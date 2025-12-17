ПВО и Черноморский флот сбили 11 воздушных целей на подлете к Севастополю

https://crimea.ria.ru/20251217/pvo-i-chernomorskiy-flot-sbili-11-vozdushnykh-tseley-na-podlete-k-sevastopolyu-1151768803.html
Силы российской ПВО и Черноворского флота ВС РФ отбили атаку ВСУ на Севастополь – на подлете к городу-герою сбиты 11 воздушных целей. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 17.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО и Черноворского флота ВС РФ отбили атаку ВСУ на Севастополь – на подлете к городу-герою сбиты 11 воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее в среду глава региона сообщил о пяти уничтоженных воздушных целях.По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали, подчеркнул Развожаев. И проинформировал, что продолжается контроль воздушной обстановки, все оперативные службы наготове.Также глава региона призвал доверять только официальной информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
21:52 17.12.2025 (обновлено: 22:00 17.12.2025)