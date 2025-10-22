https://crimea.ria.ru/20251022/rabota-telegram-i-whatsapp-v-rossii-ogranichena--roskomnadzor-1150351794.html

Работа Telegram и WhatsApp в России ограничена – Роскомнадзор

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Роскомнадзор ограничивает работу мессенджеров Telegram и WhatsApp для противодействия мошенничеству и вовлечению россиян в террористическую деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан, указали в РКН.В Роскомнадзоре также уточнили, что российские органы власти неоднократно направляли требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров, однако они были проигнорированы.В августе Роскомнадзор сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в России для противодействия преступникам.В свою очередь в Минцифры РФ заверили, что доступ к услугам звонков в зарубежных мессенджерах будет восстановлен, если их владельцы выполнят требования российского законодательства. Тогда же там отметили, что мессенджеры оперативно выполняют все требования о предоставлении такой информации по запросу зарубежных спецслужб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

