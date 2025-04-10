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Взрывы в Ленинском районе Крыма – жителей просят не паниковать
Взрывы в Ленинском районе Крыма – жителей просят не паниковать - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Взрывы в Ленинском районе Крыма – жителей просят не паниковать
В Ленинском районе Крыма в четверг пройдут работы по утилизации боеприпасов, сообщает официальный Telegram-канал республиканского правительства. РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T12:37
2025-04-10T12:37
2025-04-10T12:33
ленинский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в четверг пройдут работы по утилизации боеприпасов, сообщает официальный Telegram-канал республиканского правительства.Уточняется, что взрывные работы проведут во второй половине дня. Жителей просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит регулярно. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы и просят сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военная техника и взрывы на полигоне "Опук" в Крыму – что происходитВ Севастополе уничтожили десятки артснарядов и минометных минЭвакуация людей – в Крыму рядом с селом нашли 100-килограммовую авиабомбу
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Взрывы в Ленинском районе Крыма – жителей просят не паниковать
В Ленинском районе Крыма в четверг будут утилизировать боеприпасы