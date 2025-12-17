Рейтинг@Mail.ru
С луком, манго и благодатью: в Севастополе продают необычный шоколад - РИА Новости Крым, 17.12.2025
С луком, манго и благодатью: в Севастополе продают необычный шоколад
С луком, манго и благодатью: в Севастополе продают необычный шоколад - РИА Новости Крым, 17.12.2025
С луком, манго и благодатью: в Севастополе продают необычный шоколад
Севастопольская фирма выпускает шоколад с ялтинским луком, перцем, спирулиной и даже с "манго и благодатью". Коллекция предприятия в Инкермане насчитывает более РИА Новости Крым, 17.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Севастопольская фирма выпускает шоколад с ялтинским луком, перцем, спирулиной и даже с "манго и благодатью". Коллекция предприятия в Инкермане насчитывает более 200 видов шоколадных изделий. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Фирма специализируется на шоколаде ручной работы. Использует, по словам Развожаева, только натуральные ингредиенты. Часть сырья, такого как стевия, лаванда, ялтинский лук или крымская роза, сотрудники собирают самостоятельно."Развивая это направление, фабрика сделала значительный шаг в сторону научного подхода, подписав соглашение о сотрудничестве с Институтом биологии южных морей им. А.О. Ковалевского. Первым совместным продуктом стал шоколад со спирулиной", – уточнил губернатор.Как сообщалось ранее, предприниматель из Севастополя наладила выпуск необычного деликатеса – креветок в шоколаде.
С луком, манго и благодатью: в Севастополе продают необычный шоколад

В Севастополе выпустили в продажу шоколад с ялтинским луком, "манго и благодатью"

21:34 17.12.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе выпустили в продажу шоколад с ялтинским луком, "манго и благодатью"
В Севастополе выпустили в продажу шоколад с ялтинским луком, манго и благодатью
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Севастопольская фирма выпускает шоколад с ялтинским луком, перцем, спирулиной и даже с "манго и благодатью". Коллекция предприятия в Инкермане насчитывает более 200 видов шоколадных изделий. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Помню, какой интерес у вас вызвала публикация о креветках в шоколаде, которые выпускает севастопольское предприятие. Сегодня речь пойдет о компании, которая выпускает шоколад с ялтинским луком, перцем, спирулиной и даже с "манго и благодатью", – рассказал в своем тг-канале губернатор.

Фирма специализируется на шоколаде ручной работы. Использует, по словам Развожаева, только натуральные ингредиенты. Часть сырья, такого как стевия, лаванда, ялтинский лук или крымская роза, сотрудники собирают самостоятельно.
"Развивая это направление, фабрика сделала значительный шаг в сторону научного подхода, подписав соглашение о сотрудничестве с Институтом биологии южных морей им. А.О. Ковалевского. Первым совместным продуктом стал шоколад со спирулиной", – уточнил губернатор.
Как сообщалось ранее, предприниматель из Севастополя наладила выпуск необычного деликатеса – креветок в шоколаде.
