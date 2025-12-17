https://crimea.ria.ru/20251217/s-lukom-mango-i-blagodatyu-v-sevastopole-prodayut-neobychnyy-shokolad--1151747774.html

С луком, манго и благодатью: в Севастополе продают необычный шоколад

С луком, манго и благодатью: в Севастополе продают необычный шоколад - РИА Новости Крым, 17.12.2025

С луком, манго и благодатью: в Севастополе продают необычный шоколад

Севастопольская фирма выпускает шоколад с ялтинским луком, перцем, спирулиной и даже с "манго и благодатью". Коллекция предприятия в Инкермане насчитывает более

2025-12-17T21:34

2025-12-17T21:34

2025-12-17T21:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Севастопольская фирма выпускает шоколад с ялтинским луком, перцем, спирулиной и даже с "манго и благодатью". Коллекция предприятия в Инкермане насчитывает более 200 видов шоколадных изделий. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Фирма специализируется на шоколаде ручной работы. Использует, по словам Развожаева, только натуральные ингредиенты. Часть сырья, такого как стевия, лаванда, ялтинский лук или крымская роза, сотрудники собирают самостоятельно."Развивая это направление, фабрика сделала значительный шаг в сторону научного подхода, подписав соглашение о сотрудничестве с Институтом биологии южных морей им. А.О. Ковалевского. Первым совместным продуктом стал шоколад со спирулиной", – уточнил губернатор.Как сообщалось ранее, предприниматель из Севастополя наладила выпуск необычного деликатеса – креветок в шоколаде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Морское" мороженое: как в Севастополе делают продукты из водорослейВ Крыму научились делать конфеты из мороженогоСладкий полуостров: какие торты и лакомства придумали в Крыму и для Крыма

