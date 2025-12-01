Рейтинг@Mail.ru
Изморозь и гололед: погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Изморозь и гололед: погода в Крыму на четверг
Изморозь и гололед: погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Изморозь и гололед: погода в Крыму на четверг
В четверг в Крыму ожидается сухая погода, благодаря влиянию антициклона. В ночные и утренние часы местами туман, гололедно-изморозевые отложения. Об этом... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T00:01
2025-12-18T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается сухая погода, благодаря влиянию антициклона. В ночные и утренние часы местами туман, гололедно-изморозевые отложения. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +8...+10 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +12...+14.В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +1 до +7 градусов, днем от +7 до +10.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Изморозь и гололед: погода в Крыму на четверг

Погода в Крыму на четверг

00:01 18.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается сухая погода, благодаря влиянию антициклона. В ночные и утренние часы местами туман, гололедно-изморозевые отложения. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер южный, юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, на южном и западном побережье до +7; днем +7…+12, в горах +1…+6", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +8...+10 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +12...+14.
В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +1 до +7 градусов, днем от +7 до +10.
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
