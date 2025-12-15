https://crimea.ria.ru/20251215/alushta-i-simferopolskiy-rayon-chastichno-ostalis-bez-sveta-1151685793.html
Алушта и Симферопольский район частично остались без света
Алушта и Симферопольский район частично остались без света - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Алушта и Симферопольский район частично остались без света
Алушта, два соседних села и Симферопольский район частично остались без света из-за аварий на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T17:02
2025-12-15T17:02
2025-12-15T17:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Алушта, два соседних села и Симферопольский район частично остались без света из-за аварий на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".В Симферопольском районе без света остались жители села Перевальное.Аварийные бригады уже работают на местах. Восстановить подачу электроэнергии планируется в течение 3-х часов.Ранее в понедельник об отключениях света сообщали в самой столице Крыма. Тогда без электроэнергии была центральная часть города.Ранее сообщалось, что в Крыму до конца декабря заменят 226 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с генеральным директором предприятия "Крымэнерго" Максимом Шклярским.За счет пересмотра ряда мероприятий инвестиционной программы запланирована замена порядка 250 трансформаторных подстанций в первую очередь в тех городах и районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб граждан на нестабильное электроснабжениеСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе протянут новую линию для электроснабжения ФиолентаОпережая аварии: в Ялте и Судаке обновили энергосистемуКрымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцев
Алушта и Симферопольский район частично остались без света
Аварии на сетях электроснабжения обесточили Алушту и частично Симферопольский район