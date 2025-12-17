https://crimea.ria.ru/20251217/roblox-zayavila-o-gotovnosti-sotrudnichat-s-roskomnadzorom-1151748660.html
Roblox заявила о готовности сотрудничать с Роскомнадзором
Roblox заявила о готовности сотрудничать с Роскомнадзором - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Roblox заявила о готовности сотрудничать с Роскомнадзором
После ограничения работы в России игровая платформа Roblox заявила о готовности сотрудничать с Роскомнадзором. Речь об этом идет в официальном сообщении... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T16:16
2025-12-17T16:16
2025-12-17T16:22
роскомнадзор
платформа roblox
новости
компьютерные игры
компьютер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151499960_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce27adc6ce2d0f19979bc51ebbf2f0eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. После ограничения работы в России игровая платформа Roblox заявила о готовности сотрудничать с Роскомнадзором. Речь об этом идет в официальном сообщении ведомства.В ведомстве отметили, что и ранее неоднократно направляли в адрес Roblox требования по обеспечению безопасности детей при использовании платформы. Однако прежде платформа не реагировала на законные требования. Роскомнадзор в соответствии с требованиями правоохранительных органов ограничил работу платформы в России.3 декабря Роскомнадзор заблокировал американскую игровую платформу в России. Причина – распространение материалов, пропагандирующих экстремизм, терроризм и насилие, и информации, связанной с ЛГБТ*. Кроме того, также были зафиксированы случаи домогательств, вымогательства интимных изображений и склонения детей к действиям сексуального характера.По мнению кандидата психологических наук, заведующей кафедрой церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Таврической духовной семинарии Таисии Даниловой, в виртуальной реальности школьники проживают все то, чего им нередко не хватает в реальной жизни. Поэтому нет ничего удивительного в том, что блокировка популярной игры Roblox стала для тысяч российских детей трагедией и по стране прокатилась волна детских истерик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.* Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Работа Telegram и WhatsApp в России ограничена – РоскомнадзорУгрозы для подростков в соцсетях - ученые составили рейтингРоскомнадзор ответил на вопрос о новых ограничениях к Telegram
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151499960_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_588f38f14dd5a2668200349d389dce46.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскомнадзор, платформа roblox, новости, компьютерные игры, компьютер
Roblox заявила о готовности сотрудничать с Роскомнадзором
Roblox заявила о готовности сотрудничать с Роскомнадзором после блокировки
16:16 17.12.2025 (обновлено: 16:22 17.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. После ограничения работы в России игровая платформа Roblox заявила о готовности сотрудничать с Роскомнадзором. Речь об этом идет в официальном сообщении ведомства.
"Руководство платформы Roblox после ограничения ее работы в России обратилось в Роскомнадзор с готовностью к взаимодействию для принятия мер, необходимых для удаления деструктивной и опасной информации, пресечения преступных действий и коммуникаций пользователей на платформе", – сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что и ранее неоднократно направляли в адрес Roblox требования по обеспечению безопасности детей при использовании платформы. Однако прежде платформа не реагировала на законные требования. Роскомнадзор в соответствии с требованиями правоохранительных органов ограничил работу платформы в России.
"Сейчас платформа признает, что в недостаточной степени обеспечивала как модерацию контента в играх, так и безопасность чатов между пользователями. Руководство платформы в настоящее время выразило готовность к поэтапному приведению своей работы в России в соответствие с требованиями российского законодательства", – уточнили в пресс-службе, добавив что если это заявление не пустые слова, а реальная готовность, то Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой, как и с любым другим сервисом, соблюдающим российские законы.
3 декабря Роскомнадзор заблокировал американскую игровую платформу в России. Причина – распространение материалов, пропагандирующих экстремизм, терроризм и насилие, и информации, связанной с ЛГБТ*. Кроме того, также были зафиксированы случаи домогательств, вымогательства интимных изображений и склонения детей к действиям сексуального характера.
По мнению кандидата психологических наук, заведующей кафедрой церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Таврической духовной семинарии Таисии Даниловой, в виртуальной реальности школьники проживают все то, чего им нередко не хватает в реальной жизни. Поэтому нет ничего удивительного в том, что блокировка популярной игры Roblox стала для тысяч российских детей трагедией
и по стране прокатилась волна детских истерик.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
* Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в России
Читайте также на РИА Новости Крым: