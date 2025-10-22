Рейтинг@Mail.ru
Работа Telegram и WhatsApp в России ограничена – Роскомнадзор - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Работа Telegram и WhatsApp в России ограничена – Роскомнадзор
Работа Telegram и WhatsApp в России ограничена – Роскомнадзор - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Работа Telegram и WhatsApp в России ограничена – Роскомнадзор
Роскомнадзор ограничивает работу мессенджеров Telegram и WhatsApp для противодействия мошенничеству и вовлечению россиян в террористическую деятельность. Об... РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T14:50
2025-10-22T14:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Роскомнадзор ограничивает работу мессенджеров Telegram и WhatsApp для противодействия мошенничеству и вовлечению россиян в террористическую деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан, указали в РКН.В Роскомнадзоре также уточнили, что российские органы власти неоднократно направляли требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров, однако они были проигнорированы.В августе Роскомнадзор сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в России для противодействия преступникам.В свою очередь в Минцифры РФ заверили, что доступ к услугам звонков в зарубежных мессенджерах будет восстановлен, если их владельцы выполнят требования российского законодательства. Тогда же там отметили, что мессенджеры оперативно выполняют все требования о предоставлении такой информации по запросу зарубежных спецслужб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Работа Telegram и WhatsApp в России ограничена – Роскомнадзор

14:50 22.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Роскомнадзор ограничивает работу мессенджеров Telegram и WhatsApp для противодействия мошенничеству и вовлечению россиян в террористическую деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.
По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан, указали в РКН.
"Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров", - говорится в сообщении.
В Роскомнадзоре также уточнили, что российские органы власти неоднократно направляли требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров, однако они были проигнорированы.
В августе Роскомнадзор сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в России для противодействия преступникам.
В свою очередь в Минцифры РФ заверили, что доступ к услугам звонков в зарубежных мессенджерах будет восстановлен, если их владельцы выполнят требования российского законодательства. Тогда же там отметили, что мессенджеры оперативно выполняют все требования о предоставлении такой информации по запросу зарубежных спецслужб.
