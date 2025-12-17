Рейтинг@Mail.ru
Четыре поселка под Ялтой обесточены - РИА Новости Крым, 17.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251217/chetyre-poselka-pod-yaltoy-obestocheny-1151747130.html
Четыре поселка под Ялтой обесточены
Четыре поселка под Ялтой обесточены - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Четыре поселка под Ялтой обесточены
Четыре населенных пункта на Южном берегу Крыма остались без света из-за аварий на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T15:51
2025-12-17T15:55
ялта
новости крыма
юбк
электросети крыма
электроэнергия
электричество
отключение электроэнергии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993947_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_976c8b9b4031dd355a78ffea2a4a9bf8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Четыре населенных пункта на Южном берегу Крыма остались без света из-за аварий на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Восстановить подачу электроэнергии планируется в течение трех часов. Аварийные бригады уже работают на местах.Ранее сообщалось, что аварии на сетях электроснабжения обесточили Алушту и частично Симферопольский район.В Крыму до конца декабря заменят 226 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с генеральным директором предприятия "Крымэнерго" Максимом Шклярским.
ялта
юбк
Новости
true
ялта, новости крыма, юбк, электросети крыма, электроэнергия, электричество, отключение электроэнергии
Четыре поселка под Ялтой обесточены

Под Ялтой без света остались четыре поселка

15:51 17.12.2025 (обновлено: 15:55 17.12.2025)
 
ЛЭП
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Четыре населенных пункта на Южном берегу Крыма остались без света из-за аварий на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
"Аварийное отключение! Городской округ Ялта. Населенные пункты частично: Кацивели, Симеиз, Голубой Залив, Понизовка", – говорится в сообщении.
Восстановить подачу электроэнергии планируется в течение трех часов. Аварийные бригады уже работают на местах.
Ранее сообщалось, что аварии на сетях электроснабжения обесточили Алушту и частично Симферопольский район.
В Крыму до конца декабря заменят 226 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с генеральным директором предприятия "Крымэнерго" Максимом Шклярским.
