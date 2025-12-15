Рейтинг@Mail.ru
Алушта и Симферопольский район частично остались без света - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Алушта и Симферопольский район частично остались без света
Алушта и Симферопольский район частично остались без света - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Алушта и Симферопольский район частично остались без света
Алушта, два соседних села и Симферопольский район частично остались без света из-за аварий на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 15.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Алушта, два соседних села и Симферопольский район частично остались без света из-за аварий на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".В Симферопольском районе без света остались жители села Перевальное.Аварийные бригады уже работают на местах. Восстановить подачу электроэнергии планируется в течение 3-х часов.Ранее в понедельник об отключениях света сообщали в самой столице Крыма. Тогда без электроэнергии была центральная часть города.Ранее сообщалось, что в Крыму до конца декабря заменят 226 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с генеральным директором предприятия "Крымэнерго" Максимом Шклярским.За счет пересмотра ряда мероприятий инвестиционной программы запланирована замена порядка 250 трансформаторных подстанций в первую очередь в тех городах и районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб граждан на нестабильное электроснабжение
гуп рк "крымэнерго", алушта, симферопольский район, новости крыма, электросети крыма, электроэнергия, отключение электроэнергии
Алушта и Симферопольский район частично остались без света

Аварии на сетях электроснабжения обесточили Алушту и частично Симферопольский район

17:02 15.12.2025
 
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и ЕвратомеЛЭП
ЛЭП
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и Евратоме
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Алушта, два соседних села и Симферопольский район частично остались без света из-за аварий на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".

"Аварийное отключение! Городской округ Алушта. Населенные пункты: Алушта (улицы Ленина, Совхозная, Северная); с. Нижняя Кутузовка, Изобильное", – перечислили на предприятии.

В Симферопольском районе без света остались жители села Перевальное.
Аварийные бригады уже работают на местах. Восстановить подачу электроэнергии планируется в течение 3-х часов.
Ранее в понедельник об отключениях света сообщали в самой столице Крыма. Тогда без электроэнергии была центральная часть города.
Ранее сообщалось, что в Крыму до конца декабря заменят 226 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с генеральным директором предприятия "Крымэнерго" Максимом Шклярским.
За счет пересмотра ряда мероприятий инвестиционной программы запланирована замена порядка 250 трансформаторных подстанций в первую очередь в тех городах и районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб граждан на нестабильное электроснабжение
