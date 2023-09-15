https://crimea.ria.ru/20230915/morskoe-morozhenoe-kak-v-sevastopole-delayut-produkty-iz-vodorosley-1131419440.html

"Морское" мороженое: как в Севастополе делают продукты из водорослей

"Морское" мороженое: как в Севастополе делают продукты из водорослей - РИА Новости Крым, 15.09.2023

"Морское" мороженое: как в Севастополе делают продукты из водорослей

В Институте биологии южных морей разработали технологию производства продуктов питания с добавлением микроводорослей: с ними пекут хлеб, готовят сыры, кефир,... РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T08:36

2023-09-15T08:36

2023-09-15T08:36

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светлана горбунова

наука в крыму: открытия и изобретения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Институте биологии южных морей разработали технологию производства продуктов питания с добавлением микроводорослей: с ними пекут хлеб, готовят сыры, кефир, айран, лимонад, мороженое, мармелад и прочее. В процессе используют уникальную установку, которая позволяет выделять полезные вещества из микроводорослей, моллюсков и рыб без вредных химических реагентов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель отдела биотехнологии и фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Андрей Боровков."Хлеб, молоко, творог, йогурты – это употребляют все и в больших количествах, и даже при небольшом содержании таких полезных веществ в этих продуктах они приобретают уже новые свойства, становятся более полезными", - сказал он.Что полезного в морских водоросляхМорские и пресноводные водоросли в первую очередь - источник ценного белка. Для сравнения, в мясе содержится 50-60% белков, а в микроводорослях – от 25 до 70%. Поэтому при употреблении микроводорослей человек очень быстро насыщается, поясняет старший научный сотрудник отдела биотехнологии и фиторесурсов ИнБЮМ Светлана Горбунова. В рационе современных людей присутствует много вредных жиров, холестерина, сахаров и очень мало полезных ненасыщенных жирных кислот, микроэлементов, клетчатки, растительных волокон и витаминов. Микроводоросли содержат все эти питательные вещества. Они способны помочь, если в организме человека есть существенная нехватка йода, цинка, магния, железа.Каждый родитель будет рад угостить ребенка такой мармеладкой, говорит Горбунова, потому что она не только вкусная, но и полезная. Используются эти пигменты и для производства мороженого: руководитель отдела Андрей Боровков признался, что любит его больше всего.Для севастопольских ученых создали уникальную отечественную установкуВ производстве некоторых продуктов используется не биомасса из водорослей, а экстракты из нее."Иногда нужно использовать целую биомассу, иногда нужно экстрагировать. На больших производствах для этого добавляются растворители, и при определенных условиях происходит экстракция. Потом растворитель нужно от выделенного вещества отогнать. Химические методики позволяют это делать в промышленных масштабах, но все равно остаются следовые количества хлороформа, этанола или еще какого-нибудь растворителя", - объяснил Андрей Боровков.Вместе с тем, с 70-х годов прошлого века была разработана технология получения углекислого газа, который при определенных условиях, под влиянием температуры и давления, приобретает свойства растворителя."Соответственно, он тоже может выделять ценные вещества из биомассы, и они аккумулируются в специальные устройства, потом сбрасывается давление и повышается температура, и остаются только полезные вещества, а углекислый газ уходит обратно в рециркулятор, - рассказывает ученый.- Такие установки производят в США, сейчас есть китайские установки, которые нужно допиливать хорошо напильником. Есть европейские, у которых очень негуманная цена"."И очень хорошо, что нашлась такая компания в Тюмени, которая работает в смежной области. Они серийно выпускают автоклавы различной конструкции для нужд нефтегазовой промышленности. Оказалось, что это оборудование с небольшими изменениями может использоваться и для биологических целей", - говорит Боровков.Подобные установки широко применяются для извлечения эфирных масел из различных культур и кофеина из кофейных зерен. В результате люди пьют безвредный для гипертоников кофе и по назначению врача покупают чистый кофеин в таблетках. А севастопольские ученые придумали, как с помощью этой установки обрабатывать морские дары и производить из них широкий ассортимент пищевых продуктов. Сейчас в институте стараются привлечь инвестора, который мог бы внедрить разработанные учеными технологии в производство."Минимальный масштаб, с которого стоит начинать в плане окупаемости, это тысяча метров квадратных производственной площади, то есть одна промышленная сельхозтеплица. И урожай за сезон при таких площадях по теплолюбивым видам водорослей будет больше тонны", - уточняет руководитель отдела биотехнологии и фиторесурсов ИнБЮМ.На данный момент разработками интересуются сыровары, поскольку ученым удалось создать несколько экзотических сортов сыра с зелеными и красными водорослями, имеющих оригинальный вкус. Возможно, вскоре уникальные "морские" сыры появятся на столах крымчан.Читайте также на РИА Новости Крым:Птица высокого полета: мясо курицы в Крыму подорожало на 30%Забудьте о горячей воде: как укрепить иммунитет к зиме – иммунологЭксперт о пользе инжира для здоровья человека

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инбюм, наука и технологии, крым, севастополь, новости крыма, андрей боровков, светлана горбунова, наука в крыму: открытия и изобретения