Изморозь и гололед: погода в Крыму на четверг

В четверг в Крыму ожидается сухая погода, благодаря влиянию антициклона. В ночные и утренние часы местами туман, гололедно-изморозевые отложения. Об этом... РИА Новости Крым, 18.12.2025

2025-12-18T00:01

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/1c/1118877040_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8ece8d71197a6a2e22fbc1d44b283f47.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается сухая погода, благодаря влиянию антициклона. В ночные и утренние часы местами туман, гололедно-изморозевые отложения. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +8...+10 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +12...+14.В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +1 до +7 градусов, днем от +7 до +10.

