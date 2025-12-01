Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 18 декабря
Сегодня весь мир отмечает Международный день мигранта, россияне поздравляют работников органов ЗАГС, в США празднуют День аутсайдера. А еще это праздник для... РИА Новости Крым, 18.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Сегодня весь мир отмечает Международный день мигранта, россияне поздравляют работников органов ЗАГС, в США празднуют День аутсайдера. А еще это праздник для тех, кто любит сладко поспать и понежиться под теплым пледом – День сворачивания в клубочек. 192 года назад впервые был исполнен Гимн Российской империи "Боже, Царя храни", а 160 лет назад в США отменили рабство. Родились в этот день советский актер Юрий Никулин, американский кинорежиссер Стивен Спилберг.Что празднуют в миреСчитается, что первые миграции людей случились, когда племена Homo Erectus перекочевали из Африки в Евразию. Это произошло 1,8 млн лет назад. С тех пор люди все время куда-то перемещаются, и, по статистике ООН, сейчас в мире насчитывается 281 миллион международных мигрантов. Все они сегодня могут друг друга поздравить с Международным днем мигранта.18 декабря свой профессиональный праздник отмечают работники органов ЗАГС в России. Все потому, что именно в этот день в 1917 году был подписан декрет "О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния", по которому все они признавались действительными, только если регистрировались в госорганах. Кстати, в некоторых странах можно зарегистрировать брак по доверенности: невеста приходит в ЗАГС одна, а вместо жениха берет с собой нотариально заверенную доверенность от него. В нашей стране "без меня меня женить" нельзя.Еще сегодня можно отметить День аутсайдера и День сворачивания в клубочек. Именины у Сергея, Гурия, Захара, Геннадия, Ильи.Знаменательные датыВ 1816 году Пушкин и Жуковский взяли да и перевели на русский язык английский гимн "Боже, храни Короля!" Спустя 17 лет Жуковский (уже без Пушкина) его немножко переделал и получился привычный для слуха вариант "Боже, Царя храни!" Впервые он прозвучал 18 декабря 1833 года в московском Большом театре.В этот день в 1865 году американский президент Авраам Линкольн внес в Конституцию 13-ю поправку об отмене рабства. Уже через год чернокожие граждане могли пользоваться теми же правами, что и белые, а также рассчитывать на защиту закона. Правда, еще через 30 лет конгрессмены стали проводить политику расовой сегрегации, что привело к разжиганию ненависти в обществе. Но в целом жизнь бывших рабов стала приятнее.Кто родился в этот день18 декабря 1921 года на свет появился советский и российский артист цирка, цирковой режиссер, киноактер, телеведущий, Народный артист СССР Юрий Никулин. Юрий Владимирович верил в судьбу. Как-то у него спросили, что в его понимании значит судьба. На это любимый актер ответил в свойственной ему манере: "Для меня это ситуация, когда по одним рельсам навстречу друг другу ночью на полных парах несутся два поезда. Несутся – и все-таки не встречаются… А знаете, почему? Не судьба…"Свое 79-летие сегодня празднует американский кинорежиссер Стивен Спилберг. Как вы думаете, кто чаще всего снимался в фильмах Спилберга? Том Хэнкс, Харрисон Форд? А вот и нет. Ответ – собака режиссера. Кокер-спаниель Элмер может похвастаться завидным актерским резюме.Также 18 декабря свои дни рождения отмечают американские актеры Брэд Питт и Кэти Холмс, российский фигурист Илья Авербух, американская певица Кристина Агилера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Какой сегодня праздник: 18 декабря

Что празднуют в России и в мире 18 декабря

00:00 18.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Сегодня весь мир отмечает Международный день мигранта, россияне поздравляют работников органов ЗАГС, в США празднуют День аутсайдера. А еще это праздник для тех, кто любит сладко поспать и понежиться под теплым пледом – День сворачивания в клубочек. 192 года назад впервые был исполнен Гимн Российской империи "Боже, Царя храни", а 160 лет назад в США отменили рабство. Родились в этот день советский актер Юрий Никулин, американский кинорежиссер Стивен Спилберг.

Что празднуют в мире

Считается, что первые миграции людей случились, когда племена Homo Erectus перекочевали из Африки в Евразию. Это произошло 1,8 млн лет назад. С тех пор люди все время куда-то перемещаются, и, по статистике ООН, сейчас в мире насчитывается 281 миллион международных мигрантов. Все они сегодня могут друг друга поздравить с Международным днем мигранта.
18 декабря свой профессиональный праздник отмечают работники органов ЗАГС в России. Все потому, что именно в этот день в 1917 году был подписан декрет "О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния", по которому все они признавались действительными, только если регистрировались в госорганах. Кстати, в некоторых странах можно зарегистрировать брак по доверенности: невеста приходит в ЗАГС одна, а вместо жениха берет с собой нотариально заверенную доверенность от него. В нашей стране "без меня меня женить" нельзя.
Еще сегодня можно отметить День аутсайдера и День сворачивания в клубочек. Именины у Сергея, Гурия, Захара, Геннадия, Ильи.

Знаменательные даты

В 1816 году Пушкин и Жуковский взяли да и перевели на русский язык английский гимн "Боже, храни Короля!" Спустя 17 лет Жуковский (уже без Пушкина) его немножко переделал и получился привычный для слуха вариант "Боже, Царя храни!" Впервые он прозвучал 18 декабря 1833 года в московском Большом театре.
В этот день в 1865 году американский президент Авраам Линкольн внес в Конституцию 13-ю поправку об отмене рабства. Уже через год чернокожие граждане могли пользоваться теми же правами, что и белые, а также рассчитывать на защиту закона. Правда, еще через 30 лет конгрессмены стали проводить политику расовой сегрегации, что привело к разжиганию ненависти в обществе. Но в целом жизнь бывших рабов стала приятнее.

Кто родился в этот день

18 декабря 1921 года на свет появился советский и российский артист цирка, цирковой режиссер, киноактер, телеведущий, Народный артист СССР Юрий Никулин. Юрий Владимирович верил в судьбу. Как-то у него спросили, что в его понимании значит судьба. На это любимый актер ответил в свойственной ему манере: "Для меня это ситуация, когда по одним рельсам навстречу друг другу ночью на полных парах несутся два поезда. Несутся – и все-таки не встречаются… А знаете, почему? Не судьба…"
Свое 79-летие сегодня празднует американский кинорежиссер Стивен Спилберг. Как вы думаете, кто чаще всего снимался в фильмах Спилберга? Том Хэнкс, Харрисон Форд? А вот и нет. Ответ – собака режиссера. Кокер-спаниель Элмер может похвастаться завидным актерским резюме.
Также 18 декабря свои дни рождения отмечают американские актеры Брэд Питт и Кэти Холмс, российский фигурист Илья Авербух, американская певица Кристина Агилера.
