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Взрывы в Ленинском районе Крыма – жителей просят не паниковать - РИА Новости Крым, 10.04.2025
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Взрывы в Ленинском районе Крыма – жителей просят не паниковать
Взрывы в Ленинском районе Крыма – жителей просят не паниковать - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Взрывы в Ленинском районе Крыма – жителей просят не паниковать
В Ленинском районе Крыма в четверг пройдут работы по утилизации боеприпасов, сообщает официальный Telegram-канал республиканского правительства. РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T12:37
2025-04-10T12:33
ленинский район
новости крыма
безопасность
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в четверг пройдут работы по утилизации боеприпасов, сообщает официальный Telegram-канал республиканского правительства.Уточняется, что взрывные работы проведут во второй половине дня. Жителей просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит регулярно. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы и просят сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военная техника и взрывы на полигоне "Опук" в Крыму – что происходитВ Севастополе уничтожили десятки артснарядов и минометных минЭвакуация людей – в Крыму рядом с селом нашли 100-килограммовую авиабомбу
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РИА Новости Крым
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ленинский район, новости крыма, безопасность, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, крым
Взрывы в Ленинском районе Крыма – жителей просят не паниковать

В Ленинском районе Крыма в четверг будут утилизировать боеприпасы

12:37 10.04.2025
 
© МЧС СевастополяУничтожение взрывоопасных предметов
Уничтожение взрывоопасных предметов
© МЧС Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в четверг пройдут работы по утилизации боеприпасов, сообщает официальный Telegram-канал республиканского правительства.
"10 апреля на территории Войковского сельского поселения, в 4-х км севернее села Бондаренково, а также на территории Багеровского сельского поселения, юго-западнее поселка Багерово на Багеровском полигоне запланировано проведение подрыва взрывоопасных предметов", – сказано в сообщении.
Уточняется, что взрывные работы проведут во второй половине дня. Жителей просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.
Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит регулярно. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы и просят сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ленинский районНовости КрымаБезопасностьУтилизация взрывоопасных предметов в КрымуКрым
 
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