7136b61d18930.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в четверг пройдут работы по утилизации боеприпасов, сообщает официальный Telegram-канал республиканского правительства.Уточняется, что взрывные работы проведут во второй половине дня. Жителей просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит регулярно. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы и просят сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военная техника и взрывы на полигоне "Опук" в Крыму – что происходитВ Севастополе уничтожили десятки артснарядов и минометных минЭвакуация людей – в Крыму рядом с селом нашли 100-килограммовую авиабомбу

ленинский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинский район, новости крыма, безопасность, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, крым