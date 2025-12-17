https://crimea.ria.ru/20251217/pvo-i-chernomorskiy-flot-sbili-11-vozdushnykh-tseley-na-podlete-k-sevastopolyu-1151768803.html

ПВО и Черноморский флот сбили 11 воздушных целей на подлете к Севастополю

ПВО и Черноморский флот сбили 11 воздушных целей на подлете к Севастополю - РИА Новости Крым, 17.12.2025

ПВО и Черноморский флот сбили 11 воздушных целей на подлете к Севастополю

Силы российской ПВО и Черноворского флота ВС РФ отбили атаку ВСУ на Севастополь – на подлете к городу-герою сбиты 11 воздушных целей. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 17.12.2025

2025-12-17T21:52

2025-12-17T21:52

2025-12-17T22:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО и Черноворского флота ВС РФ отбили атаку ВСУ на Севастополь – на подлете к городу-герою сбиты 11 воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее в среду глава региона сообщил о пяти уничтоженных воздушных целях.По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали, подчеркнул Развожаев. И проинформировал, что продолжается контроль воздушной обстановки, все оперативные службы наготове.Также глава региона призвал доверять только официальной информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

2025

Новости

