СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. После ограничения работы в России игровая платформа Roblox заявила о готовности сотрудничать с Роскомнадзором. Речь об этом идет в официальном сообщении ведомства.В ведомстве отметили, что и ранее неоднократно направляли в адрес Roblox требования по обеспечению безопасности детей при использовании платформы. Однако прежде платформа не реагировала на законные требования. Роскомнадзор в соответствии с требованиями правоохранительных органов ограничил работу платформы в России.3 декабря Роскомнадзор заблокировал американскую игровую платформу в России. Причина – распространение материалов, пропагандирующих экстремизм, терроризм и насилие, и информации, связанной с ЛГБТ*. Кроме того, также были зафиксированы случаи домогательств, вымогательства интимных изображений и склонения детей к действиям сексуального характера.По мнению кандидата психологических наук, заведующей кафедрой церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Таврической духовной семинарии Таисии Даниловой, в виртуальной реальности школьники проживают все то, чего им нередко не хватает в реальной жизни. Поэтому нет ничего удивительного в том, что блокировка популярной игры Roblox стала для тысяч российских детей трагедией и по стране прокатилась волна детских истерик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.* Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Работа Telegram и WhatsApp в России ограничена – РоскомнадзорУгрозы для подростков в соцсетях - ученые составили рейтингРоскомнадзор ответил на вопрос о новых ограничениях к Telegram

