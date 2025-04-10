https://crimea.ria.ru/20250410/v-krymu-nazvali-integratsiyu-regiona-v-rf-unikalnym-mirovym-uspekhom-1145574581.html
В Крыму назвали интеграцию региона в РФ уникальным мировым успехом
В Крыму назвали интеграцию региона в РФ уникальным мировым успехом - РИА Новости Крым, 10.04.2025
В Крыму назвали интеграцию региона в РФ уникальным мировым успехом
Успешная интеграция Крыма в социально-экономическое и правовое пространство России в максимально короткие сроки является уникальным опытом для всего мира,... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T14:45
2025-04-10T14:45
2025-04-10T14:45
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
россия
мнения
новости
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Успешная интеграция Крыма в социально-экономическое и правовое пространство России в максимально короткие сроки является уникальным опытом для всего мира, заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов."Интеграция Крыма в РФ – это мировой успех. Нам в очень сжатые сроки удалось проделать колоссальный объем работы, сохранить все предприятия, экономику, людей, социальную поддержку. Ни на один день не прерывался пульс Крыма. Это было сложно сделать, потому что мы переходили из одной государственной системы в совершенно другую", - сказал Константинов на семинаре-совещании с участием руководителей законодательных органов новых субъектов РФ.По его словам, главный успех российской интеграции Крыма состоял в том, что крымчане очень хотели вернуться домой и были готовы к трудностям на этом пути, а власти при принятии решений ничего не откладывали на "потом" и в кратчайшие сроки в тесном взаимодействии с федеральным центром решали те или иные проблемы.За период в составе РФ крымский парламент принял 1356 законов, что также является уникальным мировым опытом, отметил Константинов и добавил, что Крым будет оказывать всестороннюю помощь воссоединенным регионам РФ в их интеграции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), россия, мнения, новости, крым
В Крыму назвали интеграцию региона в РФ уникальным мировым успехом
Интеграция Крыма в РФ в сжатые сроки является уникальным мировым успехом – Константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Успешная интеграция Крыма в социально-экономическое и правовое пространство России в максимально короткие сроки является уникальным опытом для всего мира, заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"Интеграция Крыма в РФ – это мировой успех. Нам в очень сжатые сроки удалось проделать колоссальный объем работы, сохранить все предприятия, экономику, людей, социальную поддержку. Ни на один день не прерывался пульс Крыма. Это было сложно сделать, потому что мы переходили из одной государственной системы в совершенно другую", - сказал Константинов на семинаре-совещании с участием руководителей законодательных органов новых субъектов РФ.
По его словам, главный успех российской интеграции Крыма состоял в том, что крымчане очень хотели вернуться домой и были готовы к трудностям на этом пути, а власти при принятии решений ничего не откладывали на "потом" и в кратчайшие сроки в тесном взаимодействии с федеральным центром решали те или иные проблемы.
"Крым стал объединяющим фактором для всей России, российским ребенком. Наш президент Владимир Владимирович Путин установил личную связь с республикой, нам помогали все: правительство и парламент России, субъекты нашей страны. Интеграция стала общенародным делом", - добавил политик.
За период в составе РФ крымский парламент принял 1356 законов, что также является уникальным мировым опытом, отметил Константинов и добавил, что Крым будет оказывать всестороннюю помощь воссоединенным регионам РФ в их интеграции.
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