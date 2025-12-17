https://crimea.ria.ru/20251217/chetyre-poselka-pod-yaltoy-obestocheny-1151747130.html
Четыре поселка под Ялтой обесточены
Четыре населенных пункта на Южном берегу Крыма остались без света из-за аварий на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Четыре населенных пункта на Южном берегу Крыма остались без света из-за аварий на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Восстановить подачу электроэнергии планируется в течение трех часов. Аварийные бригады уже работают на местах.Ранее сообщалось, что аварии на сетях электроснабжения обесточили Алушту и частично Симферопольский район.В Крыму до конца декабря заменят 226 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с генеральным директором предприятия "Крымэнерго" Максимом Шклярским.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе протянут новую линию для электроснабжения ФиолентаОпережая аварии: в Ялте и Судаке обновили энергосистемуКрымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцев
