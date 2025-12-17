https://crimea.ria.ru/20251217/krymskiy-most-seychas-operativnaya-obstanovka-vecherom-v-sredu-1151761158.html
Крымский мост сейчас: оперативная обстановка вечером в среду
Крымский мост сейчас: оперативная обстановка вечером в среду - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Крымский мост сейчас: оперативная обстановка вечером в среду
Перед пунктами досмотра у Крымского моста в среду вечером проезд свободен с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом информирует... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T18:10
2025-12-17T18:10
2025-12-17T18:10
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/05/1143114736_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dd026a2cd35ffcf2145a007b0f1fa59b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра у Крымского моста в среду вечером проезд свободен с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены, сообщили в правительстве России. По информации Минтранса, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обход Джанкоя: пропускная способность трассы "Новороссия" вырастетВ Крыму подешевели электрокарыСтроительство Азовского кольца в ДНР идет полным ходом – Хуснуллин
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/05/1143114736_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_249afcd4c8ed69aa39d41d94354320b2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас: оперативная обстановка вечером в среду
Крымский мост сейчас свободен для проезда с двух сторон